Tàn dư áp thấp nhiệt đới có thể gây mưa lớn, 4 tỉnh miền núi phía Bắc nguy cơ cao lũ quét

Đêm 26/6 và ngày 27/6, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.