TOP 4 cách làm gỏi tai heo thơm ngon – tiện lợi tại nhà!!!

Nếu bạn đã chán ngán những món ăn thịt cá “dư đầy” và đang cần một món ăn tươi mát nhưng vẫn đầy đủ hương vị để “kích thích” sự thèm ăn của mình thì Gỏi tai heo giòn dai sần sật chắc chắn sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Cùng với sự đa dạng về nền văn hóa ẩm thực Việt, món ăn đơn giản như “Gỏi tai heo” đã được biến hóa “muôn hình vạn trạng” bằng việc kết hợp với nhiều nguyên liệu mới lạ, đem bạn đi tới từng cung bậc của mỹ vị nhân gian. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay 4 bí kíp thần thánh để biến hóa món Gỏi tai heo này nhé !!!

- Tiếp đó là khâu làm nước chấm – một khâu quan trọng, chiếm giữ 50% thành công của món ăn. Với khâu quyết định này, Phụ nữ và gia đình sẽ mách nước cho bạn một công thức đặc chế như sau: cho 3 thìa nước mắm ngon kết hợp cùng với 2 thìa đường, 2 thìa nước lọc rồi khuấy đều lên.

- Trước hết, với đủ đủ đã được ngâm lạnh đủ, bạn đem vớt ra rổ và để ráo nước.Tiếp đến bạn nên lựa chọn một chiếc tô to, rồi lần lượt cho đu đủ, tỏi và tiêu đã giã, trộn đều cùng với tai heo và rau răm.

- Cuối cùng, khi thấy tai heo đã chín mềm, chúng ta vớt ra rổ và để nguội. Sau cùng, dùng dao thái mỏng tai heo thành từng miếng mỏng nhỏ vừa ăn là đã hoàn tất khâu sơ chế rồi đấy.

- Với tai heo thì bạn nên rửa sạch với muối loãng, sau đó cho tai heo vào nồi luộc chín. Ở công đoạn này, bạn lưu ý không nên luộc tai heo quá lâu kẻo làm mất độ giòn của tai heo nhé.

- Đậu phộng nhặt bỏ hạt sâu, rửa sạch, sau đó để ráo nước rồi đem rang vàng giòn với ½ muỗng cà phê muối. Sau khi đậu phộng nguội bớt thì bạn chỉ cần bỏ vỏ và giã nhỏ ra là xong.

- Đu đủ thái sợi rồi rửa sơ qua nước sạch, sau đó bạn nên đem ngâm với nước lạnh (có thể bỏ thêm ít đá) để tăng thêm độ giòn cho đu đủ khi ăn nhé.

- Sau đó, đổ từ từ hỗn hợp nước mắm này vào tô gỏi và đảo đều cho đến khi thấm đều.

- Tiếp tục vắt vài giọt nước cốt chanh và trộn đều. Ở bước này, tùy theo khẩu vị của gia đình mà bạn có thể tăng giảm độ chua cho vừa miệng nhé.

- Cuối cùng bạn chỉ cần dọn gỏi đu đủ ra đĩa, rắc thêm một ít đậu phộng rang, ớt băm nhỏ lên trên là có thể thưởng thức ngay một món gỏi đu đủ tai heo kiểu Việt chuẩn vị rồi.

Món gỏi tai heo đu đủ tươi ngon hấp dẫn!

Gỏi tai heo xoài xanh

Gỏi tai heo xoài xanh chua chua ngọt ngọt, đánh thức vị giác!

Nguyên liệu cần chuẩn bị

1 cái tai heo

300 gram xoài xanh chua ngọt

200 gram cà rốt

50 gram hành tím

30 gram gừng

10 gram ớt

10 gram tỏi

3 cây sả

½ quả chanh

Húng quế, hành phi, đậu phộng rang

½ muỗng canh muối

1 muỗng canh đường

2 muỗng canh giấm ăn

3 muỗng canh nước mắm 40°

Nguyên liệu tươi ngon cho món Gỏi tai heo xoài xanh

Các bước chế biến món gỏi tai heo xoài xanh

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

- Xoài xanh, cà rốt nạo bỏ vỏ, nạo sợi, ngâm nước đá.

- Chanh vắt bỏ hạt lấy nước cốt.

- Húng quế, rau mùi, rau răm thái nhỏ. Tỏi ớt đem băm nhuyễn.

- Xắt lát gừng, đập dập hành tím, sả.

- Làm sạch tai heo với nước muối loãng hoặc giấm và luộc chín trong nước có thả gừng và hành khô trong vòng 15-20 phút. Sau khi tai heo chín, bạn gắp ra và đem ngâm với nước đá từ 10-15 phút, sau đó vớt ra và thái mỏng thành từng lát vừa ăn nhé.

Bước 2: Làm nước trộn gỏi xoài

- Cho đường và nước mắm 40° đong theo thìa với tỉ lệ 1:1 để có được nước trộn đúng vị. Lấy 3 thìa đường và 3 thìa nước mắm 40° trộn đều và cho lên bếp đun đến khi hỗn hợp hòa quyện và sệt lại rồi tắt bếp và để nguội.

- Sau đó cho thêm tỏi, ớt đã băm và nước cốt chanh vào.

Bước 3: Trộn gỏi xoài

- Cho tai heo đã xắt mỏng thành miếng, xoài, rau răm, húng quế, rau mùi vào tô đảo đều, sau đó cho hỗn hợp nước mắm trộn đã làm vào trộn, bóp đều cho ngấm.

