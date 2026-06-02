Cứ nghĩ ăn càng nhiều càng tốt, ai dè loại rau bổ dưỡng này lại là 'gánh nặng' nếu ăn quá mức

Dinh dưỡng 02/06/2026 05:00

Cải bó xôi (hay còn gọi là rau chân vịt, rau bina) từ lâu đã được mệnh danh là 'siêu thực phẩm' nhờ hàm lượng vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa dồi dào. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng tiêu thụ quá nhiều cải bó xôi có thể gây ra những ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ.

Rau cải bó xôi hay còn được biết đến là rau chân vịt hoặc rau bina, là thành viên của họ dền. Loại rau này rất dễ trồng, chịu lạnh tốt và dễ phát triển mang lại nhiều lợi ích dinh dưỡng và hương vị hấp dẫn.

Lợi ích dinh dưỡng của cải bó xôi

Cải bó xôi là một nguồn dồi dào chất dinh dưỡng, đồng thời mang lại nhiều lợi ích sức khỏe quan trọng như:

Làm đẹp da: Cải bó xôi, với hàm lượng vitamin C cao, có thể giúp cải thiện tình trạng da, làm cho làn da trở nên mịn màng và rạng rỡ hơn.

Ổn định đường huyết: Chất xơ trong cải bó xôi hỗ trợ cải thiện sự ổn định của đường huyết, giúp kiểm soát mức đường trong máu.

Chống viêm: Nhiều chất chống oxi hóa có trong cải bó xôi có thể giúp giảm viêm và bảo vệ cơ thể khỏi những tác động tiêu cực của vi khuẩn hay viêm nhiễm.

Ngăn ngừa lão hóa: Vitamin E và các chất chống oxy hóa khác có trong cải bó xôi có thể ngăn chặn quá trình lão hóa, giúp duy trì sức khỏe và độ tươi trẻ cho cơ thể.

Giảm nguy cơ mắc bệnh sa sút trí tuệ tuổi già: Sự tích tụ các chất dinh dưỡng như lutein, zeaxanthin và beta carotene trong cải bó xôi có thể giúp bảo vệ sức khỏe não, giảm nguy cơ sa sút trí tuệ khi già đi.

Những tác dung phụ có thể gặp phải khi ăn quá nhiều cải bó xôi

Cản trở sự hấp thụ canxi

Canxi rất cần thiết cho việc xây dựng xương và răng, cũng như hỗ trợ vận động cơ bắp, chức năng thần kinh, khả năng vận chuyển máu của mạch máu và giải phóng hormone. Việc bổ sung càng nhiều canxi từ thực phẩm càng tốt là vô cùng quan trọng, và bạn cần đảm bảo cơ thể hấp thụ được càng nhiều càng tốt.

Tuy nhiên, một hợp chất gọi là axit oxalic trong cải bó xôi có thể làm giảm sự hấp thụ canxi nếu tiêu thụ quá nhiều. Axit oxalic có thể liên kết với canxi trong ruột của bạn để tạo thành oxalat, là các muối không tan. Các muối này có thể cản trở quá trình hấp thụ canxi của ruột, làm giảm khả năng hấp thụ canxi của cơ thể.

Nguy cơ hình thành sỏi thận

Cải bó xôi có hàm lượng axit oxalic cao nhất trong số các loại rau xanh. Vì lý do này, ăn quá nhiều loại rau này cũng có thể góp phần hình thành canxi oxalat, loại sỏi thận phổ biến nhất. Trong một số trường hợp hiếm gặp, ăn quá nhiều thực phẩm giàu oxalate, chẳng hạn như cải bó xôi, có thể dẫn đến chứng tăng oxalate niệu do chế độ ăn uống, tức là sự bài tiết quá mức oxalate trong nước tiểu. Điều này có thể dẫn đến hình thành sỏi thận.

Bạn không cần phải loại bỏ hoàn toàn các thực phẩm giàu oxalate như cải bó xôi. Thay vào đó, hãy ăn các thực phẩm giàu oxalate cùng với các thực phẩm giàu canxi trong cùng một bữa ăn. Bằng cách này, chúng sẽ kết hợp với nhau trong dạ dày và ruột, làm giảm nguy cơ hình thành sỏi thận.

Gây kích ứng và làm trầm trọng hơn bệnh Gout

Trong thành phần tự nhiên của rau chân vịt có chứa một lượng hợp chất purin, chất khi đi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành axit uric. Đối với những người bình thường, axit uric sẽ được thận lọc sạch, nhưng đối với người có thể trạng nhạy cảm hoặc đang bị bệnh gút thì lại là câu chuyện khác.

Hàm lượng axit uric tăng cao đột biến do ăn nhiều rau chân vịt sẽ tích tụ thành các tinh thể urat sắc nhọn tại các khớp ngón tay, ngón chân, kích hoạt các cơn đau khớp cấp tính và làm tình trạng viêm khớp trở nên vô cùng tồi tệ.

Nếu phải chọn ra một cái tên xứng đáng với danh hiệu 'siêu thực phẩm' toàn cầu, chắc chắn không thể thiếu cải bó xôi. Không chỉ là một nguyên liệu xanh mát trong gian bếp, loại rau này còn là một 'kho báu' dinh dưỡng quý giá.

