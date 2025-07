Quốc lộ 20 đang ách tắc do thi công cống ngang, nhưng chiếc xe khách vẫn lấn qua làn đường bên trái để vượt nhiều xe khác và tông trực diện vào xe máy đang qua đường khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 16h40 ngày 2/7, trên quốc lộ 20, đoạn qua Thôn 5 (Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Vào thời điểm trên, xe khách mang biển số 49H - 030.64 do tài xế Nguyễn Hoàng Vũ (39 tuổi, ngụ tại tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng từ TP.HCM đi Lâm Đồng.

Khi lên hết đèo Bảo Lộc được khoảng 1km, giao thông đang bị ùn tắc, xe cộ đang nối đuôi nhau kéo dài do ảnh hưởng của việc thi công cống ngang tại ngã ba B’Lao Srê.

Lúc này, ông Vũ điều khiển xe khách lấn hoàn toàn qua làn đường bên trái đối diện với chiều lưu thông vượt lên thì tông thẳng vào xe máy do em P.Tr.T.K (16 tuổi, ngụ thôn 5, phường 3 Bảo Lộc) điều khiển đang qua đường.

Hiện trường xe khách giường nằm vượt ẩu tông xe máy khiến nam học sinh tử vong tại chỗ - Ảnh: Báo Xây Dựng

Theo thông tin từ báo Lao Động, hình ảnh từ camera an ninh của người dân cho thấy, thời điểm tai nạn xảy ra, xe khách lấn hoàn toàn sang làn đường bên trái chạy với tốc độ cao. Trong khi đó, xe máy do em K điều khiển lưu thông bên trái đang lách qua một khoảng hở giữa 2 xe ô tô đang dừng do ách tắc giao thông để băng qua đường thì bị xe khách tông trúng kéo lê hàng chục mét.

Vụ tai nạn khiến em K tử vong tại chỗ, còn xe máy bị xe khách kéo lê trên đường hàng chục mét hư hỏng nặng. Được biết, em K. hiện đang là học sinh lớp 11 tại một trường THPT Phường 3 Bảo Lộc.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát Giao thông Chốt đèo Bảo Lộc (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng) và Công an Phường 3 Bảo Lộc đã có mặt điều tiết, phân luồng giao thông; đồng thời, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

