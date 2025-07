Lúc này, một người đàn ông trung tuổi mặc áo mưa màu tím than dùng tay để vít cổ và đấm vào mặt, đập vào mũ bảo hiểm của nam thanh niên điều khiển xe máy biển số 88L1-645.xx. Khi nam thanh niên dùng tay và mũ bảo hiểm để che chắn, người đàn ông trung niên đã lột bỏ mũ bảo hiểm của nam tài xế và tiếp tục to tiếng.

"Do trời mưa to, lại đang điều khiển ô tô nên tôi không thể trực tiếp xuống xe để can ngăn, tôi đã bấm còi để cho người đàn ông trung niên dừng hành vi hành hung người khác lại", anh Đ.N. cho biết.

Cũng theo anh Đ.N., do bận công việc nên anh đã điều khiển xe đi tiếp còn nam tài xế và người đàn ông vẫn tiếp tục đứng lại ở bên đường.