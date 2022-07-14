2 cách làm bánh crepe sầu riêng tươi ngon, béo ngậy ngay tại nhà!

Sầu riêng được mệnh danh là “vua của các loại trái cây” với hương vị thơm ngon rất đặc biệt, nhờ vậy mà chẳng bất ngờ gì khi loại trái cây này lại được các đầu bếp tài ba chế biến thành nhiều thành phẩm đa dạng và tuyệt vời đến vậy. Trong đó, món thành phẩm không thể không kể đến khi nói về các món được chế biến từ sầu riêng, đó chính là bánh crepe sầu riêng . Với vỏ bánh mềm dai, kết hợp với phần nhân sầu riêng ngọt thơm đặc biệt, loại bánh này đã khiến team bánh ngọt “đổ ầm ầm” ngay từ khi mới ra mắt. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay lý do vì sao món bánh crepe sầu riêng lại “khuấy đảo” giới yêu đồ ngọt đến thế nhé!

Nổi bật với lớp vỏ cứng bao quanh là gai nhọn, có màu xanh khi còn sống và chuyển màu nâu khi đã chín sau 3 tháng thụ phấn cùng hương vị thơm “nồng rất” riêng và từng múi quả đầy cơm và mềm mịn.

Được mệnh danh là "vua của các loại trái cây", sầu riêng là một loại quả nhiệt đới rất giàu chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe và được đông đảo các thực khách Việt yêu thích.

Không chỉ đốn tim các thực khách bởi hương thơm và hương vị đặc trưng, sầu riêng còn dễ dàng chinh phục nhiều thực khách bởi thành phần dinh dưỡng và công dụng tuyệt vời.

Cụ thể, nhờ vào thành phần chứa nhiều vitamin C, vitamin B9 và nồng độ chất chống oxy hóa cao, việc ăn sầu riêng có thể giúp cơ thể chúng ta tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa sự thiếu máu và chống lão hóa da,... Bên cạnh đó, sầu riêng còn đem đến các công hiệu khác như củng cố xương chắc khỏe, kiểm soát huyết áp nhờ vào hàm lượng kali cao, cùng với khả năng ngăn ngừa táo bón, tăng cường sức khỏe răng, nướu và chống trầm cảm,...

Quả không hổ là “vua các loài trái cây” phải không nào?!! Trên đây mới là một vài công dụng thôi, càng tìm hiểu sâu về trái sầu riêng thì bạn sẽ càng ngỡ ngàng đấy. Giờ thì hãy cùng bắt tay vào chế biến món bánh crepe sầu riêng thơm ngon bằng 2 cách đơn giản dưới đây nhé!

2 cách làm bánh crepe sầu riêng đơn giản, chuẩn vị ngon tại nhà

1. Bánh crepe sầu riêng truyền thống

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu làm bánh crepe sầu riêng truyền thống

Bột mì đa dụng 100 gr

Sữa tươi 220 ml

Nước cốt dừa 100 ml

Đường 35 gr

Trứng gà 2 quả

Whipping cream (để lạnh) 150 ml

Thịt sầu riêng (có thể gia giảm tùy thích) 100 gr

Bơ lạt 1 ít

Dụng cụ cần thực hiện: cây đánh trứng, máy đánh trứng, chảo, tô, rây lọc

Các bước tiến hành làm bánh Crepe sầu riêng kiểu truyền thống thơm ngon

Bước 1: Sơ chế sầu riêng

Quy trình lấy thịt sầu riêng

- Đầu tiên, với sầu riêng nguyên quả mua về, bạn dùng mũi dao đâm vào đường nứt ở phần đít sầu riêng rồi nạy ra một cách nhẹ nhàng.

- Tiếp đến, bạn dùng tay tách vỏ sầu riêng theo từng đường đã nạy trước đó, rồi cho từng múi sầu riêng cho ra đĩa.

- Cuối cùng, bạn tiến hành tách bỏ hạt của sầu riêng, sau đó xé nhỏ phần thịt của sầu riêng ra là xong khâu chế sầu riêng rồi nhé.

Bước 2: Trộn bột bánh

Bạn nhớ để hỗn hợp nghỉ ở ngăn mát tủ lạnh khoảng 30 phút nhé!

- Trước tiên, bạn chuẩn bị sẵn một chiếc tô sạch lớn, sau đó rây 100gr bột mì vào tô rồi cho lần lượt 20gr đường, 100ml nước cốt dừa, 220ml sữa tươi và 2 quả trứng gà vào.

- Kế đó, dùng cây đánh trứng nhẹ nhàng trộn đều cho đến khi hỗn hợp hòa quyện vào nhau.

- Cuối cùng, bạn để hỗn hợp bột nghỉ trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 30 phút là đạt nhé.

Bước 3: Đánh bông kem whipping

Bạn dùng máy đánh đến khi nào kem bông mịn lên và không bị chảy khi nghiêng tô là đạt nhé!

- Trong lúc đợi bột nghỉ, bạn tranh thủ cho 150ml kem tươi (whipping cream) cùng 15gr đường vào một chiếc tô mới.

