Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay (26/6): Ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác

Cơ quan dự báo thời tiết cũng phân tích TP HCM và vùng ven biển Nam Bộ hôm nay có một ngày không quá nắng, không quá ẩm, tạo cảm giác 'dễ thở' rõ rệt.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, hôm nay 26/6, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên cho biết thời tiết TP HCM và Nam Bộ chủ yếu có mây, ngày có nắng, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Theo đó, cơ quan dự báo thời tiết cũng phân tích TP HCM và vùng ven biển Nam Bộ hôm nay có một ngày không quá nắng, không quá ẩm, tạo cảm giác "dễ thở" rõ rệt.

Điểm người dân cần lưu ý là dù mưa không kéo dài, nhưng trong cơn dông vẫn có thể xảy ra sấm sét và gió giật nhẹ.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết Nam Bộ ngày nắng gián đoạn - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, theo ứng dụng quan trắc không khí Air Visual (thuộc Tổ chức IQAir sở hữu lượng dữ liệu tổng hợp rất lớn về chất lượng không khí, có trụ sở chính tại Thụy Sĩ), chất lượng không khí hôm nay tại TPHCM ở ngưỡng trung bình - 72.

Ngày và đêm 26/6, khu vực Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa); phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7.

Tàn dư áp thấp nhiệt đới có thể gây mưa lớn, 4 tỉnh miền núi phía Bắc nguy cơ cao lũ quét Dù không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, nhưng những tàn dư của áp thấp nhiệt đới kết hợp với hoạt động của rãnh thấp ở Trung Quốc có xu thể dịch chuyển xuống phía nam sẽ gây ra một đợt mưa rất lớn ở miền Bắc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-bao-thoi-tiet-tphcm-hom-nay-266-ngay-nang-gian-oan-chieu-toi-co-mua-rao-va-dong-rai-rac-735079.html