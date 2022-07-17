Hai cách làm bánh chuối yến mạch chuẩn ngon, đơn giản tại nhà!

Bánh chuối yến mạch là một trong những món tráng miệng có đông đảo “fan hâm mộ” bởi vị ngọt bùi hấp dẫn và nhiều công dụng hiệu quả, đặc biệt là cách chế biến siêu đơn giản. Nhằm giúp các chị em có thể thành công chế biến món tráng miệng này một cách nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo ngon ngất ngây. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến bạn công thức làm món Bánh chuối yến mạch với nồi chiên không dầu và bếp điện tiện dụng ở ngay bài viết dưới đây nhé !!!

Yến mạch , tên khoa học Avena sativa, là một loại ngũ cốc lấy hạt thuộc họ lúa và thường được trồng nhiều ở khu vực Châu Âu, Bắc Mỹ và được mệnh danh là “nữ hoàng của các loại ngũ cốc” nhờ vào giá trị dinh dưỡng vượt trội hơn hẳn so với các loại ngũ cốc khác.

Calo: 389 kcal

Chất béo bão hòa: 1.217

Chất béo không bão hòa đa: 2.535g

Chất béo không bão hòa đơn: 2.178g

Cholesterol: 0g

Natri: 2 mg

Kali: 429 mg

Carbohydrate: 66,27g

Chất xơ: 10,6g

Protein: 16,89g

Canxi – 5%

Sắt – 26%

Một chỉ số vô cùng tuyệt vời để bổ sung năng lượng và dưỡng chất cần thiết mỗi ngày cho sức khỏe của chúng ta.

Không chỉ vậy, bên cạnh công dụng hỗ trợ giảm cân quá quen thuộc (nhờ vào thành phần chất xơ cao và ít calo, giúp tạo cảm giác no lâu và giảm khả năng thèm ăn) mà chúng ta đã biết, yến mạch còn mang lại rất nhiều các tác dụng hữu ích khác mà chúng ta không ngờ tới nữa.

Cụ thể, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc ăn yến mạch thường xuyên có thể mang lại các lợi ích: Tốt cho tim mạch nhờ vào hàm lượng giàu chất xơ hòa tan có trong yến mạch, giúp hấp thụ cholesterol. Đồng thời yến mạch còn có khả năng hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa tiểu đường, tốt cho làn da, cải thiện cơ bắp, ngăn ngừa bệnh thiếu máu, ngăn ngừa chứng đau nửa đầu,.. và còn có thể giúp ngăn ngừa ung thư nhờ vào hàm lượng chứa chất chống oxy hóa cao, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các phần tử gây hại.

Đặc biệt, yến mạch còn an toàn với mọi đối tượng sử dụng, trẻ em và phụ nữ mang thai đều có thể an tâm dùng nhé.

Giờ thì các chị em có thể hoàn toàn yên tâm về thành phần dinh dưỡng và công dụng của yến mạch rồi nhé! Hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món bánh chuối yến mạch thơm ngon dinh dưỡng thôi nào!

Hai cách làm bánh chuối yến mạch thơm ngon, đơn giản tại nhà

Cách làm bánh chuối yến mạch bằng nồi chiên không dầu

Chuẩn bị nguyên liệu

Các nguyên liệu cơ bản để làm Bánh chuối lúa mạch Healthy

Chuối chín : 3 quả

Trứng gà : 1 quả

Yến mạch cán dẹt : 100gr

Baking powder (bột nở) : 3gr

Sữa tươi không đường nguyên kem : 100ml

Dầu oliu : 7 muỗng canh (bạn có thể thay thế bằng dầu thực vật)

Các dụng cụ khác : nồi chiên không dầu, khuôn bánh, tô, muỗng, nĩa

Các bước tiến hành làm món bánh chuối yến mạch thơm ngon bằng nồi chiên không dầu

Bước 1 : Sơ chế chuối

Sau khi lột sạch vỏ và xơ của 3 quả chuối, bạn đem cắt nhỏ 1 quả chuối, 2 quả còn lại thì cắt làm đôi và dùng nĩa nghiền sơ qua là được.

Bước 2 : Trộn các nguyên liệu

Công đoạn trộn nguyên liệu làm bánh chuối yến mạch!

- Ở bước này bạn chuẩn bị 1 tô lớn, sau đó cho lần lượt 100gr yến mạch đã được cán dẹp, 1 quả trứng gà, 100ml sữa tươi không đường nguyên kem, 6 muỗng dầu oliu và 3gr baking powder vào chung.

- Tiếp đó dùng muỗng đánh đều cho các nguyên liệu hòa quyện vào nhau và để yên cho bột nghỉ khoảng 30 phút nhé.

Bước 3 : Nướng bánh

Chiếc bánh chuối yến mạch với visual vàng ươm ngon mắt!

- Đầu tiên, bạn chuẩn bị cho phần khuôn bánh bằng cách dùng 1 muỗng dầu oliu để tráng đều khuôn, sau đó cho hỗn hợp bột bánh chuối đã chuẩn bị vào khuôn và cuối cùng là cho các lát chuối đã cắt lát sẵn lên trên mặt bánh.

