Cách làm cải thảo xào thịt bò thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng tại nhà!

Cải thảo xào thịt bò xứng danh là món “mỹ vị” được chế biến từ những nguyên liệu đời thường. Với phần thịt bò được tẩm ướp gia vị một cách tinh tế, kết hợp với phần cải thảo xào vẫn giữ được độ tươi giòn, cùng với các gia vị được nêm nếm khéo léo, tất cả đã cho “ra đời” một món ăn thơm ngon, tinh tế từ phần nhìn cho tới hương vị. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay cách làm siêu đơn giản cho món cải thảo xào thịt bò hấp dẫn này nhé.

Tuy có giá thành rẻ nhưng những lợi ích mà cải thảo đem lại lại không hề “rẻ” đâu nhé!

Cải thảo (Chinese Cabbage) còn có tên gọi khác là bắp cải tây, cải cuốn – thuộc họ cải, có xuất xứ từ Trung Quốc, là một loại rau được nhiều người yêu thích bởi vị ngọt mát và dễ dàng chế biến với các loại nguyên liệu khác.

Cụ thể, trong 100g cải thảo có chứa: 13 kcal, 95g nước, 0.86g protein, 0.1g chất béo, 0.94g chất xơ, 13mg vitamin A, 80mg carotene, 0.03mg thiamin, 0.04mg riboflavin, 0.4mg niacin, 28 mg vitamin C và 0.36 mg vitamin E (T). Một hàm lượng dinh dưỡng tuyệt vời với chỉ 13 kcal, các chị em có thể thoải mái đưa vào thực đơn mỗi ngày nhé.

Bên cạnh hàm lượng dinh dưỡng ấn tượng, cải thảo còn đem lại các công dụng hữu ích vô cùng thiết thực mà bạn không ngờ tới nữa đấy!

Theo các chuyên gia, việc ăn bắp cải thảo có thể hỗ trợ cải thiện trí nhớ, tốt cho hệ thần kinh, đồng thời bổ sung canxi, làm đẹp da và thải độc tố cho cơ thể. Không chỉ vậy, bắp cải cũng có khả năng hỗ trợ tiêu hóa, giúp giải rượu tốt và còn có thể hỗ trợ hạ sốt nữa.

Đặc biệt, bắp cải thảo còn có khả năng phòng chống và ngăn ngừa sự phát triển của ung thư, nhờ vào thành phần có chứa đến 14 chất chống ung thư trong bắp cải thảo. Quả là một loại thực vật “nhỏ mà có võ” phải không nào!

Thịt bò

Bên cạnh cải thảo, thịt bò cũng là một trong hai nguyên liệu chính có thành phần mang lại những công dụng hiệu quả.

Thịt bò - nguồn dinh dưỡng vô tận!

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thịt bò là nguyên liệu giàu dinh dưỡng, có lợi cho sự phát triển cơ thể. Cụ thể, trong 100g thịt bò có chứa khoảng 28g protein, 10g lipid, cung cấp 280 kcal năng lượng, nhiều gấp đôi so với cá và nhiều loại thịt động vật khác.

Ngoài lượng chất đạm cao, thịt bò còn cung cấp chất sắt, kẽm và các vitamin B2, B6, B12, tốt cho hệ miễn dịch, thúc đẩy quá trình tái tạo hồng cầu. Bên cạnh đó, chất sắt có trong thịt bò còn có khả năng giúp phục hồi nhanh các tế bào máu và cung cấp oxy cho các tế bào trong cơ thể nữa.

Còn theo y học cổ truyền, thịt bò vị ngọt tính bình có tác dụng bổ tỳ ích vị, bổ khí, dưỡng huyết, cường gân tráng cốt. Thích hợp dùng cho những trường hợp như gầy yếu sụt cân, ăn uống không tiêu, bệnh đầy bụng, chán ăn, phù nề, đau lưng mỏi gối, bệnh đái tháo đường…

Đọc đến đây hẳn chị em cũng bất ngờ lắm về món ăn vốn dễ dàng bắt gặp trong bữa cơm gia đình Việt lại giàu dinh dưỡng đến thế. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món Cải thảo xào thịt bò thơm ngon bổ dưỡng thôi nào!

Cách xào cải thảo thịt bò thơm ngon khó cưỡng tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu làm cải thảo xào thịt bò thơm ngon dinh dưỡng!

