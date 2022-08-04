Cách làm bánh kem cháy - cream brulee chuẩn ngon như nhà hàng Pháp!

Cream brulee là một trong những món bánh ngọt nổi tiếng của nền ẩm thực Pháp, nổi bật với tạo hình nhỏ xinh, lung linh hết cỡ, cùng hương vị thơm béo xen lẫn chút vị cháy sém rất đặc biệt, đảm bảo thử một lần là nhớ mãi không quên nhé! Giờ thì hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về món bánh tinh tế và nổi tiếng này nhé!

Được biết, đây chính là “người anh em họ hàng” với những chiếc bánh flan nhỏ xinh, núng nính đấy. Tuy nhiên, Cream brulee vẫn có những đặc điểm rất riêng, tạo nên thương hiệu tinh tế và “sang chảnh” cho riêng mình như: bề mặt bên trên được nướng cháy và phần đế custard được phủ một lớp caramel đầy đặc biệt và thú vị. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được hương vị ngọt mát, béo thơm với lớp đường giòn rụm, tan dần ngay đầu lưỡi.

Món bánh tráng miệng tuyệt vời này xuất hiện lần đầu tiên trong quyển sách dạy nấu ăn xuất bản năm 1691 của François Massialot.

Chỉ mới nghe thôi là đã khiến bao thực khách muốn được thưởng thức ngay một chiếc bánh cream brulee rồi phải không nào?! Còn chần chừ gì mà không cùng bắt tay ngay vào chế biến món tráng miệng tuyệt vời này thôi nào!

Cách làm bánh Cream brulee chuẩn ngon như hương vị Pháp

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu cho món bánh tráng miệng cream brulee thơm ngon, béo mịn!

Whipping cream 400 ml

Trứng gà 6 quả

Đường 40 gr

Dâu tây 8 trái

Đường caramel 1 ít

Vani 1/2 muỗng cà phê

Muối 1 muỗng cà phê

Dụng cụ cần thực hiện: Lò nướng thùng, nồi, phới lồng, đèn khò lửa, khuôn bánh,...

Các bước tiến hành làm bánh Cream brulee siêu đơn giản tại nhà

Bước 1: Đánh trứng

Khi đánh trứng bạn nhớ lưu ý khuấy đều tay theo một chiều nhé!

- Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị một chiếc tô sạch lớn, rồi tiến hành tách lấy 6 lòng đỏ trứng gà cho vào.

- Tiếp đó, bạn cho lần lượt các gia vị là 40gr đường và 1 muỗng cà phê muối vào chung, rồi dùng phới đánh đều tay theo 1 chiều cho đến khi muối đường được tan hoàn toàn và trứng chuyển sang màu vàng nhạt như hình là đạt nhé.

Bước 2: Nấu hỗn hợp trứng và whipping cream

Công đoạn nấu hỗn hợp bánh thơm ngon, beo béo!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn cho 400ml whipping cream vào nồi và tiến hành đun trên lửa nhỏ, cho đến khi kem ấm và hơi nóng bốc lên là được.

- Kế đến, bạn cho lần lượt phần trứng vừa đánh ở bước trên và 1/2 muỗng cà phê vani vào nồi, khuấy đều tay cho hỗn hợp hòa quyện với nhau rồi tắt bếp.

- Cuối cùng, bạn chỉ đem hỗn hợp vừa tạo được lược qua với rây lọc rồi cho vào ca đong là được nhé.

Bước 3: Đổ khuôn bánh

Công đoạn chế hỗn hợp bánh vào khuôn và chuẩn bị cho bước nướng bánh!

- Trước tiên, bạn đặt các khuôn bánh vào vào khay rồi để ca đong gần miệng khuôn và rót từ từ hỗn hợp vừa đun vào từng khuôn, mẹo nhỏ này để tránh tạo bọt khí cho bánh.

- Sau đó, bạn tiến hành cho nước vào khay, sao cho mực nước chiếm khoảng 2/3 chiều cao khuôn bánh là được.

Bước 4: Nướng bánh

Nướng bánh ở nhiệt độ 150 độ C trong khoảng 30-45 phút!

- Ở bước này, bạn chỉ việc cho khay bánh vào lò nướng và nướng với nhiệt độ 150 độ C trong khoảng 30 - 45 phút là bánh chín tới nhé.

- Sau khi bánh đã chín hết, bạn lấy ra khỏi lò nướng và đợi 1 lúc để bánh nguội, rồi đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 30 phút - 1 tiếng cho bánh đông lại là đạt.

Bước 5: Khò cháy đường

Quy trình khò cháy đường - thương hiệu của bánh cream brulee!

Đến đây, khi bánh đã đông, bạn chỉ cần rắc lên mỗi khuôn bánh 1 ít đường mỏng rồi dùng đèn khò lửa khò cho đến khi đường tan và chuyển sang màu màu nâu sậm như hình và đợi 1 lúc cho đường cứng lại là được nhé.

Bước 6: Hoàn thành

Cách dùng caramel để tạo thành phẩm trang trí siêu xinh cho bánh!

- Ở bước cuối cùng này, bạn việc chuẩn bị một lớp giấy nến, rồi dùng muỗng múc một ít đường caramel ra giấy và tạo hình tùy thích, chờ một lát cho caramel cứng lại là bạn đã có ngay một nguyên liệu trang trí vàng xinh, lấp lánh cho bánh rồi nhé.

- Sau cùng, khi thưởng thức, bạn có thể thêm lên bánh vài trái dâu tây và phần đường caramel vừa tạo hình là đã có ngay những chiếc bánh cream brulee chuẩn đẹp - sang như ngoài nhà nhà hàng Pháp rồi đấy!

Thành phẩm

Bánh cream brulee sang chảnh hút mắt!

Từng chiếc bánh Cream brulee nhỏ xinh với tạo hình và màu sắc vô cùng ấn tượng, hương vị lại béo thơm vừa phải và xen lẫn chút ngọt đắng rất cân bằng và tinh tế, đảm bảo chiều lòng được cả những thực khách khó tính nhất nhé!

Mẹo chọn mua trứng gà tươi ngon

- Để chọn được trứng gà còn tươi mới, bạn nên chọn những quả trứng có lớp phấn mỏng màu trắng ở bên ngoài, sờ vào có cảm giác ram ráp hoặc nặng tay.

- Ngược lại, nếu thấy vỏ trứng nhẵn bóng, sáng hoặc có vết rạn nứt, thì đây là trứng để lâu trong ổ, không được ngon.

- Ngoài ra, bạn cũng có thể kiểm tra độ tươi ngon của trứng gà bằng cách cầm quả trứng để lên tai và lắc nhẹ, nếu có tiếng động phát ra thì là trứng cũ, để lâu ngày, không nên mua.

- Đồng thời, tránh mua những quả trứng có dấu hiệu bị nứt vỏ hay nổi mốc trắng, vì đó thường là những quả dễ bị vi khuẩn xâm nhập vào, không đảm bảo an toàn vệ sinh.

Trên đây là công thức làm món bánh tráng miệng Cream brulee nổi danh của Pháp. Với tạo hình và hương vị đầy tinh tế và sang chảnh như này, chị em chọn lựa làm món bánh tráng miệng đãi khách hay làm món nhâm nhi cho buổi trà chiều thì đều lý tưởng hết nhé! Thưởng thức ngay tinh hoa ẩm thực Pháp từ căn bếp nhỏ nhà mình, chẳng phải rất tuyệt vời sao?! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé!