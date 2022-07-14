3 cách làm nước ép cần tây thơm ngon, giúp các chị em giảm cân!

Cần tây là một trong những "siêu thực phẩm" được biết đến với công dụng giảm cân "thần kỳ" nhờ vào việc thúc đẩy cơ thể bạn đốt cháy calo nhiều hơn. Bởi vậy nên chẳng lạ kỳ gì khi loại thực vật này luôn đứng top đầu trong list danh sách ăn kiêng giữ dáng hay eat clean để đẹp da của các chị em phụ nữ. Tuy nhiên hương vị nước ép mùi tây nguyên chất không phải chị em nào "say mê" được. Đừng lo ngại, hãy để chúng tôi giới thiệu đến bạn 3 công thức làm món nước ép cần tây vừa thơm ngon, dễ uống lại còn nhân đôi dinh dưỡng cho sức khỏe nhé.

Và tất nhiên, cần tây không chỉ được ưu tiên lựa chọn nhờ vào công dụng giúp no bụng từ thành phần 95% là nước cùng chất xơ ở cần tây, mà còn ở việc cần tây có thể cung cấp đầy đủ các dinh dưỡng và khoáng chất mà cơ thể cần.

Nhiều chị em có xu hướng lựa chọn hình thức uống nước ép để giảm cân vì loại rau này được cho là có thể làm sạch các độc tố có hại có trong cơ thể, đồng thời làm sạch máu và khôi phục nguồn dự trữ tự nhiên của chất chống oxy hóa trong cơ thể chúng ta.

Cần tây với 95% thành phần là nước cùng chất xơ, là "thần dược" giúp chị em giảm cân !

Theo các chuyên gia sức khỏe, trong 100g cần tây chứa gần 95% nước cùng nhiều vitamin, protein và chất khoáng có công dụng giúp đẹp da và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần tây còn mang lại rất nhiều lợi ích hữu dụng khác như: giảm viêm, phòng ngừa và chữa trị bệnh cao huyết áp, giúp bảo vệ gan, giúp kháng viêm, gúp lợi tiểu – giải độc, trị chứng mất ngủ và còn có công dụng ngừa ung thư bệnh bạch cầu nữa. Quả là một "thần dược" giúp các chị em khỏe đẹp phải không nào?!!! Hãy cùng khám phá 3 cách "biến tấu" cần tây trở thành món nước ép thơm ngon bổ dưỡng ngay nhé !

3 công thức làm nước ép cần tây thơm ngon, đơn giản và dễ uống tại nhà

Nước ép cần tây dưa leo

Dưa leo nổi tiếng với công dụng làm đẹp da!

Dưa leo là một loại rau củ nổi tiếng với công dụng làm đẹp da và giữ dáng cho chị em, ngoài ra loại rau củ này còn mang hương vị thanh ngọt dễ uống, rất thích hợp kết hợp với cần tây để "gấp đôi" chất dinh dưỡng và công dụng nhé.

Nguyên liệu cần chuẩn bị làm Nước ép cần tây dưa leo

Nguyên liệu làm nước ép cần tây dưa leo

Rau cần tây 3 nhánh

Dưa leo 1/2 quả

Chanh 1/2 quả

Một ít muối

Các bước chế biến nước ép cần tây dưa leo tươi ngon

Bước 1 : Sơ chế nguyên liệu

- Đầu tiên, cần tây mua về bạn đem cắt bỏ rễ và những phần lá già úa đi. Tiếp đến, ngâm cần tây với nước muối pha loãng trong khoảng 5 phút rồi vớt ra, rửa nhẹ nhàng lại với nước sạch rồi để ráo. Cuối cùng, bạn cắt cần tây thành từng khúc nhỏ dài 1 - 2 đốt ngón tay.

- Dưa leo thì bạn cũng đem rửa sạch và có thể gọt vỏ nếu muốn, sau đó cắt thành những khúc nhỏ để dễ ép nhé.

Bước 2 : Ép lấy nước nguyên chất

- Ở công đoạn này, trước khi ép bạn nên lấy màng thực phẩm để bọc cần tây và dưa leo đã sơ chế, sau đó đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 5-10 phút để thu được nhiều nước khi ép hơn nhé.

Nước ép cần tây dưa leo với màu xanh mát mắt!