Thịt bò 250 gr

Cải thảo 700 gr (khoảng 1 bắp)

Cà rốt 1/2 củ

Hành tím 1 củ

Hành lá 3 nhánh

Ngò 1 ít

Tỏi 2 tép

Gừng 1/3 củ

Bột bắp 1 muỗng cà phê

Dầu ăn 2 muỗng canh

Dầu hào 3 muỗng cà phê

Dầu mè 1/3 muỗng cà phê

Nước tương 2 muỗng canh

Gia vị thông dụng (hạt nêm/ tiêu/ đường) 1 ít

Các bước chế biến cải thảo xào thịt bò chuẩn vị

Bước 1: Sơ chế rau củ

Công đoạn sơ chế các loại rau củ

- Trước tiên, cải thảo mua về, bạn đem tách các tàu lá ra và rửa sạch. Mỗi tàu lá cắt làm 3 khúc và cắt theo chiều dọc với mỗi khúc có kích thước khoảng 1 ngón tay. Sau đó chia phần cọng cứng và phần lá riêng ra để khi chế biến ta cho phần cọng cứng vào trước.

- Tiếp đó, hành lá bạn đem bỏ rễ, rửa sạch và cắt thành khúc có chiều dài khoảng 1 ngón tay, riêng phần đầu hành trắng thì bạn đập dập, sau đó cắt thành những hạt lựu nhỏ.

- Với cà rốt thì bạn gọt vỏ, rửa sạch sau đó cắt thành các lát tròn mỏng vừa ăn là được.

- Còn với tỏi và hành tím, bạn chỉ cần bóc vỏ, rửa sạch, sau đó đập dập và băm nhuyễn ra là được nhé.

- Cuối cùng là gừng, bạn đem cạo vỏ, rửa sạch, và chia củ gừng thành 2 nửa, một nửa cắt thành sợi mỏng, nửa còn lại đập dập và băm nhuyễn là đã hoàn tất khâu sơ chế các nguyên liệu rồi đấy!

Bước 2: Sơ chế và ướp thịt bò

Khi thái thịt bò, bạn nên thái thật mỏng để khi ăn thịt không bị dai nhé!

- Đầu tiên, thịt bò mua về bạn đem rửa thật sạch với nước, sau đó để ráo hoặc dùng khăn thấm hết nước trước khi chế biến.

- Kế đó, bạn thái miếng thịt bò ngang theo sớ thịt thành các lát thật mỏng. Việc thái càng mỏng thì sẽ giúp miếng thịt không bị dai khi chế biến nhé.

- Tiếp đến, với phần thịt bò đã được làm sạch và thái mỏng, bạn lần lượt nêm thêm vào các gia vị: 1 muỗng cà phê tỏi, đầu hành lá và gừng cắt nhuyễn, 1 muỗng canh hành tím cắt nhuyễn, 1 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng canh dầu hào và 1/2 muỗng cà phê tiêu xay. Sau đó trộn đều hỗn hợp và để ướp trong khoảng 5-10 phút cho thịt thấm đều gia vị là đạt.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc cho thêm 1 muỗng cà phê bột bắp vào hỗn hợp thịt vừa ướp và trộn đều. Cách làm này sẽ giúp thịt không bị ra nhiều nước khi tiến hành xào.

Bước 3: Pha sốt xào

Nước sốt xào đậm đà!

Ở công đoạn này, trước hết bạn chỉ cần chuẩn bị một chiếc chén thật sạch, sau đó lần lượt cho vào chén: 2 muỗng canh nước tương, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê dầu hào, 1/3 muỗng cà phê dầu mè và 1/2 muỗng cà phê tiêu. Sau đó tiến hành đảo đều hỗn hợp gia vị lên là đạt nhé.

Bước 4: Xào rau củ

Khi cho rau củ ra đĩa, bạn nhớ để lại phần nước xào để sử dụng cho bước sau!

- Trước hết, bạn bắc chảo lên bếp và cho 1 muỗng canh dầu ăn vào, đợi dầu nóng thì bạn cho hỗn hợp hành tím, tỏi và gừng cắt nhuyễn còn lại vào phi thơm lên.

