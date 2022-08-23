5 loại rau củ hỗ trợ tăng chiều cao vượt trội cho trẻ không "thua" gì thực phẩm chức năng

Dinh dưỡng 23/08/2022 12:20

Dưới đây là 5 loại rau củ chứa nhiều canxi tự nhiên giúp trẻ tăng chiều cao và giúp xương chắc khỏe.

Bông cải xanh

5 loại rau củ hỗ trợ tăng chiều cao vượt trội cho trẻ không 'thua' gì thực phẩm chức năng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bông cải xanh là loại thực phẩm chứa nhiều chất xơ, sắt, canxi, vitamin C và nhiều dưỡng chất khác.

Các khoáng chất này giúp trẻ khỏe mạnh, thúc đẩy việc sản xuất hormone tăng trường và duy trì mật độ khoáng của xương.

Bông cải xanh dễ mua, dễ chế biến. Mẹ có thể biến tấu loại nguyên liệu này thành nhiều món ăn hấp dẫn, giúp trẻ ăn ngon miệng, hấp thu đầy đủ dưỡng chất và cao lớn tự nhiên, nhanh chóng.

Cải bó xôi

 

Muốn thúc đầy xương dài ra nhanh, các mẹ cần bổ sung cho con nhiều dưỡng chất, đặc biệt không thể bỏ qua sắt, canxi, chất xơ cùng các vitamin. Trong cải bó xôi (rau bina) chứa rất nhiều các dưỡng chất này.

Ngoài việc hỗ trợ xương phát triển, giúp con tăng nhanh chiều cao. Rau cải bó xôi còn giúp ngăn ngừa loãng xương cũng như các căn bệnh ung thư vô cùng hiệu quả. Chúng có lợi cho hệ tiêu hóa, phòng ngừa nguy cơ táo bón và giúp trẻ hấp thụ dưỡng chất tốt hơn, cao lớn.

Đậu Hà Lan

5 loại rau củ hỗ trợ tăng chiều cao vượt trội cho trẻ không 'thua' gì thực phẩm chức năng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đậu Hà Lan là một trong những loại rau củ hỗ trợ tăng chiều cao hiệu quả. Bên cạnh việc chứa nhiều vitamin, protein và chất xơ, đậu Hà Lan còn chứa một số chất có khả năng kích thích hormone tăng trưởng.

Không chỉ vậy, đậu Hà Lan còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như tăng cường sức đề kháng và duy trì mức cân nặng lý tưởng.

Củ cải

Củ cải có chứa nhiều chất xơ cùng các vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể, giúp kích thích cơ thể sản xuất hormone tăng trưởng.

Loại thực phẩm này còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể, ngăn ngừa sự hình thành của các tế bào K.

Rau dền

Rau dền cũng được đánh giá có hàm lượng canxi cao hơn cả sữa bò. Loại rau này còn cung cấp lượng lớn các nguyên tố khoáng chất cùng các vitamin K giúp hấp thụ canxi tốt. 

Các chị em có thể bổ sung các loại rau này thực đơn của con sẽ tốt cho việc tăng trưởng chiều cao của bé. Ngoài ra có một số loại rau có dinh dưỡng không kém như giá đỗ, súp lơ, cà chua... giúp bữa ăn của bé phong phú hơn.

5 loại rau củ hỗ trợ tăng chiều cao vượt trội cho trẻ không 'thua' gì thực phẩm chức năng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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