- Sau đó dùng máy đánh trứng đánh ở tốc độ cao nhất, đến khi kem bông mềm thì bạn hạ máy xuống tốc độ vừa. Tiếp tục đánh kem cho đến khi kem bông cứng lại, khi nghiêng tô không thấy kem chảy xuống là đạt.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc đem phần kem bông mới hoàn thành bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 30 phút để kem không bị chảy ra là được nhé.

Một mẹo nhỏ giúp kem dễ đánh bông lên là bạn nên cho sẵn tô đựng cùng cây đánh vào bảo quản ở ngăn tủ mát trước khi tiến hành đánh bông kem, hoặc bạn có thể chuẩn bị riêng một chậu đá, sau đó để tô kem lên rồi tiến hành đánh trực tiếp trên thau đá là được nhé. Nhờ vào độ lạnh của những mẹo nhỏ này mà phần kem sẽ dễ dàng được đánh tơi xốp lên hơn đấy.

Bước 4: Làm bột bánh crepe

Bạn cần lọc lại phần bột bánh nhiều lần để vỏ bánh được mềm mịn nhé!

- Với phần bột bánh đã được nghỉ xong, bạn lấy hỗn hợp bột trong tủ lạnh ra, cho 1 ít bơ lạt vào và trộn đều lên.

- Kế đó, bạn đổ hỗn hợp qua rây, lọc bỏ những phần bột bị lợn cợn để phần một bánh được mềm mịn hơn nhé.

- Sau đó, bạn chia hỗn hợp bột thành 2 phần bằng nhau rồi pha vào 1 ít màu thực phẩm tùy thích để tạo màu cho bánh được đẹp mắt hơn. Tuy nhiên, nếu không thích thì bạn hoàn toàn có thể bỏ qua bước này nhé!

Bước 5: Rán phần vỏ bánh

Khi thấy mặt bánh khô lại và mép bánh bong ra là bánh đã chín rồi đấy!

- Ở công đoạn này, trước hết bạn thoa 1 ít bơ lạt vào chảo rồi đổ từ từ 1 ít bột vào, nghiêng đều chảo để bột tạo thành hình tròn nhỏ xinh xắn.

- Khi đã được để ở lửa nhỏ khoảng 1 phút, mặt bánh sẽ từ từ khô lại. Lúc này, bạn dùng vá hoặc phới dẹt nhẹ nhàng lấy bánh ra đĩa rồi lặp lại các bước này cho đến khi hết phần bột bánh là được nhé.

- Cuối cùng, bạn cần lưu ý để vỏ bánh thật nguội trước khi bắt đầu cuộn bánh là được nhé, việc này nhằm tránh việc làm nhân bị chảy ra khi cuộn bánh.

Bước 6: Cuộn bánh crepe sầu riêng

Bạn không nên cho quá nhiều nhân để tránh bị rách bánh nhé!

- Đến đây thì bạn chỉ cần đặt vỏ bánh đã nguội lên bề mặt phẳng như bàn bếp, thớt hay đĩa.

- Sau đó, múc 1 ít kem tươi và sầu riêng cho vào giữa rồi gập 4 góc bánh lại thành hình chữ nhật là đã có ngay một chiếc bánh crepe sầu riêng hoàn hảo rồi đấy. Thật đơn giản phải không nào?!

- Cứ tiếp tục cuốn bánh đến khi hết nguyên liệu là hoàn tất nhé.

Thành phẩm

Bánh crepe sầu riêng truyền thống, ăn là mê!

Bánh crepe sầu riêng với phần vỏ bánh mềm dẻo, phần nhân bánh béo thơm, tươi mát với vị kem tươi cùng hương vị rất đặc trưng của sầu riêng, tất cả đã tạo nên một món bánh crepe chuẩn “ngọt-thơm-béo mịn” nhé, đảm bảo không thua kém gì hương vị khi mua ngoài tiệm!

2. Bánh crepe sầu riêng lá dứa

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu làm bánh crepe sầu riêng lá dứa

Sầu riêng 150 gr

Trứng 2 quả

Sữa tươi 100 ml

Nước cốt dừa 100 ml

Nước cốt lá dứa 100 ml

Bột mì 100 gr

Whipping cream 150 ml

Đường 35 gr

Dụng cụ cần thực hiện: máy xay sinh tố, cây đánh trứng, máy đánh trứng, chảo chống dính, rây lọc

Các bước tiến hành làm bánh crepe sầu riêng lá dứa

Bước 1: Xay lá dứa

Bạn nhớ lọc phần nước cốt để loại bỏ cặn nhé!

- Với lá dứa mua về, bạn đem rửa sạch từ 2 - 3 lá dứa, sau đó cắt khúc nhỏ và xay nhuyễn bằng máy xay sinh tố cùng 100ml nước lọc.

- Cuối cùng, bạn lọc hỗn hợp qua rây để lấy phần nước cốt làm màu cho bánh là được nhé.

Bước 2: Trộn bột bánh

Bột bánh với màu xanh "tươi mát" từ nước cốt dứa!

