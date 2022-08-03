Cách làm bánh yến mạch hạnh nhân giòn ngon, dinh dưỡng, chẳng lo tăng cân!

Bánh yến mạch hạnh nhân là một trong những loại bánh dinh dưỡng thơm ngon được nhiều chị em chọn lựa để giúp tăng cường các dưỡng chất thiết yếu trong cơ thể và hỗ trợ giảm cân, giữ dáng. Không những là món bánh dinh dưỡng thơm ngon về hương vị, mà cách dễ biến cũng siêu dễ dàng nữa nhé. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay cách làm bánh yến mạch hạnh nhân giòn ngon và dinh dưỡng thôi nào!

Yến mạch , có tên khoa học Avena sativa, là một loại ngũ cốc lấy hạt thuộc họ lúa và thường được trồng nhiều ở khu vực Châu Âu, Bắc Mỹ và được mệnh danh là “nữ hoàng của các loại ngũ cốc” nhờ vào giá trị dinh dưỡng vượt trội hơn hẳn so với các loại ngũ cốc khác.

Calo: 389 kcal

Chất béo bão hòa: 1.217

Chất béo không bão hòa đa: 2.535g

Chất béo không bão hòa đơn: 2.178g

Cholesterol: 0g

Natri: 2 mg

Kali: 429 mg

Carbohydrate: 66,27g

Chất xơ: 10,6g

Protein: 16,89g

Canxi – 5%

Sắt – 26%

Một chỉ số vô cùng tuyệt vời để bổ sung năng lượng và dưỡng chất cần thiết mỗi ngày cho sức khỏe của chúng ta.

Không chỉ vậy, bên cạnh công dụng hỗ trợ giảm cân quá quen thuộc (nhờ vào thành phần chất xơ cao và ít calo, giúp tạo cảm giác no lâu và giảm khả năng thèm ăn) mà chúng ta đã biết, yến mạch còn mang lại rất nhiều các tác dụng hữu ích khác mà chúng ta không ngờ tới nữa.

Cụ thể, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc bổ sung yến mạch vào thực đơn hàng ngày còn có thể mang lại các lợi ích tuyệt vời như: Tốt cho tim mạch nhờ vào hàm lượng giàu chất xơ hòa tan có trong yến mạch, giúp hấp thụ cholesterol, hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa tiểu đường, tốt cho làn da, cải thiện cơ bắp, ngăn ngừa bệnh thiếu máu, ngăn ngừa chứng đau nửa đầu,.. và còn có thể giúp ngăn ngừa ung thư nhờ vào hàm lượng chứa chất chống oxy hóa cao, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các phần tử gây hại.

Đặc biệt, yến mạch còn an toàn với mọi đối tượng sử dụng, trẻ em và phụ nữ mang thai đều có thể an tâm dùng nhé.

Nhờ vào những giá trị dinh dưỡng “siêu tốt” như này, nên dù là thực phẩm được nhập khẩu, nhưng yến mạch vẫn đang ngày càng được ưa chuộng, và được sử dụng kết hợp với các nguyên liệu khác để cho ra đời những món ăn vừa thơm ngon lại đầy bổ dưỡng như: bánh chuối yến mạch, cháo yến mạch,...

Hạnh nhân

Hạnh nhân (tên khoa học là Prunus dulcis) là loại trái rất nhỏ thuộc họ Amygdalus, có mối liên quan đến các loại trái khác có hạt cứng bao gồm cherry, mận và đào.

Hạnh nhân - loại hạt với nguồn dinh dưỡng tuyệt vời!

Ngay từ thời xa xưa, hạnh nhân đã là một loại hạt phổ biến với những giá trị dinh dưỡng tuyệt vời, chúng thậm chí còn được thêm vào thực đơn mỗi ngày của người Ai Cập cổ đại và người Ấn Độ, vì họ tin rằng hạnh nhân có khả năng nâng cao năng lực bộ não, khả năng trí tuệ và tuổi thọ cho họ.

Còn theo các nghiên cứu của y học hiện đại, hạnh nhân là một loại hạt “siêu” dinh dưỡng và vô cùng hữu ích cho sức khỏe con người.

Cụ thể, trong 28g hạnh nhân có chứa:

6g protein

3,5g chất xơ

14g chất béo

37% lượng vitamin E, 32% lượng mangan, 20% lượng magie mà cơ thể cần hàng ngày.

Ngoài ra, hạnh nhân còn chứa khá nhiều kim loại đồng, vitamin B12 và phốt pho, cung cấp 161 calo và 2,5g carb dễ tiêu hóa và là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa hiệu quả.

Chính nhờ thành phần giàu protein, chất xơ và ít carb, loại hạt này chính là món vặt có thể thỏa mãn cơn thèm ăn của bạn trong thời gian dài mà chẳng sợ đói hay tăng cân nhé.

