Nóng: Thu hồi toàn quốc lô sản phẩm sữa tắm nước hoa Xmen và nước rửa tay Botanika

Đời sống 02/06/2026 10:43

Cục Quản lý dược, Bộ Y tế vừa có quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc hai lô sản phẩm sữa tắm nước hoa Xmen for boss Intense chai 180g và nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika chai 500g.

Theo thông tin báo Lao Động, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành văn bản yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc đối với một số lô sản phẩm mỹ phẩm của Công ty Cổ phần Marico South East Asia do vi phạm quy định về công bố thành phần.

Theo đó, hai sản phẩm bị thu hồi gồm Nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika (chai 500g, số lô 706, hạn sử dụng 10.10.2028) và Sữa tắm nước hoa Xmen for Boss Intense (chai 180g, số lô D46, hạn sử dụng 30.7.2028).

Nóng: Thu hồi toàn quốc lô sản phẩm sữa tắm nước hoa Xmen và nước rửa tay Botanika - Ảnh 1
Thu hồi lô sữa tắm nước hoa Xmen for boss Intense. Ảnh: Báo Lao Động. 

Theo thông tin báo VietNamNet, trước đó, nhà chức trách lấy các mẫu kiểm nghiệm, cho thấy các mẫu thử chứa thành phần Natribenzoat không được công bố trên nhãn sản phẩm. Đây là chất bảo quản phổ biến, có tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc.

Giải trình vấn đề này, Công ty cổ phần Marico South East Asia cho biết nguyên liệu Cocamidopropyl Betain sử dụng trong sản xuất có chứa Natri benzoat nhưng không được kê khai trong Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược yêu cầu công ty này rà soát tất cả các lô sản phẩm Nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika và Sữa tắm nước hoa Xmen for boss Intense để thu hồi nếu có vi phạm tương tự; báo cáo về Cục trước ngày 10/6.

Tất cả cơ sở y tế trên cả nước được yêu cầu thông báo để người dân ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 2 lô sản phẩm trên. Riêng Sở Y tế TPHCM nhận trách nhiệm giám sát Công ty cổ phần Marico South East Asia trong việc thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định; đồng thời thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của hai sản phẩm này.

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