Áp thấp nhiệt đới tăng cấp, miền Bắc lại sắp đón đợt mưa lớn diện rộng

Đêm 26/6 và ngày 27/6, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Theo thông tin từ báo Lao Động, theo tin dự báo thời tiết mới từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 25/6 đến hết ngày 26/6, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to từ 15-30mm, có nơi trên 80mm. Riêng vùng Việt Bắc có mưa, mưa vừa, rải rác có dông; cục bộ mưa rất to với lượng mưa từ 15-40mm, có nơi trên 150mm. Tại Trung Bộ, khu vực Thanh Hóa - Huế ít mưa, trời nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ phổ biến 33-36 độ. Khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối có mưa dông cục bộ. Chiều tối và tối 25/6 Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to 10-30mm, có nơi trên 80mm. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ mưa to đến rất to 15-40mm, có nơi trên 100mm. Trên biển, áp thấp nhiệt đới được dự báo tiếp tục di chuyển Tây Bắc 15-20km/h, khả năng mạnh thêm. Vị trí dự kiến vào 1h sáng 26/6 cách đảo Hải Nam khoảng 170km về phía Đông. Cường độ đạt cấp 6-7, giật cấp 9. Đến 13h ngày 26/6, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi theo hướng Tây Bắc 15-20km/h và có xu hướng suy yếu. Tâm áp thấp ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc - 110,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió giảm còn cấp 6, giật cấp 8. Người dân và du khách tại các khu vực trên cần đề phòng trong mưa dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, và ngập úng ở các vùng trũng thấp. Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to - Ảnh: VOV.VN Theo thông tin từ VOV.VN, đêm 26/6 và ngày 27/6, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, riêng chiều tối và đêm 26/6 Thanh Hóa-Nghệ An có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Tại Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối 26/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Dự báo từ đêm 27/6 đến ngày 5/7, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm). Từ khoảng đêm 28/6 đến 2/7, Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Áp thấp nhiệt đới mạnh giật cấp 8, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300km Cập nhật mới nhất đến 13 giờ trưa nay, 25/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 113,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông Bắc. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ap-thap-nhiet-oi-tang-cap-mien-bac-lai-sap-on-ot-mua-lon-dien-rong-734999.html Theo Minh Anh (t/h) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ap-thap-nhiet-oi-tang-cap-mien-bac-lai-sap-on-ot-mua-lon-dien-rong-734999.html