Không chỉ có thế, việc bổ sung hạnh nhân vào chế độ ăn hàng ngày còn giúp bạn đạt được những công dụng tuyệt vời sau: kiểm soát được lượng đường trong máu, giảm cholesterol xấu và hỗ trợ bảo vệ tim mạch, tăng cường sức khỏe của mắt, xương và não bộ, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng, cải thiện hệ tiêu hóa,hỗ trợ duy trì sức khỏe làn da,... và còn có khả năng chống viêm và ngăn ngừa ung thư hiệu quả, đặc biệt là ung thư đại tràng, tuyến tiền liệt và ung thư vú.

Tất cả nguồn dinh dưỡng dồi dào và những công dụng tuyệt vời này đều được gói gọn trong chiếc bánh giòn ngon, nhỏ bé này đấy, rất đỗi khiến người ta kinh ngạc phải không nào?! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món bánh yến mạch hạnh nhân thơm ngon và dinh dưỡng này thôi nào!

Cách làm bánh yến mạch hạnh nhân dinh dưỡng và chuẩn ngon

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguôn liệu dinh dưỡng cho món bánh yến mạch hạnh nhân!

Chuối chín 2 quả

Yến mạch cán dẹt 100 gr

Mật ong 1 muỗng cà phê

Hạt hạnh nhân 10 gr

Dụng cụ cần thực hiện: lò nướng, giấy nến, tô, dĩa,...

Các bước tiến hành chế biến bánh yến mạch hạnh nhân giòn ngon

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Công đoạn tán nhuyễn chuối và trộn yến mạch!

- Đầu tiên, với 2 trái chuối chín mua về, bạn đem lột bỏ vỏ, rồi dùng nĩa nghiền nhuyễn ra như hình.

- Tiếp đó, bạn cho thêm 1 muỗng cà phê mật ong vào tô chuối, cách này sẽ giúp thành phẩm bánh khi ăn có mùi thơm ngon hấp dẫn nhé.

- Cuối cùng, bạn lại tiếp tục cho thêm 100gr yến mạch vào và tiến hành trộn đều hỗn hợp, rồi để yên trong khoảng 30 phút cho hỗn hợp yến mạch nở ra là đạt nhé.

Bước 2: Tạo hình và nướng bánh

Quy trình tạo hình và nướng bánh!

- Ở công đoạn này, bạn cần làm nóng lò trong 5 phút ở nhiệt độ 165 độ C để ổn định nhiệt độ trước khi nướng nhé.

- Kế đến, trong thời gian chờ, bạn chia hỗn hợp chuối yến mạch đã làm ở bước trên thành từng phần bằng nhau, rồi tiến hành nặn thành hình tròn như hình, sau đó ấn dẹt, rồi đặt 1 hạt hạnh nhân vào trung tâm của bánh là được.

- Sau cùng, bạn chỉ cần lót giấy nến vào khay bánh, sau đó xếp bánh vào lò và nướng ở nhiệt độ 165 độ C trong vòng 20 phút.

- Sau khi hết 20 phút, bạn lật phần mặt bánh còn lại, và tiến hành nướng thêm 20 phút nữa ở nhiệt độ 180 độ C là đã hoàn thành rồi nhé.

Thành phẩm

Bánh yến mạch hạnh nhân dinh dưỡng và giòn ngon!

Bánh yến mạch hạnh nhân dinh dưỡng với hương thơm nức mũi từ các nguyên liệu được nướng chín tới, khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được vị ngọt nhẹ từ chuối và mật ong, kết hợp với vị bùi thơm và beo béo của hạnh nhân và yến mạch, đảm bảo ai ăn cũng khen hết nhé!

Mẹo chọn mua chuối tươi ngon

- Bạn nên chọn những nải chuối có cuống và thân màu vàng, quả có kích thước vừa phải, đồng thời có những quả màu vàng và xanh xen kẽ.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên tránh lựa mua những nải chuối bị dập hoặc có phần cuống xanh, cứng, và quả có màu vàng, vì đây là chuối chín ép, sẽ không có độ thơm ngon và ngọt như chuối chín tự nhiên.

- Ngoài ra, tuyệt đối không nên mua những nải chuối quá to, có màu vàng đều, vàng tươi, vì đây là những nải chuối đã sử dụng thuốc tăng trưởng, hóa chất bảo quản, không an toàn cho người sử dụng.

Trên đây là công thức làm bánh yến mạch hạnh nhân dinh dưỡng và thơm ngon tại nhà. Với loại bánh vừa dễ chế biến, hương vị giòn ngon mà còn có thể ăn thỏa thích mà chẳng lo tăng cân như này, các chị em còn chần chừ gì mà không thử ngay nào?! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!