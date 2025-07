Vụ việc đang được Công an phường An Phú phối hợp cùng Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cũ) tiến hành xác minh, mời tài xế ô tô lên làm việc.

Theo thông tin từ báo Lao Động, tối 2/7, trên mạng xôn xao clip ôtô 7 chỗ biển số 61A -... lấn làn chạy ngược chiều trên đường có vạch kẻ liền song song màu vàng. Thấy sự việc, một người dân đi xe máy đã sử dụng điện thoại và quay lại sự việc. Phát hiện bị quay clip, tài xế ôtô đã có lời nói đe dọa người quay clip. Tiếp đó, nam tài xế tấp vào lề đường mở cửa và chạy về phía người quay clip dọa đánh. Clip về sự việc sau đó lan truyền trên mạng, khiến cộng đồng mạng bức xúc về hành vi của người tài xế lái ôtô. Ôtô loại 7 chỗ chạy lấn làn đi ngược chiều - Ảnh: Báo Lao Động Theo thông tin từ báo Người Lao Động, theo Phòng CSGT, vụ việc xảy ra khoảng 10 giờ 30 phút ngày 2/7, trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP HCM (trước đây là TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ). Người bị đe dọa đánh là anh T.V.C.C. (28 tuổi). Vụ việc đang được Công an phường An Phú phối hợp cùng Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cũ) tiến hành xác minh, mời tài xế ô tô lên làm việc.