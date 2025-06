Chiều 25/6, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Phạm Thị Liên (SN 1952, trú tại Hải Phòng) để làm rõ hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, sự việc xảy ra tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội). Nạn nhân là một phụ nữ 41 tuổi, dân tộc Tày (ở Bắc Kạn) cùng con gái đi khám bệnh. Chị mắc bệnh tim, vừa phẫu thuật thay van hai lá, sức khỏe yếu, rong kinh kéo dài gần 20 ngày khiến sức khỏe suy kiệt do thiếu máu nặng, bạch cầu tăng cao.

Hai mẹ con bệnh nhân bị lừa 5 triệu đồng khi đang chờ khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trong lúc đang chờ đến lượt, chị bị một người phụ nữ lạ tiếp cận, tự xưng quen người nhà và hứa sẽ "giúp lo thủ tục nhanh". Tin lời, chị rút toàn bộ 5 triệu đồng, là số tiền tích cóp và vay mượn chữa bệnh, đưa cho đối tượng. Kẻ gian sau đó biến mất. Nạn nhân như bị "mất hồn" vì số tiền tích cóp, vay mượn đã bị kẻ xấu lấy hết.

Phát hiện sự việc, nhân viên Khoa Khám bệnh và Phòng Công tác xã hội đã phối hợp bộ phận an ninh bệnh viện để xác minh sự việc. Đồng thời, các y bác sĩ trong viện vận động quyên góp, hỗ trợ bệnh nhân gần 8 triệu đồng.

Xét tình trạng bệnh lý phức tạp và tiền sử tim mạch, bệnh viện điều xe cấp cứu đưa chị sang Bệnh viện Tim Hà Nội để khám, hội chẩn. Sau đó, chị được đưa trở lại Bệnh viện Phụ sản Trung ương để nhập viện an toàn.

Đối tượng Liên tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vụ việc cũng nhanh chóng được báo lên Công an phường Hàng Bông. Với quyết tâm cao độ, chỉ sau thời gian ngắn, Công an phường Hàng Bông phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội triển khai các biện pháp điều tra.

Đến ngày 25/6, cơ quan công an đã làm rõ, bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo nhẫn tâm trên là Phạm Thị Liên (SN 1952, trú tại Hải Phòng). Tại cơ quan điều tra, Liên đã khai nhận hành vi phạm tội.

Chở con đi làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT, cha tông vào trụ điện tử vong, con bị thương nặng Một người đàn ông ở Bình Định chở con trai đi lấy số báo danh dự thi tốt nghiệp THPT đã không may tông vào trụ điện. Hậu quả, người cha tử vong tại chỗ, con trai bị thương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-nguoi-phu-nu-lua-sach-tien-cua-hai-me-con-ngheo-i-kham-benh-735024.html