- Kế đó, bạn lần lượt cho từng nguyên liệu vào máy ép lấy nước, nếu nhà bạn không có máy ép thì bạn có thể dùng máy xay sinh tố, xay cho hỗn hợp cần tay và dưa leo nhuyễn ra rồi dùng tay ép lấy nước nhé.

Thành phẩm

Ly nước ép cần tây dưa leo tươi mát, bổ sung nước và vitamin cho chị em!

Chỉ với vài nguyên liệu đơn giản, bạn đã có ngay cho mình một ly nước ép cần tây dưa leo với màu xanh tươi sáng, hương vị thanh mát, dễ uống và không bị hăng, đã vậy còn có thể thanh lọc cơ thể, giảm mỡ và tốt cho hệ tiêu hóa nữa chứ, chị em nhất định đừng bỏ qua nhé! Khi thưởng thức, chị em có thể thêm vào 1/2 trái chanh vào để tăng thêm hương vị nhé.

2. Nước ép cần tây củ dền

Củ dền là một củ quen thuộc với màu đỏ hồng quen thuộc, được biết đến nhiều với công dụng bổ máu. Bên cạnh các công dụng về ngăn ngừa nhiều loại bệnh và hỗ trợ tiêu hóa, loại củ này còn có một công dụng đặc biệt này là làm đều màu sắc tố da. Nghĩa là, nếu chị em thường xuyên uống nước ép cần tây củ dền thì không chỉ có dáng đẹp mà còn sở hữu được một làn da trắng sáng đều màu nữa nhé.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đơn giản, dễ tìm cho món nước ép cần tây củ dền

Rau cần tây 3 nhánh

Củ dền 100gr (khoảng 1 củ)

Các bước làm Nước ép cần tây ngon mắt ngon miệng

Bước 1 : Sơ chế nguyên liệu

- Cần tây đem cắt bỏ rễ và những phần lá già úa đi. Tiếp đến, bạn ngâm cần tây với nước muối pha loãng trong khoảng 5 phút rồi vớt ra, rửa nhẹ nhàng lại với nước sạch rồi để ráo. Cuối cùng, bạn cắt cần tây thành từng khúc nhỏ dài 1 đốt ngón tay.

- Củ dền bạn cũng đem rửa sạch bụi đất, gọt vỏ và cắt thành từng hạt lựu cỡ 1 đốt ngón tay để dễ ép.

Củ dền cắt thành hạt lựu cho dễ ép nước

Bước 2 : Làm nước ép cần tây củ dền nguyên chất

- Trước tiên, bạn cũng dùng màng bọc thực phẩm để bọc cần tây và củ dền đã cắt nhỏ, sau đó đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 5 - 10 phút.

- Kế đó, bạn cho từ từ các nguyên liệu đã ướp qua tủ lạnh vào máy và ép đến khi cần tây và củ dền ra nước là hoàn tất.

Thành phẩm

Nước ép cần tây củ dền giúp giữ dáng, bổ máu lại còn đẹp da

Chỉ với 2 nguyên liệu là bạn đã có ngay ly nước ép cần tây củ dền với màu đỏ hồng bắt mắt cùng công dụng hỗ trợ giảm cân và làm đều màu da "thần kỳ". Khi thưởng thức, bạn có thể thêm vào chút đường để ly nước ép được ngon ngọt hơn nhé.

3. Nước ép cần tây táo cà rốt

Cả táo, cà rốt và cần tây đều là những loại rau củ quả chứa nhiều vitamin, khoáng chất và có các công dụng tăng cường hệ miễn dịch và phòng ngừa được nhiều loại bệnh tật. Sự kết hợp của 3 loại rau củ quả này đã cho ra đời một món thức uống ngọt thơm, healthy chuẩn công dụng "trẻ-đẹp-khỏe" cho chị em.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu tươi ngon cho món nước ép chuẩn healthy

Cần tây 100 gr

Táo 200 gr

Cà rốt 500 gr

Các bước làm món nước ép healthy Cần tây-táo-cà rốt

Bước 1 : Sơ chế nguyên liệu

- Cần tây bạn cũng đem cắt bỏ rễ và những phần lá già úa đi rồi đem ngâm với nước muối pha loãng trong khoảng 5 phút, sau đó vớt ra, rửa nhẹ nhàng lại với nước sạch rồi để ráo. Cuối cùng, bạn cắt cần tây thành từng khúc nhỏ dài 1- 2 đốt ngón tay.