- Tiếp đến, cho phần cọng cứng của cải thảo vào trước và đảo nhẹ nhẹ, tiếp theo cho cà rốt và 2 muỗng canh nước lọc vào chung rồi đảo hỗn hợp nhẹ nhàng.

- Bạn cứ xào đều tay trên lửa lớn cho đến khi cọng cải và cà rốt chín, có độ trong nhất định thì cho phần lá cải và hỗn hợp nước sốt đã chuẩn bị vào và lại tiếp tục đảo đều tay.

- Cuối cùng, sau khi hỗn hợp rau củ trên chín, bạn cho thêm phần hành lá đã cắt vào, sau đó tắt bếp.

- Sau cùng, bạn chỉ việc xếp phần cải thảo ra đĩa trước như hình, còn phần cà rốt thì để ra chén riêng để chờ phần thịt bò xào được tiến hành ngay sau đây nhé.

Bước 5: Xào thịt bò

Bạn nhớ xào ở lửa lớn để thịt không bị dai nhé!

- Ở công đoạn cuối cùng này, bạn cho 1 muỗng cà phê dầu ăn vào chảo đun trên bếp, sau đó cho hết phần thịt bò đã ướp vào xào nhanh với lửa lớn.

- Kế tiếp, bạn cho phần nước cải xào lúc nãy vào và đảo nhẹ hỗn hợp đến khi thịt bò chín.

- Sau đó, bạn chỉ cần cho phần cà rốt xào để riêng vào chung và đảo nhẹ nhàng, là có thể tắt bếp và cho ra dĩa rồi nhé.

- Cuối cùng, bạn cho 1 ít ngò cắt nhỏ và tiêu xay lên trên bề mặt cải thảo xào thịt bò, là đã có thể thưởng thức ngay khi còn nóng rồi nhé!

Thành phẩm

Cải thảo xào thịt bò thơm ngon dinh dưỡng, chuẩn hao cơm!

Cải thảo xào thịt bò “ngon mắt ngon miệng” với màu sắc bắt mắt cùng hương vị thơm lừng, lan khắp gian bếp nhỏ. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được độ tươi ngon của thịt bò vừa chín tới, đậm đà hương vị lại không bị dai, kết hợp với những lá cải thảo giòn ngon, ăn cùng với chén cơm trắng là chuẩn “hao cơm” nhé!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon

Mẹo chọn mua thịt bò tươi ngon, chất lượng

- Để mua được thịt bò tươi ngon chất lượng, bạn hãy chọn những miếng thịt có màu đỏ tươi, có mùi thơm đặc trưng và phần mỡ bò có màu vàng.

- Đồng thời bạn cũng nên chọn những miếng thịt có sớ thịt nhỏ, mềm, khi ấn vào có độ đàn hồi và không bị dính tay.

- Ngược lại, bạn không nên chọn mua những miếng thịt bò có màu đỏ sẫm, khi ấn vào có cảm giác dính tay và có mùi hôi khác lạ.

Mẹo chọn mua cải thảo tươi ngon

- Khi chọn cải thảo, bạn nên chọn những cây cải thảo có kích thước vừa phải, có màu xanh nhạt hoặc vàng ở phần đầu và trắng dần từ thân tới gốc.

- Bên cạnh đó, không nên chọn những bắp cải quá lớn, phần đầu cải có màu xanh đậm, bắp cải bị dập và có những vết thâm,... vì chúng có thể đã bị để lâu, bón phân quá nhiều hoặc bị hư thối.

Mẹo chọn mua cà rốt tươi ngon

- Để chọn mua được những củ cà rốt tươi ngon, bạn nên chọn những củ có kích thước vừa phải, hình dáng thẳng thuôn dài về phía đuôi, lớp vỏ trơn láng, cầm chắc tay và hơi cứng.

- Đặc biệt, bạn nên lựa chọn những củ cà rốt có màu cam đậm, sáng, cuống lá còn tươi xanh dính và dính chặt vào thân củ nhé. Đây chính là dấu hiệu cho thấy củ cà rốt mới được thu hoạch.

Trên đây là cách làm món cải thảo xào thịt bò chuẩn ngon và đơn giản tại nhà. Với những món ăn “dễ ăn dễ làm”, chuẩn hao cơm mà lại còn đầy đủ dinh dưỡng như này, các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay vào menu tối nay nào?!! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!