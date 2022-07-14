Hai cách làm mai cua phô mai thơm ngon, béo ngậy, làm “say lòng” giới trẻ!

Thay vì những món chế biến từ cua đã quá quen thuộc như cua hấp, cua luộc hay thịt cua xào với các loại gia vị thì nay, mai cua và phô mai là sự kết hợp đầy mới mẻ, tạo nên một phiên bản độc lạ cho loại hải sản quen thuộc này. Món ăn với hương vị tuyệt vời và đầy dinh dưỡng này hiện đang được đông đảo thực khách hưởng ứng, đặc biệt là các bạn trẻ. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay những 2 công thức thần thánh làm Mai cua phô mai ở ngay bài viết dưới đây nhé !!!

Cụ thể, trong 100g thịt cua chứa tới 59mg canxi, 0,8mg sắt, 1,5g chất béo, 19g protein cùng một số loại vitamin khác.

Cua là động vật thủy sinh, xuất hiện ở các nước ngọt, nước mặn và chứa nhiều thành phần dinh dưỡng bổ ích mà bạn không ngờ tới.

Nhờ vào hàm lượng chất béo ít và giàu protein, cua là loại hải sản khuyến khích cho những bạn đang có mong muốn giảm cân hoặc duy trì mức cân nặng cân đối.

Không chỉ có tác dụng hỗ trợ giảm cân, thịt cua còn mang lại các công dụng “vàng” khác như: Cải thiện thị lực nhờ vào nguồn cung cấp vitamin A dồi dào có trong thịt cua, bảo vệ tim mạch, bảo vệ hệ thần kinh, rút ngắn thời gian hồi phục vết thương,...và ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt.

Chính bởi hàm lượng dinh dưỡng và các công dụng tuyệt vời này, thịt cua được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích nên ăn cua ít nhất 2 hoặc 3 lần mỗi tuần để bổ sung những khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Giờ thì hãy cùng bắt tay vào chế biến món Mai cua phô mai thơm ngon, dinh dưỡng với 2 công thức đơn giản nhé!

Món mai cua phô mai với nồi chiên không dầu

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Các nguyên liệu cần chuẩn bị cho món Mai cua Phô mai thơm ngon béo ngậy

Cơm trắng : ½ chén

Mai cua sạch : 2 cái

Thịt cua : 2 muỗng canh

Phô mai : 2 lát

Lòng đỏ trứng gà : 1 cái

Hành lá : 1 cây

Dầu oliu : 1 muỗng cà phê

Bột nêm : ½ muỗng cà phê

Các dụng cụ khác : nồi chiên không dầu, muỗng, đũa, chén, đĩa,…

Các bước thực hiện món Mai cua phô mai ngon mê ly tại nhà

Bước 1 : Trộn cơm với trứng

Đầu tiên, bạn lấy ½ chén cơm trộn đều với 1 cái lòng đỏ trứng gà, sau đó thêm vào chén ½ muỗng cà phê và trộn đều hỗn hợp một lần nữa cho thấm gia vị.

Bước 2 : Trộn hỗn hợp cơm trứng với thịt cua

Phần cơm trộn thịt cua tươi ngon, đậm vị

- Ở bước này, trước tiên bạn cho 2 muỗng canh thịt cua vào chén cơm trứng và trộn đều, tiếp đó thêm vào 1 muỗng dầu oliu và hành lát cắt nhỏ vào và trộn đều lên một lần nữa.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cho hỗn hợp vừa hoàn thành vào mai cua đã được làm sạch, nén thật chặt.

Bước 3 : Làm mai cua phô mai

- Sau khi tạo hình nén chặt mai cua xong, bạn đem phần mai cua này xếp vào nồi chiên không dầu (có lót giấy chống dính) và nướng ở nhiệt độ 1700C trong vòng 15 phút.

- Tiếp đó, bạn xếp các lát phô mai lên trên mặt cơm và tiếp tục nướng thêm 7 phút với nhiệt độ 1800C là đã có ngay một món nướng vừa ngon lành, healthy lại còn dễ dàng chế biến nữa nhé !

Thành phẩm

Món mai cua phô mai với hương vị độc lạ, đốn tim giới trẻ Sài thành

Thay vì các món chiên, xào, hấp,...quen thuộc, các “đầu bếp tại gia” có thể đổi khẩu vị với món Mai cua phô mai vừa bổ dưỡng lại mới lạ này nhé. Chỉ bằng một vài nguyên liệu đơn giản cùng chiếc nồi chiên không dầu, bạn đã có ngay cho mình một món ăn thơm lừng, bùng nổ “visual” với phô mai béo ngậy, kết hợp cùng vị ngọt bùi và tươi mát của cơm trứng và thịt cua, quá tiện lợi phải không nào !!!

