Công an tỉnh Lai Châu đã tạm giữ hình sự đối tượng liên quan đến vụ việc Thiếu tá CSGT hy sinh sau khi bị đâm xe máy.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 3/7, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Mùa A Hảo (18 tuổi, trú phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu) về tội "Cố ý gây thương tích".

Ngày 28/6, Hảo điều khiển xe máy và bị Thiếu tá Hà Văn Minh ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, Hảo đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà đâm thẳng vào Thiếu tá Minh rồi bỏ chạy.

Đối tượng Mùa A Hảo - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Đại úy Minh được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Mặc dù đã được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do chấn thương quá nghiêm trọng, anh đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 8 giờ 3 ngày 2-7.

Trước sự hy sinh anh dũng trong lúc làm nhiệm vụ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với đồng chí Hà Văn Minh. Công an tỉnh Lai Châu cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Công an trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Thiếu tá Hà Văn Minh.

Ngày 2/7, Bộ trưởng Bộ Công an đã truy thăng cấp bậc hàm lên Thiếu tá cho anh Hà Văn Minh, đồng thời đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Chìm phà chở 65 người khiến 4 người tử vong, 43 người đang mất tích Một chiếc phà chở theo 65 người đã bị chìm ngoài khơi đảo Bali, Indonesia đêm 2/7 trong bối cảnh điều kiện thời tiết xấu. Theo thông báo mới nhất sáng 3/7, lực lượng cứu hộ nước này vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 43 người mất tích.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-oi-tuong-tong-thieu-ta-canh-sat-tu-vong-trong-khi-lam-nhiem-vu-735685.html