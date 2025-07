Nóng: Thu hồi giấy đăng ký công bố của 8 loại siro, men vi sinh, viên uống cho mẹ bầu

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có quyết định về việc thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm đối với nhiều loại thực phẩm chức năng.

Theo thông tin từ VietNamNet, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Chu Quốc Thịnh vừa ký các quyết định thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký sản phẩm của 8 thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Công ty Cổ phần Dược phẩm Nano Pharma (Hà Nội), Công ty Cổ phần Kingphar Việt Nam (Hưng Yên), Công ty TNHH Thương mại & Dược phẩm Nguyễn Minh (Hà Nội), Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Vinh Thịnh Vượng (Hưng Yên) công bố.

Lý do thu hồi là hồi tháng 6, các công ty này đều có văn bản gửi Cục An toàn thực phẩm xin rút hồ sơ liên quan tới sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký sản phẩm của 8 thực phẩm bảo vệ sức khỏe do 4 công ty ở Hà Nội và Hưng Yên công bố, trong đó có nhiều loại men vi sinh, dung dịch giúp ăn ngon - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, từ tháng 4 đến nay, Cục An toàn thực phẩm liên tiếp ban hành các quyết định thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký sản phẩm của nhiều thực phẩm bảo vệ sức khỏe với lý do các doanh nghiệp công bố tự nguyện xin rút hồ sơ liên quan.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe là một nhóm trong thực phẩm chức năng. Về mặt quản lý nhà nước, tất cả các sản phẩm phân loại là thực phẩm bảo vệ sức khỏe do doanh nghiệp chịu trách nhiệm công bố nộp hồ sơ và được Cục An toàn thực phẩm cấp giấy tiếp nhận đăng ký sản phẩm trước khi lưu hành, kèm theo nhiều giấy tờ khác. Khi bị thu hồi hiệu lực của giấy tiếp nhận này, sản phẩm do công ty đó công bố sẽ không còn được lưu thông trên thị trường.

Xưởng gỗ trong khu dân cư ở TP.HCM cháy đỏ rực, khói gây ngạt khiến nhiều người phải di tản ra xa Đến 9h sáng nay (3/7), lực lượng PCCC và CNCH Công an TPHCM vẫn đang nỗ lực khống chế hoàn toàn đám cháy lớn tại xưởng gỗ rộng hơn 500m2 trên địa bàn xã Bình Hưng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-thu-hoi-giay-ang-ky-cong-bo-cua-8-loai-siro-men-vi-sinh-vien-uong-cho-me-bau-735683.html