- Táo thì bạn rửa sạch, gọt vỏ và bỏ hạt, sau đó cắt thành từng miếng nhỏ rồi đem ngâm trong nước muối loãng trong khoảng 2 - 3 phút để giúp táo không bị thâm. Sau cùng bạn chỉ cần vớt táo ra và để ráo nước là được.

- Cà rốt bạn cắt bỏ cuống, rửa sạch và để ráo, nếu củ cà rốt quá to thì bạn cắt thành từng khúc dài nhé!

Bước 2 : Ép nước nguyên chất

Nước ép ngọt thơm đầy dinh dưỡng

- Bạn cho lần lượt cà rốt rồi đến táo, cần tây vào máy ép và ép lấy nước.

- Khi ép nước xong, bạn dùng muỗng khuấy đều phần nước ép rồi cho ra ly thủy tinh là có thể thưởng thức ngay rồi đấy!

Thành phẩm

Nước ép cần tây táo cà rốt dễ uống với màu cam bắt mắt

Công thức chế biến đơn giản là thế nhưng thành quả lại vượt ngoài mong đợi phải không nào?!!! Nước ép cần tây táo cà rốt với hương vị đậm đà của cà rốt kết hợp với táo ngọt thanh cùng hương thơm dịu nhẹ của cần tây, đảm bảo càng uống càng thích nhé!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon cho món nước ép thêm đậm hương vị

Cách chọn mua cần tây tươi ngon

- Bạn nên chọn những cây cần tây có lá to đều, màu xanh sáng, có cọng rau non trắng và tròn đều nhau.

- Ngoài ra, bạn cũng nên chọn những bó cần tây to vì nó sẽ giúp cho thức uống có vị thanh, mùi đỡ nồng hơn so với những bó cần tây nhỏ.

- Tránh chọn những cây cần tây có lá bị héo úa hay dập úng.

Cách chọn mua dưa leo tươi ngọt

- Nên chọn những quả dưa chuột có dáng thuôn dài đều, màu sắc tươi sáng, đều màu, cảm giác chắc và nặng khi cầm trên tay.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên chọn những quả có phần cuống còn tươi, có lớp phấn bao quanh, bẻ thử thấy có nhựa trong suốt chảy ra, vỏ nhẵn, đây là những quả tươi ngon mới được thu hoạch.

- Không nên chọn những quả có dáng bầu hoặc bị cong vẹo, có vết châm, dưa ngả vàng, bị dập hay bị biến dạng, vì đây là những quả dưa leo kém chất lượng.

Cách chọn mua củ dền

- Bạn nên ưu tiên chọn những củ dền vẫn còn tươi, vỏ ngoài không có dấu hiệu bị hư hỏng hay bị dập, cầm lên thấy chắc tay.

- Tránh chọn mua những củ dền cầm lên thấy mềm, nhớt tay và có mùi hôi có chịu, vì đây là dấu hiệu cho thấy củ dền đã bị hư.

Cách chọn mua táo chất lượng

- Bạn nên chọn những trái táo có phần cuống còn mới, có vỏ bóng, màu sắc tươi mới, cầm lên thấy chắc tay và không có cảm giác nhám khi sờ. Nếu thích ăn táo ngọt, bạn có thể chọn những quả thẫm màu, có lớp phấn trắng nhỏ li ti trên vỏ.

- Không nên chọn những quả táo bị xỉn màu, dập nát hay bị sâu hại để tránh ảnh hưởng đến hương vị của nước ép.

Cách chọn mua cà rốt tươi ngon

- Bạn nên chọn mua những củ cà rốt có kích thước vừa phải, dáng thẳng đều nhau và có vỏ ngoài trơn láng, màu sắc sáng, cầm lên thấy chắc tay.

- Không chọn mua những củ cà rốt có kích thước quá lớn, phần lõi to và vỏ xuất hiện nhiều vết bầm dập.

Trên đây là 3 công thức làm nước ép cần tây "thần thánh", vừa ngon lại còn healthy, chắc chắn sẽ là thực đơn không thể thiếu trong thực đơn của chị em được. Mỗi ngày làm một ly nước ép này, chẳng mấy mà chị em lấy lại được vẻ đẹp đôi mươi đâu nhé. Qua bài chia sẻ này, hy vọng các chị em sẽ lấy lại được vẻ đẹp không tuổi thành công nhé !!!