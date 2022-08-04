Cách làm sữa chua dầm trái cây ngọt thơm, healthy và siêu đơn giản tại nhà!

Sữa chua dầm trái cây là một trong những món tráng miệng ngon lành được các thực khách ở mọi độ tuổi yêu thích. Nổi bật với hương vị thơm ngon của các loại trái cây tươi, cùng vị ngọt béo đặc trưng của sữa chua, vừa giàu vitamin lại càng mang lại nhiều công dụng hữu ích cho người thưởng thức. Chuẩn một món tráng miệng ngon lành và healthy, các chị em nhất định phải thử nhé. Giờ thì hãy cùng chúng tôi khám phá ngay công thức chế biến món sữa chua dầm trái cây ngọt thơm, tươi mát và siêu đơn giản này tại nhà nhé!

Cụ thể, nhờ thành phần vitamin và chất xơ có trong các loại trái cây, bạn sẽ sở hữu một làn da khỏe đẹp cùng vòng 2 nhỏ gọn nếu đưa vào chế độ ăn một cách khoa học đấy!

Sữa chua dầm trái cây hẳn chẳng còn xa lạ gì nữa. Với cách kết hợp vô cùng đơn giản từ các loại trái cây tươi ngon cùng sữa chua thơm béo, món ăn với cách chế biến đơn giản này không chỉ mang lại sự đa dạng về hương vị, dễ ăn hay giúp giải khát, xua tan mệt nhọc hiệu quả, mà còn mang lại những công hiệu hữu ích cho sức khỏe người dùng mà ít ai ngờ tới!

Không chỉ có vậy, các lợi khuẩn cho đường ruột có trong sữa chua còn có khả năng hỗ trợ tiêu hóa và hạn chế các vấn đề về tiêu hóa cho người thưởng thức.

Bên cạnh đó, việc bổ sung thường xuyên món sữa chua dầm trái cây vào thực đơn hàng tuần còn giúp bạn bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất còn thiếu, đồng thời ngăn ngừa bệnh cao huyết áp và hỗ trợ phòng ngừa và điều trị bệnh dạ dày hiệu quả nữa,..

Quả là một món ăn vừa dễ ăn dễ làm mà thành phần dinh dưỡng và công dụng lại “không đùa” được mà. Vào thời tiết nóng nực như hiện nay, hay đơn giản là sau bữa ăn “đầy” thịt thà dầu mỡ, mà được tráng miệng với ly sữa chua dầm trái cây tươi ngon, ngọt mát này thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món sữa chua dầm trái cây - ai cũng mê này thôi nào!

Cách làm sữa chua dầm trái cây tươi ngon, ngọt mát và đơn giản

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu tươi ngon, healthy cho món sữa chua dầm trái cây!

Sữa chua có đường 1 hộp

Dưa hấu 1/2 trái

Nho 8 trái

Xoài 1 trái

Thanh long 1 trái

Táo 1 trái

Lê 1 trái

Sữa đặc 2 muỗng canh

Siro dâu tằm 4 muỗng canh

Hạt é (hoặc hạt chia) 2 muỗng cà phê

Các bước tiến hành làm sữa chua dầm trái cây thơm ngon

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Công đoạn sơ chế các loại trái cây tươi ngon!

- Đầu tiên, với dưa hấu, bạn đem rửa sạch rồi tiến hành gọt bỏ vỏ bên ngoài, sau đó cắt thành những miếng vuông nhỏ vừa ăn, đồng thời trong quá trình cắt, bạn nhớ loại bỏ luôn phần hạt nhé.

- Tiếp đó là quả nho, bạn cũng đem rửa sạch, bỏ phần cuống rồi dùng dao cắt ra làm đôi và loại bỏ hạt.

- Còn về xoài, thanh long, táo và lê, sau khi rửa sạch, bạn cũng đem gọt bỏ vỏ rồi cắt thành hạt lựu nhỏ (riêng táo và lê thì bạn nhớ bỏ hạt đi nhé) với kích thước đều nhau để phần trình bày được đẹp mắt hơn nhé.

- Cuối cùng là 2 muỗng cà phê hạt é, bạn đem ngâm cùng 4 muỗng canh siro dâu tằm để hạt é khi nở có màu đẹp mắt hơn so với ngâm với nước lọc. Tuy nhiên, bạn cũng có thể chọn ngâm với nước lọc bình thường nhé.

Bước 2: Dầm hoa quả với sữa chua

Công đoạn tạo hình và dầm trái cây với sữa chua!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn chuẩn bị một chiếc ly thủy tinh thật xinh xắn đã được rửa sạch.