- Đợi trong vòng 5-10 phút để gỏi xoài ngấm gia vị và thưởng thức

Món gỏi tai heo xoài xanh, ăn là ghiền!

Gỏi tai heo bắp chuối

Món gỏi tai heo hoa chuối đốn tim các thực thần

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Hoa chuối : 300g-500g (tùy số lượng người ăn), nên chọn những bông hoa chuối có màu đỏ sậm, vỏ tươi, có lớp phấn trắng bên ngoài, khi cầm thì nặng và chắc tay.

Cà rốt : 1 quả

Dưa leo : 2 quả

Tai heo : 200g

Rau thơm : rau thơm, rau húng bạc hà

Lạc rang sẵn giã nhỏ

Gia vị : Nước mắm, đường, tỏi, chanh, ớt

Hoa chuối làm món ăn có vị ngọt bùi, thơm ngon mới lạ

Cách chế biến món gỏi tai heo bắp chuối

Bước 1 : sơ chế nguyên liệu

- Thái hoa chuối thành các lát mỏng, sau đó ngâm ngay vào nước vo gạo hoặc nước lạnh có pha chút chanh hoặc giấm để hoa chuối không bị thâm đen và giữ được độ giòn. Sau khi ngâm 15 phút thì bạn vớt hoa chuối ra và rửa lại với nước sạch, để ráo nước.

Hoa chuối - "linh hồn" của món Gỏi tai heo hoa chuối !

- Làm sạch tai heo với nước muối loãng hoặc giấm để khử mùi hôi và luộc trong nước trong khoảng 15-20 phút. Sau khi tai heo chín, gắp ra ngâm nước đá từ 10-15 phút rồi vớt ra và thái mỏng thành từng lát vừa ăn.

- Tỏi ớt đem băm nhuyễn. Khế rửa sạch và thái thành lát mỏng.

- Dưa leo gọt bỏ hai đầu, ngâm vào nước gạo cho nhả hết nhựa, sau dó xắt thành từng dải dài, mỏng.

Bước 2 : Làm nước trộn gỏi hoa chuối tai heo

Pha nước trộn theo tỉ lệ 3:2:1:1, cụ thể là 3 thìa cà phê đường, 2 thìa cà phê giấm (bạn có thể thay bằng nước cốt chanh), 1 thìa cà phê mắm, 1 thìa cà phê đường, sau đó cho tỏi ớt đã băm sẵn vào và trộn đều là được nhé.

Bước 3 : Trộn gỏi tai heo hoa chuối

- Cho lần lượt tai heo đã xắt mỏng thành miếng, hoa chuối, khế, dưa leo, rau mùi, rau húng bạc hà vào tô và đảo đều, sau đó cho hỗn hợp nước mắm trộn đã làm vào trộn, bóp đều cho ngấm.

- Đợi trong vòng 5-10 phút để gỏi hoa chuối ngấm gia vị là thưởng thức ngay được rồi nhé.

Gỏi tai heo dưa leo

Món gỏi tai heo dưa leo siêu ngon, siêu dễ làm tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Tai heo : 1 cái

Dưa leo : 2 quả

Cà rốt : 1 củ

Rau mùi, rau húng bạc hà

Lạc rang sẵn đập nhỏ

Gia vị :chanh, ớt, gừng

Nguyên liệu siêu dễ tìm cho món Gỏi dưa leo ăn là mê!

Cách chế biến món gỏi tai heo dưa leo

Bước 1 : Sơ chế nguyên liệu

- Làm sạch tai heo với nước muối loãng hoặc giấm và luộc chín trong nước có thả gừng và hành khô trong vòng 15-20 phút. Sau khi tai heo chín, gắp ra ngâm nước đá từ 10-15 phút rồi vớt ra và thái mỏng thành từng lát vừa ăn.

- Dưa leo rửa sạch và ngâm với nước muối loãng, sau đó bổ đôi để bỏ lõi và cắt thành những lát mỏng.

- Cà rốt rửa sạch và gọt bỏ vỏ, sau đó xắt sợi

Bước 2 : Pha chế nước trộn và trộn gỏi tai heo dưa leo

- Công thức theo tỉ lệ 2:2:2, trong đó cho 2 thìa đường, 2 thìa nước cốt chanh, 2 thìa bột canh , sau đó cho ớt đã băm nhuyễn vào trộn đều lên và để ngấm gia vị trong 30 phút.

- Khi ăn thì dọn ra đĩa, cho thêm rau mùi, rau húng bạc hà và rắc lạc rang đã đập nhỏ vào để thưởng thức.

Những mẹo nhỏ khi lựa chọn tai heo

Trên thị trường hiện nay, tai heo thường được tẩy trắng bằng các hóa chất, để tránh chọn phải những chiếc tai heo ướp hóa chất này, bạn hãy chọn những tai heo có màu hơi ngả vàng nhé.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên chọn những chiếc tai heo ít lông, không có mùi hôi và không có nhiều hạch nhé. Hy vọng mẹo nhỏ này sẽ giúp bạn chọn lựa được một chiếc tai heo thật tươi ngon để hoàn thành các món gỏi tai heo thơm ngon của mình nhé!

Trên đây là tổng hợp 4 công thức chế biến món gỏi tai heo thêm mới lạ, đơn giản và dễ làm cho các chị em. Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp các chị em có thêm nhiều món ăn thơm ngon, làm phong phú thêm bàn ăn của gia đình mình nhé.