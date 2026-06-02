Sản phụ sinh con trên taxi được quân y cấp cứu kịp thời

Đời sống 02/06/2026 15:16

Ngày 2/6, thông tin từ Bệnh xá Quân dân y Sư đoàn 4 (Quân khu 9) cho biết vừa hỗ trợ thành công một sản phụ sinh con trên taxi khi đang trên đường đi khám thai.

Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, ngày 1/6, sản phụ V.T.D.L. (35 tuổi, ngụ phường Hà Tiên, tỉnh An Giang, mang thai tuần thứ 36) đang trên đường đi phường Rạch Giá khám thai thì có dấu hiệu đau bụng chuyển dạ.

Quá trình chuyển dạ diễn ra quá nhanh, chị L. đã sinh bé gái ngay trên taxi. Sau đó được đưa vào Bệnh xá Quân dân y Sư đoàn 4 cấp cứu.

Sản phụ sinh con trên taxi được quân y cấp cứu kịp thời - Ảnh 1
Bệnh xá Quân dân y Sư đoàn 4 (Quân khu 9) kịp thời cấp cứu sản phụ sinh con trên taxi - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngay khi tiếp nhận, bé gái mới sinh có dấu hiệu tím tái, các y bác sĩ đã phối hợp với cán bộ Trạm y tế xã Bình Sơn (tỉnh An Giang) nhanh chóng cấp cứu, khai thông đường thở, hút dịch, nhớt ở mũi, miệng, kích thích bằng cách xoa lưng làm nóng, ủ ấm.

Sau khi được cấp cứu, sức khỏe bé gái nặng 2,5kg tiến triển tích cực, phản xạ tốt; tiếp tục ủ ấm và theo dõi.

Còn sản phụ được cấp cứu theo đúng quy trình chuyên môn, ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm khuẩn. Hiện tình hình sức khỏe chị L. và bé gái ổn định, đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

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