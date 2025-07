Xuất hiện 1 áp thấp đang tiến gần Biển Đông, nguy cơ thành áp thấp nhiệt đới

Mun được dự báo sẽ tăng lên cấp bão mạnh với sức gió gần 120 km/h vào ngày 5/7, trước khi gặp vùng nước lạnh hơn khiến nó dần suy yếu.

Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) ngày 3/7 cũng cho biết đang theo dõi sát đường đi của bão Mun.

Vào hồi 8h ngày 3/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 26,9 độ vĩ bắc, 145,3 độ kinh đông, cách cực bắc Luzon 2.480km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt 65 km/h, giật 80 km/h, di chuyển với tốc độ 15 km/h theo hướng tây tây bắc.

Dù bão Mun không có khả năng đổ bộ Philippines, song PAGASA vẫn đang theo dõi sát sao.

Cùng ngày 3/7, một áp thấp bên trong khu vực dự báo của Philippines (PAR) đang có nguy cơ trung bình để phát triển thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới.

Bão Mun có khả năng đạt cấp bão mạnh trong 48 giờ tới - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, dự báo thời tiết ngày 3/7, các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng đêm nay khu vực Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.