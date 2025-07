Do va chạm quá mạnh, vụ việc đã làm một ô tô biến dạng, kẹp giữa ô tô tải và xe container, 7 người trên ô tô 7 chỗ bị thương, tài xế kẹt trong cabin phải được sự hỗ trợ của lực lượng mới đưa được ra ngoài đi cấp cứu.

Theo thông tin báo Dân Việt, sáng 3/7, theo thông tin từ Đội tuần tra CSGT cao tốc TP.HCM – Trung Lương, hiện các lực lượng chức năng đang tập trung phối hợp điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương 4 ô tô hư hỏng nặng.

Theo đó, khoảng 19 giờ 40 ngày 2/7, nhiều phương tiện đang lưu thông trên cao tốc TPHCM – Trung Lương theo hướng miền Tây về TPHCM. Đến đoạn xã Mỹ Yên (Tây Ninh) xảy ra tai nạn liên hoàn do một số xe khoảng cách không đảm bảo an toàn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Việt.

Tai nạn ô tô đâm vào nhau, gồm: ô tô biển kiểm soát 67F 003.04, do tài xế Phạm Thanh Tùng (38 tuổi, An Giang) điều khiển, xe container biển kiểm soát 50H-442.11 kéo rơ móc BKS 51R -155.58 do tài xế Thạch Ngoan (36 tuổi, quê Sóc Trăng) cầm lái, ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 68A -112.35 (chưa rõ danh tính tài xế) và ô tô tải biển kiểm soát 50H -110.06 do tài xế Dương Lê Việt Quang (23 tuổi, quê Bình Thuận) điều khiển.

Do va chạm quá mạnh, vụ việc đã làm một ô tô biến dạng, kẹp giữa ô tô tải và xe container, 7 người trên ô tô 7 chỗ bị thương, tài xế kẹt trong cabin phải được sự hỗ trợ của lực lượng mới đưa được ra ngoài đi cấp cứu.

Vụ tại nạn khiến nhiều phương tiện hư hỏng. Ảnh: Báo Dân Việt.

Theo thông tin báo Dân Trí, vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ khoảng 5km. Cục CSGT và đơn vị quản lý đường cao tốc đã đến khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân tai nạn.

