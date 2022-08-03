Cách làm gà kho xì dầu mềm thơm, đậm vị, siêu hao cơm tại nhà!

Gà kho là một trong những món ăn dân dã vô cùng thơm ngon và quen thuộc trên bàn ăn gia đình Việt. Với đa dạng kiểu kho như: gà kho gừng , gà kho sả ớt ,...mỗi món đều mang đến những vị thơm ngon riêng biệt, khiến người thưởng thức thích mê. Trong đó, không thể không kể đến món gà kho xì dầu - một phiên bản kho gà siêu mềm thịt và đậm đà, đảm bảo nếm thử là ghiền ngay nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay từ A-Z về món gà kho chuẩn ngon này nhé!

Bên cạnh đó, thịt gà còn chứa nhiều các hàm lượng bổ ích giúp mang lại các công dụng bổ ích cho sức khỏe người dùng: chống trầm cảm nhờ vào hàm lượng axit amin tryptophan rất cao, ngăn ngừa loãng xương, tốt cho tim mạch, cải thiện thị lực, cải thiện độ miễn dịch và khả năng tiêu hóa hiệu quả,...

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thịt gà là loại thịt trắng, giàu năng lượng, ít chất béo, có thể mang đến rất nhiều lợi ích sức khỏe thần kỳ và thường được ưu tiên sử dụng khi muốn phát triển cơ bắp và giảm cân lành mạnh, lâu dài.

Đặc biệt, theo các chuyên gia sức khỏe, thường xuyên ăn thịt gà sẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tổn thương di truyền, cũng như ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh ung thư, nhờ vào hàm lượng niacin - vitamin đóng vai trò thiết yếu chống lại ung thư có trong thịt gà.

Chính nhờ vào hương vị ngọt thơm từ thịt cùng thành phần dinh dưỡng tuyệt vời mà thịt gà đã trở thành một trong những loại thịt được tiêu thụ nhiều nhất mỗi năm trên toàn thế giới, với đa dạng các kiểu chế biến ngon mắt và lạ miệng. Và hôm nay, chúng ta hãy cùng bắt tay ngay vào làm món gà kho xì dầu - thơm ngon, đậm vị này ngay thôi nào!

Cách làm gà kho xì dầu mềm thịt, đậm đà, ăn là mê

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Món gà kho xì dầu với những nguyên liệu mang hương vị phong phú!

Thịt gà (đùi và cánh) 500 gr

Gừng nhỏ 1 củ

Sả 2 nhánh

Ớt 2 trái

Tỏi 5 tép

Rượu trắng 2 muỗng canh

Dầu hào 1 muỗng canh

Xì dầu (nước tương) 2 muỗng canh

Nước mắm 2 muỗng cà phê

Dầu ăn 3 muỗng cà phê

Gia vị thông dụng (đường/ muối/ hạt nêm) 1 ít

Các bước tiến hành chế biến món gà kho xì dầu chuẩn ngon tại nhà

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Công đoạn sơ chế và làm sạch gà cùng các nguyên liệu đi kèm!

- Đầu tiên, thịt gà mua về, bạn cần làm sạch và khử mùi hôi của thịt bằng cách đem ngâm với nước muối loãng có pha 2 muỗng canh rượu trắng trong khoảng 5 phút, rồi rửa sạch lại vài lần với nước và để ráo là được nhé.

- Tiếp đó, với phần gà đã được sơ chế sạch sẽ, bạn chỉ cần chặt gà thành những miếng vừa ăn (khoảng 2 lóng tay).

- Với sả thì bạn cũng đem rửa sạch rồi cắt lát mỏng phần gốc,riêng phần ngọn thì bạn chẻ dọc độ dài cỡ khoảng 2 lóng tay là được.

- Cuối cùng là tỏi, ớt và gừng, bạn tiến hành bỏ vỏ (nếu có), rồi rửa sạch và băm nhuyễn là đã hoàn tất khâu sơ chế các nguyên liệu rồi đấy!

Bước 2: Ướp thịt gà

Bạn nhớ để thịt gà ướp trong khoảng 15 phút cho thấm đều gia vị nhé!