Món Mai cua Farci phô mai đút lò

Món Mai cua Farci phô mai đút lò với visual hút mắt

Được mệnh danh là món chả cua mang hương vị thơm ngon đặc trưng của nền ẩm thực Pháp, độc đáo với khâu chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng cách làm lại vô cùng đơn giản, bạn hoàn toàn có thể tự chế biến ở nhà mà hương vị vẫn thơm ngon khó cưỡng như ăn ở nhà hàng nhé. Hãy cùng bắt tay vào làm ngay nào!!!

Chuẩn bị nguyên liệu

Nguyên liệu dinh dưỡng cho món Mai cua Farci phô mai đút lò

200-300gr cua cả thịt và gạch (hoặc cua thịt không cũng được)

200gr thịt nạc băm

200gr thịt gà bằm

200gr tôm đập dập hoặc bằm

100gr jambon (thịt nguội) thái lựu

100gr thịt xá xíu thái lựu

50gr mỡ heo luộc chín thái lựu.

1 muỗng cà phê gừng băm nhuyễn

1 củ tỏi bằm phi thơm

1 lát vỏ bánh mỳ xay làm thính

1 ít hành lá thái nhỏ

100gr bột năng

12 cái mai cua nhỏ

Phô mai bào

50gr bơ lạt để nhiệt độ thường

Các loại gia vị : bột nêm, nước tương, dầu mè, tiêu, đường, ớt bằm

Các bước tiến hành làm món Mai cua Farci phô mai đút lò

Bước 1 : Sơ chế cua

Cua rửa sạch, đem luộc chín rồi gỡ thịt nạc ra riêng, sau đó làm sạch phần mai cua, để ráo và phết một lớp mỏng bột bắp lên mai cua.

Bước 2 : Trộn đều và nhồi mai cua

- Trộn đều các nguyên liệu gồm thịt cua, thịt nạc băm, tôm băm, jambon thái hạt lựu, mỡ heo luộc thái hạt lựu với ½ muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê gừng băm, tỏi phi thơm, 2 muỗng cà phê bột nêm, 2 muỗng cà phê nước tương, 2 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê ớt bằm (nếu ăn cay), để ướp trong khoảng 10-15 phút cho thấm đều gia vị.

- Cuối cùng chia đều số nhân và nén chặt đều vào các mai cua đã được làm sạch là được nhé.

Bước 3 : Đút lò

- Ở bước cuối cùng này, bạn nên bật lò nướng với nhiệt độ là 1800C trước 5 phút, sau đó cho phần mai cua đã nhồi nhân vào lò nướng trong 20 phút.

- Sau 20 phút nướng, bạn lấy thành phẩm ra, phết bơ, rắc thính bánh mì và một ít hành lá, sau đó cho vào lò nướng thêm 5 phút là hoàn thành rồi nhé !

Thành phẩm

Mai cua Farci phô mai đút lò tại nhà với hương vị ngon như tại nhà hàng

Thành phẩm là bạn đã có ngay một món Mai cua Farci phô mai đút lò thơm nức mũi, vừa ăn vừa thổi với hương vị lạ miệng đặc trưng từ lớp phô mai béo ngậy, thịt cua tươi ngon và sự hòa quyện của các nguyên liệu bổ trợ. Chuẩn một món sang chảnh như ở nhà hàng Pháp nhé !!

Những mẹo chọn cua tươi ngon, thịt ngọt

Thịt cua là nguyên liệu chính quyết định độ tươi ngon của món ăn này.

- Bạn nên chọn mua những con cua mà phần da lụa kẹt giữa cùi chỏ trên càng cua có màu hồng đỏ hoặc hồng đậm.

- Nên chọn mua những con cua mà khi bạn sờ vào mai cua thì thấy chắc và cứng cáp vì đó là những con cua nhiều thịt.

- Không mua những con cua có phần yếm mềm, sờ vào thấy không chắc chắn nhé.

Trên đây là hai công thức thần thánh giúp các chị em thành công chế biến 2 món mai cua phô mai vừa ngon chuẩn vị vừa đầy dinh dưỡng để trổ tài chiêu đãi người thân và bạn bè vào ngay dịp cuối tuần này nhé !!!