- Kế đến, bạn chỉ việc xếp lần lượt các loại trái cây đã được sơ chế vào ly, thứ tự xếp tùy vào sở thích và sự sáng tạo của bạn nhé. Ở bước này, bạn cũng có thể áp dụng các xếp xen kẽ từng lớp trái cây với sữa chua nhé.

- Cuối cùng, khi đã hoàn thiện việc xếp trái cây, bạn tiến hành cho thêm 1 muỗng sữa chua kèm và 2 muỗng canh sữa đặc lên trên, rồi đổ tất cả hạt é đã ngâm lên trên cùng và trang trí thêm nhánh lá bạc hà nữa là bùng nổ visual chuẩn đẹp như ngoài nhà hàng luôn nhé!

Thành phẩm

Sữa chua dầm trái cây handmade - chuẩn đẹp ngon như nhà hàng!

Sữa chua dầm trái cây ngon mắt ngon miệng với màu sắc bắt mắt của các loại trái cây cùng hương vị tươi ngon thanh mát, xen lẫn chút vị béo ngọt của sữa chua dinh dưỡng, ăn bao nhiêu cũng không sợ ngấy!

Ăn sữa chua dầm trái cây vào thời điểm nào là tốt nhất?

- Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thời điểm “vàng” để ăn sữa chua dầm trái cây tốt cho người giảm cân là sau bữa ăn khoảng từ 15 tới 30 phút. Khi ấy, việc tiêu thụ sữa chua dầm trái cây sẽ hỗ trợ hệ tiêu hóa, cung cấp lợi khuẩn. rất tốt cho đường ruột.

- Ngược lại, sữa chua dầm trái cây hoàn toàn không thích hợp để ăn khi bụng đói, vì axit hữu cơ dễ ảnh hưởng tới dạ dày, nhất là với những ai có dạ dày yếu. Vì vậy, bạn không nên dùng nó vào sáng sớm hay dùng thay cho bữa ăn chính nhé.

Mẹo chọn mua trái cây tươi ngon, thơm ngọt

Mẹo chọn mua táo giòn ngon

- Bạn nên chọn mua những quả táo có vỏ màu đỏ đều, hơi sần sùi, không quá căng hay quá láng mịn, có các đốm trắng li ti, phần cuống dính chặt với thân quả, thịt táo không bị mềm, đây là những dấu hiệu cho thấy táo còn tươi ngon.

- Đồng thời, những quả táo đảm bảo chất lượng sẽ có kích thước vừa phải, hình dáng tròn đều, mùi thơm nhẹ và không có các vết bầm dập hay màu thâm sạm.

- Ngược lại, không nên chọn mua những quả táo có lớp màng trắng phía bên ngoài, kích thước quá to, vì đó là dấu hiệu cho biết đó là những loại táo đã được tẩm hóa chất, không an toàn cho người tiêu thụ.

Mẹo chọn mua xoài chín tới, thơm ngọt

- Để làm món sữa chua dầm hoa quả thơm ngon, bạn nên lựa chọn xoài chín có vỏ bên ngoài màu vàng đều, có mùi thơm đặc trưng.

- Đồng thời, xoài chín ngon sẽ có vỏ bên ngoài căng bóng, mịn màng, cầm lên thấy nặng tay và khi ấn nhẹ vào sẽ cảm nhận độ mềm khi xoài chín tới.

- Bên cạnh đó, bạn không nên chọn mua những trái xoài có bề ngoài thâm đen, dập, héo,.. vì có thể xoài sắp hỏng hoặc bị ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển.

Mẹo chọn dưa hấu ngọt ngon

- Bạn nên chọn những quả dưa hấu có phần cuống đuôi héo, có phần đầu và đuôi cân xứng, tròn đều, có vỏ màu xanh đậm, độ cứng vừa phải và các đường vân chạy dọc được phân bố đều nhau. Đây là những loại quả tươi ngọt, mọng nước.

- Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra độ ngon của dưa bằng cách gõ vào vỏ dưa, nếu phát ra những âm thanh “bộp bộp” khi gõ thì đó là những quả có phần thịt dưa chất lượng.

- Hay bạn cũng có thể lưu ý đến những quả có phần đáy màu vàng hoặc kem nhạt, đây là đặc điểm của những quả dưa hấu được nằm lâu trên đất và đã chín đều.

- Đặc biệt, bạn nên tránh mua những quả dưa hấu có phần cuống còn xanh tươi vì đó là những trái dưa được thu hoạch sớm và chưa được chín đều và chưa có vị ngọt đạt chuẩn.

Trên đây là công thức làm sữa chua dầm trái cây - món tráng miệng thơm ngon, giàu vitamin và chuẩn healthy cho các chị em. Còn chần chừ gì mà không thử ngay nào?! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!