- Ở bước này, trước tiên bạn cho lần lượt các nguyên liệu là 2 quả trứng gà, 20g đường, 100ml sữa tươi, 100ml nước cốt dừa, 100ml nước cốt lá dứa mới xay được vào một chiếc tô lớn rồi dùng cây đánh trứng để trộn đều hỗn hợp lên.

- Kế đến, cho thêm 100g bột mì vào hỗn hợp trên rồi lại tiếp tục đánh đều tay cho đến khi hỗn hợp quyện đều vào nhau.

- Cuối cùng, bạn rây hỗn hợp bột qua rây lọc nhiều lần để loại bỏ cặn rồi đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 30 phút là được nhé.

Bước 3: Đánh bông kem Whipping

Quy trình đánh bông phần nhân kem

- Ở công đoạn này, bạn cũng làm tương tự như khi đánh bông kem whipping ở cách làm bánh crepe truyền thống nhé:

- Dùng tô mới cho vào 100ml Whipping Cream và 15gr đường. Đánh hỗn hợp bằng máy đánh trứng cho đến khi kem bông cứng, đạt được độ đặc, mịn mượt và tạo vân rõ nét là được.

Bước 4: Rán phần vỏ bánh lá dứa

Khi chiên xong bạn nhớ để phần vỏ bánh nguội hẳn trước khi cuốn bánh nhé!

- Cũng tương tự như cách rán phần vỏ bánh của bánh crepe sầu riêng truyền thống, bạn bắc chảo chống dính lên bếp và để ở lửa nhỏ.

- Sau đó thoa một lớp dầu ăn mỏng lên chảo. Khi chảo nóng, khuấy đều bột rồi múc vào, xoay tròn chảo để hỗn hợp lan đều ra khắp các cạnh.

- Nếu thấy mặt bánh khô ráo, rìa bánh bong ra tức là bánh đã chín. Nhẹ nhàng lấy bánh ra khỏi chảo và để nguội. Tiếp tục thực hiện tương tự cho đến khi hết số bột còn lại.

Bước 5: Cuộn bánh crepe sầu riêng lá dứa

Các bước tạo hình bánh crepe sầu riêng lá dứa

- Trước hết, bạn úp mặt bánh mịn đẹp xuống dưới, sau đó cho 1 ít sầu riêng và 1 muỗng kem vào giữa vỏ bánh.

- Sau đó tiến hành gói 2 mép bánh ở hai bên rồi tiếp tục gói mép trên, mép dưới để hoàn thiện bánh là được (gói thành hình chữ nhật). Cứ lặp lại các bước gói cho đến khi hết nguyên liệu là xong nhé.

Thành phẩm

Bánh crepe sầu riêng lá dứa "ngon mắt ngon miệng"

Bánh crepe sầu riêng lá dứa nổi bật với phần vỏ bánh có màu xanh mướt đẹp mắt từ màu sắc tự nhiên của lá dứa, kết hợp với phần nhân kem tươi ngọt mát mịn màng cùng vị ngọt thơm của sầu riêng, đảm bảo hương vị thơm ngon miễn bàn, ai ăn cũng mê hết nhé.

Mẹo bảo quản bánh crepe sầu riêng

- Để giữ được trọn hương vị thơm ngon của bánh, bạn cho bánh vào hộp rồi đậy kín để bánh không bị khô, sau đó đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh. Cách này sẽ giúp bánh dùng được thêm từ 2 - 3, kể từ ngày chế biến nhé.

- Trường hợp ở nhiệt độ thường, bánh chỉ bảo quản được từ 3 - 4 tiếng. Nếu để lâu hơn, nhân bánh sẽ bị chua. Bạn hãy lưu ý điều này nhé.

Mẹo chọn mua sầu riêng tươi ngọt, không chất bảo quản

- Để mua được những trái sầu riêng thơm ngon tự nhiên, bạn nên chọn những trái sầu riêng có hình dạng hơi méo, cuống còn tươi, có hương thơm mạnh. Đồng thời, bạn cũng có thể dùng ngón tay ấn nhẹ vào phần cuống, nếu có cảm giác cuống ướt thì phần cuống đó vẫn còn tươi nhé.

- Bên cạnh đó, bạn cũng chọn nên mua những trái sầu riêng có gai trông tươi mới, xanh cứng và nở to. Sầu riêng chín cây rất dễ tách, múi có màu vàng óng, dẻo mịn và béo.

- Ngược lại, bạn không nên mua sầu riêng không có mùi hương nồng đặc trưng, đôi khi không có mùi vì đây là sầu riêng ngâm hóa chất.

- Thêm vào đó, sầu riêng ngâm thuốc lại khó tách, cơm thường bị sượng và có màu vàng nhạt.

Trên đây là 2 công thức làm bánh crepe sầu riêng thơm ngon, béo mịn và siêu đơn giản ngay tại nhà. Với món bánh mang hương vị thơm ngon khó cưỡng cùng cách chế biến siêu đơn giản này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé. Chiều chiều mà được ăn chiếc bánh crepe sầu riêng thơm ngon, tươi mát này thì còn gì bằng nữa?!! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!