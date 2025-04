Cải bó xôi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng đại kỵ với 4 thực phẩm này

Giảm nguy cơ thiếu máu, thiếu sắt: Cải bó xôi là một nguồn thực phẩm chứa lượng sắt dồi dào, giúp các tế bào hồng cầu mang ôxy đến các vùng khác nhau của cơ thể. Khi cơ thể có quá ít sắt, sẽ gây ra tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. Tình trạng này có thể khiến người bệnh cảm thấy yếu, chóng mặt và khó thở.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Cải bó xôi là một nguồn nitrat vô cơ, mà các nghiên cứu cho thấy có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Cải bó xôi cũng có thể làm giảm huyết áp và làm cho động mạch của bạn trở nên mềm mại hơn và nhiều lợi ích khác đối với sức khỏe tim mạch. Lượng kali từ rau bina giúp giữ cho tim của bạn hoạt động bình thường.

Ảnh minh họa: Internet

Ngăn bệnh tiểu đường: Lượng Protein có lợi trong cải bó xôi khá hiệu quả trong việc chống lại kháng thể Insulin và kiềm chế Insulin hợp lý. Ngoài ra Lipoyl Lysine trong cải bó xôi còn có tác dụng chống oxy hóa mỡ, hỗ trợ cơ thể ngăn chặn bệnh tiểu đường rất tốt.

Cải bó xôi kỵ gì?

Cải bó xôi có hàm lượng dưỡng chất cao và có thể kết hợp với rất nhiều loại thực phẩm khác để tạo nên những món ăn hấp dẫn. Thế nhưng không phải thực phẩm nào cũng nên kết hợp với cải bó xôi. Do đó, các bạn cần nắm được cải bó xôi kỵ gì để tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe, cụ thể:

Lươn: Lươn là một trong những thực phẩm không nên nấu cùng cải bó xôi. Do lươn là loại thực phẩm có vị ngọt, tính ấm; ngược lại, cải bó xôi lại có tính lạnh, thường được xem là thực phẩm có khả năng giải nhiệt. Do đó, sự kết hợp của hai loại thực phẩm trái ngược nhau này sẽ rất dễ gây nên tình trạng rối loạn tiêu hoá, tiêu chảy.

Khoai lang: Khoai lang và cải bó xôi đều rất giàu axit phytic. Khi đồng thời kết hợp hai loại thực phẩm này, hàm lượng axit phytic được nạp vào cơ thể sẽ tăng cao khiến khả năng hấp thụ sắt, kẽm và canxi bị giảm đi. Không những thế, điều này còn làm tăng khả năng đào thải canxi ra khỏi cơ thể. Chính vì vậy, bạn không nên ăn cùng lúc 2 loại thực phẩm này và cũng không nên ăn chúng trong thời gian quá gần nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Bí đỏ: Cải bó xôi có hàm lượng vitamin C rất cao, ngược lại bí đỏ lại chứa hàm lượng lớn enzyme có khả năng phân huỷ vitamin C. Do đó, khi kết hợp hai loại thực phẩm này nguồn vitamin C dồi dào sẽ bị phân giải khiến cơ thể không nhận được hàm lượng vitamin từ cải bó xôi. Điều này làm giảm giá trị dinh dưỡng của cải bó xôi một cách đáng kể.

Tôm: Tôm giàu canxi nhưng cải bó xôi lại có hàm lượng axit phytic khá cao. Do đó, khi kết hợp canxi trong tôm với axit phytic có trong cải bó xôi sẽ tạo thành muối không hòa tan. Chất này sẽ ức chế khả năng hấp thụ canxi của cơ thể, đồng thời tăng quá trình đào thải các dưỡng chất khác ra khỏi cơ thể.