- Ở công đoạn này, với phần thịt gà đã được chặt khúc, bạn tiến hành cho vào tô và lần lượt nêm vào các gia vị là 1 ít gừng băm nhỏ, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê nước mắm và 1 muỗng cà phê dầu ăn.

- Sau đó, bạn chỉ việc dùng tay trộn đều các nguyên liệu và để ướp khoảng 15 phút cho thịt gà thấm đều gia vị là đạt nhé.

Bước 3: Pha nước sốt

Nước sốt đậm đà hương vị!

Nước sốt thơm ngon đặc biệt chính là “chìa khóa” giúp nâng tầm hương vị cho món ăn dân dã này. Để có được chén nước sốt chuẩn ngon, bạn hãy pha chế theo tỉ lệ sau nhé:

- Lần lượt cho vào chén 1 muỗng canh đường, 2 muỗng canh xì dầu (nước tương), 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê nước mắm và 1 muỗng canh nước lọc, rồi tiến hành khuấy đều cho hỗn hợp hòa tan là đã hoàn thành món nước sốt chuẩn ngon, đặc biệt rồi đó!

Bước 4: Kho thịt gà với xì dầu

Quy trình các bước kho gà với xì dầu chuẩn ngon, mềm thịt!

- Ở bước cuối cùng này, trước tiên, bạn bắc chảo lên bếp và cho 2 muỗng cà phê dầu ăn vào đun nóng.

- Tiếp đến, khi thấy dầu ăn sôi lên, bạn cho hết phần sả, gừng, tỏi và ớt đã được sơ chế vào phi thơm lên trong khoảng 5 phút ở lửa vừa.

- Kế đó, bạn tiếp tục cho hết phần thịt gà đã được ướp vào xào trong khoảng 10 phút, cho đến khi thấy thịt gà săn lại là được nhé.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cho hết phần thịt gà mới được xào săn lại này vào nồi nước sốt đã pha ở bước trên. sau đó tiến hành kho trên lửa vừa trong khoảng 30 phút, rồi nêm nếm lại cho vừa khẩu vị của gia đình là đã hoàn thành rồi nhé.

Thành phẩm

Món gà kho xì dầu ngon mắt lạ miệng, chuẩn hao cơm!

Nồi gà kho xì dầu nóng hổi thơm nức mũi, chỉ cần cắn một miếng thôi là bạn sẽ cảm nhận ngay được phần thịt gà được kho chín mềm cùng hương vị đậm đà của xì dầu cùng các loại gia vị, ăn kèm với chén cơm trắng nữa thì chuẩn ngon miễn bàn nhé!

Mẹo chọn mua thịt gà tươi ngon, chắc thịt

Đối với gà còn sống

- Bạn nên chọn mua những con có mào đỏ tươi, mắt còn linh hoạt, nhanh nhẹn, lông gà mượt và áp sát vào thân, mỏ gà bén, nhỏ và không có hiện tượng chảy dịch.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên để ý màu da của chân gà: gà khỏe sẽ có phần chân nhỏ, gọn và da chân vàng đều, màu sáng bóng. Khi vạch lông thì thấy da gà mềm, mỏng và có một số vệt vàng lớn ở dưới nách và phần ức.

- Ngược lại, tránh mua những con gà có lông xù, nhìn ủ rũ, có mùi hôi, vì đây có thể là gà đã bị ốm bệnh, khi ăn sẽ không được ngon.

Đối với gà đã được làm sẵn

- Bạn nên chọn những con gà có thân hình nhỏ gọn, săn chắc, ức hẹp và thịt có màu vàng đều, màu sẽ càng đậm màu hơn ở những nơi như cánh, ức hay lưng.

- Gà làm sẵn thường có da mỏng mịn, có độ đàn hồi nhất định và không bị bầm hay tụ những đốm máu bầm tím.

- Tránh mua nếu thấy thịt gà xỉn màu, mềm nhũn, chảy dịch và có mùi hôi, khi ăn sẽ không được đảm bảo.

Trên đây là công thức làm món gà kho xì dầu mềm thơm, đậm đà và siêu đơn giản tại nhà. Với món ăn dân dã, dễ dàng chế biến lại còn thơm ngon và hao cơm như này, các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay vào menu bữa cơm gia đình trưa nay nào?! Hẳn là các thành viên trong gia đình sẽ yêu thích lắm đấy. Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!