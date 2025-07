Nam tài xế được xác định là N.V.N. (45 tuổi, quê Ninh Bình, ngụ tại TP.HCM).

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 3/7, Công an phường An Phú, TP.HCM đã phối hợp với Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM mời làm việc với tài xế ô tô đi ngược chiều, còn đòi đánh người quay phim gây xôn xao trên mạng xã hội.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 1 tài xế ô tô đi ngược chiều trên đường. Thấy bị quay clip, người này có hành động đuổi đánh người quay clip gây xôn xao trong dư luận.

Tài xế lái xe ngược chiều, đòi đánh người dân - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, trao đổi với Dân trí qua điện thoại, ông N. thừa nhận mình là tài xế lái ô tô đi ngược chiều trong video mà người dùng mạng xã hội đã lan truyền.

Ông N. cho biết sáng 2/7, ông đang làm ở công trình xây dựng của người thân thì nghe tin con gái 3 tuổi bị đau bụng. Ông N. tức tốc về nhà ở phường Tân Đông Hiệp (phường Tân Bình, TP Dĩ An cũ), lái ô tô chở con gái lên Bệnh viện Đa khoa An Phú kiểm tra sức khỏe.

“Lúc đó con gái đang đau, mà đường kẹt xe, tôi sốt ruột nên đi lấn làn. Tôi lái xe bao nhiêu năm rồi và biết luật, do vội quá nên đi hơi hỗn tí”, ông N. cho biết trên báo Dân trí.

Theo ông N., do đường Trần Quang Diệu thời điểm đó đang kẹt xe, ông đã quay đầu ô tô đi hướng khác, cùng hướng với nam thanh niên đã quay video nên người này nghĩ ông rượt theo. Ông N. thừa nhận hành vi của mình là sai và chấp nhận bị xử phạt.

“Tôi đang làm ở công trình, tay chân lấm lem mà con gái bị đau bụng, mong mọi người thông cảm. Tôi quay đầu xe để đi bệnh viện khác chứ không phải rượt theo người ta. Tôi đưa con gái đến bệnh viện truyền nước, đến chiều thì xuất viện về, cháu bị viêm đường ruột”, ông N. cho biết trên báo Dân trí.

Vụ ô tô lấn làn chạy ngược chiều, tài xế đòi đánh người quay video ở TPHCM: Công an vào cuộc Vụ việc đang được Công an phường An Phú phối hợp cùng Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cũ) tiến hành xác minh, mời tài xế ô tô lên làm việc.

