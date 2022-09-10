Bánh cải bó xôi thơm ngon, bắt mắt với màu xanh mướt, là món ngon gắn kết gia đình

- Bột gạo nếp (0,5kg)

- Bột gạo tẻ (0,05kg)

- Bột năng (0,05kg)

Nguyên liệu nhân bánh:

- Thịt lợn ba chỉ (0,2kg)

- Đậu xanh bỏ vỏ (0,2kg)

- Hành lá (2 cây)

- Hành tây (1/4 củ nhỏ)

- Tiêu (1 muỗng cà phê)

- Muối bột canh (0,5 muỗng cà phê)

- Bột ngọt (0,5 muỗng cà phê)

Nguyên liệu ăn kèm:

- Dưa cà rốt góp cay chua ngọt

- Hành phi

- Chả, dò, dăm bông… (nếu có)

Cách chế biến:

Ngâm gạo, nhân thịt, tạo hình cục bột và cục đỗ.

- Bước 1: Ngâm gạo

+ Gạo nếp vo qua, sau đó cho vào ngâm nước, thêm nửa muỗng cà phê muối iot và ngâm trong 6 giờ.

Gạo nếp trắng tinh khôi.

+ Đỗ xanh cũng vo qua 1 lần nước rồi ngâm trong nước 5 giờ ( nhớ cho thêm xíu muối vào ngâm cùng).

- Bước 2: Sơ chế vỏ bánh

Sau khi ngâm gạo nếp được 4 giờ đồng hồ.

+ Xay nhuyễn cải bó xôi với 800ml nước.

+ Sau khi xay xong ta cho 1 ít nước vào ngâm với 1/3 gạo nếp đang ngâm, phần còn lại cả nước lẫn xơ cải bó xôi cho vào đảo bột đến khi quánh đặc có thể tạo hình là được, rồi cũng bọc kín cho vào ủ tới khi sơ chế xong toàn bộ nguyên liệu.

Gạo nếp ngâm nước cải bó xôi.

+ Củ dền đỏ xay với 200ml nước, sau đó cho vào ngâm với 1/3 gạo nếp tiếp theo (1/3 gạo nếp còn lại để nguyên ).

Gạo nếp ngâm nước củ đèn đỏ.

- Bước 3: Sơ chế nhân bánh

Trước lúc hết thời gian ngâm đỗ 30 phút thì nên sơ chế nhân bánh.

+ Thắt thịt lợn ba chỉ thành từng miếng (tầm 2cm x 2cm).

+ Hành lá, hành tây thái nhỏ.

+ Cho toàn bộ thịt, hành vào ướp cùng với 1 muỗng tiêu, nửa muỗng bột ngọt và bột canh.

Sau khi đã trộn đều các thành phần nguyên liệu với nhau thì bọc kín cho lên ngăn mát tủ lạnh ướp trong 30 phút.

Thịt ba chỉ ướp nó đã thơm.

- Bước 4: Chế biến nhân đỗ

Sau khi đã ngâm đỗ xanh 5 giờ đồng hồ.

+ Đổ đỗ ra rửa lại lần nước nữa rồi cho vào nồi, đổ nước ngập mặt đỗ 2cm và đun đỗ tới khi sôi, sau khoảng 3 phút thì điều chỉnh nhỏ lửa đun đến khi cạn nước (trong quá trình này nhớ đảo đỗ thường xuyên và dùng đũa cứng quấy đỗ đến khi cạn hết nước, đỗ quánh đặc và mịn, dùng tay vê có thể tạo thành hình là được).

+ Sau đó là đổ vào màng bọc thực phẩm bọc kín để bên ngoài ủ cho đến lúc vo viên làm nhân bánh.

- Bước 5: Tạo hình bánh

+ Sau khi sơ chế xong toàn bộ các thành phần nguyên liệu thì vo viên đỗ với bột theo tỉ lệ độ to (1 đỗ 3 bột) thành những cục tròn.

Cục đỗ vo viên.

Cục bột màu xanh cải bó xôi nhìn mát mắt.

+ Dùng tay tạo cục bột dẹt tròn sao cho bọc được cục đỗ, tiếp theo cũng làm dẹt đỗ theo miếng bột vừa tạo, sau cho nhân thịt vào. Rồi lại vén bột lên cho bọc kín nhân đỗ với thịt bên trong, chúng ta khéo léo vo 2 bàn tay cho bánh tròn hơn mà không bị lộ nhân ra ngoài.

Bánh chuản bị cho vào nồi hấp.

- Bước 6: Hấp bánh

Sau khi ngâm gạo xong chúng ta có thể đổ lẫn các loại gạo đã ngâm vào nhau hoặc chia ra từng góc trong nồi theo sở thích.

+ Rải một lớp gạo dưới đáy khay nồi hấp.

+ Đặt bánh lên trên gạo, khoảng cách giữa các viên bánh tầm 1cm.

+ Tiếp tục rải lớp gạo thứ 2 lên trên sao cho phủ được toàn bộ bánh.

Sau khi hoàn tất, đem đi hấp trong 30 đến 45 phút là được (nhớ để ý canh đổ nước vào hấp sao cho hợp lý để phòng cháy nồi ).

Chúc các chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Vũ Tiến Khắc