- Tiếp đó, bạn cho khuôn bánh vào nồi chiên không dầu và nướng ở nhiệt độ 1600C trong vòng 20 phút.

- Cuối cùng, bạn kiểm tra độ chín của bánh bằng cách dùng tăm xiên vào bánh, nếu bột bánh không dính vào tăm thì tức là bánh đã chín rồi đấy.

- Đến lúc này bạn chỉ cần lấy bánh ra, để nguội hẳn rồi bày bánh ra đĩa là có thể thưởng thức ngay rồi nhé!

Thành phẩm

Món bánh chuối yến mạch thơm ngon, thích hợp làm món ăn kiêng hoặc ăn vặt đều ngon hết sẩy!

Món bánh chuối yến mạch chín tới với màu vàng óng bắt mắt cùng mùi thơm của chuối và yến mạch, cắn một miếng là cảm nhận ngay được độ mềm thơm như muốn tan ra trong miệng của bánh, cùngvới hương vị ngọt bùi thơm nhẹ còn đọng lại mãi. Bánh là lượt chọn tuyệt vời cho các chị em muốn ăn kiêng, eat clean hay đơn giản là nhâm nhi cùng trà chiều thì chuẩn miễn bàn luôn.

Cách làm bánh chuối yến mạch đơn giản bằng nồi điện

Chuẩn bị nguyên liệu

Nguyên liệu đơn giản cho món Bánh chuối yến mạch nướng bằng nồi cơm điện tại nhà

Chuối chín : 4 quả

Trứng gà : 2 quả

Bột yến mạch : 4 muỗng cà phê

Baking soda: 1/8 muỗng cà phê

Bột quế : 1 muỗng cà phê

Bột cacao : 1 muỗng cà phê

Dầu dừa : ½ muỗng cà phê

Mật ong : ½ muỗng cà phê

Tinh chất vani : ½ muỗng cà phê

Các dụng cụ khác : nồi cơm điện, khuôn tròn, tô, giấy nến, phới lồng,…

Các bước tiến hành món bánh chuối yến mạch bổ dưỡng bằng nồi cơm điện tại nhà

Bước 1 : Sơ chế chuối

Đầu tiên bạn lột sạch vỏ và xơ của 4 quả chuối, tiếp đó dùng nĩa để dầm 3 quả chuối sao cho thật nhuyễn và mịn, còn quả chuối còn lại thì bạn cắt thành từng khoanh tròn nhỏ nhé.

Bước 2 : Trộn bột bánh chuối

Phần bột bánh hấp dẫn!

- Ở bước này, đầu tiên bạn cho 2 quả trứng gà vào tô chuối đã được dầm nhuyễn, sau đó đánh đều tay cho đến khi hỗn hợp hòa quyện.

- Kế đến, bạn tiếp tục cho các nguyên liệu là tinh chất vani, bột quế, dầu dừa theo tỉ lệ đã chuẩn bị vào và tiếp tục khuấy đều.

- Cuối cùng, bạn cho thêm phần bột yến mạch đã được lọc qua rây, bột cacao, baking soda và mật ong vào, trộn đều cho đến khi hỗn hợp bột bánh trở nên sánh sệt và mịn mượt là được.

Bước 3 : Nướng bánh

Món bánh chuối yến mạch thơm ngon, đơn giản với nồi cơm điện tại nhà !

- Trước tiên, bạn lót một tấm giấy nến vào đáy nồi cơm điện (có thể thay bằng việc phết 1 lớp dầu ăn mỏng vào đáy nồi cơm), sau đó đổ hỗn hợp bánh đã trộn vào và dàn cho đều.

- Tiếp đó, bạn xếp các lát chuối đã cắt khoanh tròn lên trên mặt bánh rồi đậy nắp nồi và bấm Cook lần 1.

- Khi nồi điện chuẩn sang chế độ Warm, bạn đợi thêm 5-7 phút rồi bấm Cook lần 2. Tổng thời gian của 2 lần nướng dao động từ 45-50 phút là bánh có độ chín vừa đẹp.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần lấy bánh ra dĩa và để nguội, bỏ lớp giấy là có thể thưởng thức ngay rồi nhé.

Thành phẩm

Món bánh chuối yến mạch cacao với visual màu vàng nâu bắt mắt!

Thành phẩm là bạn đã có ngay một chiếc bánh chuối yến mạch với màu vàng nâu nổi bật cùng hương thơm và vị ngọt mềm của bánh chuối, xen lẫn chút đắng nhẹ của cacao, chuẩn vị cho những bạn sợ vị ngọt ngấy nhé.

Trên đây là 2 cách làm món bánh chuối yến mạch siêu đơn giản nhưng vẫn ngon mê ly tại nhà. Hy vọng qua bài chia sẻ này, các chị em sẽ có thêm có một món tủ để nhâm nhi mỗi buổi trà chiều cùng gia đình và bạn bè nhé !!! Chúc các chị em trổ tài thành công!