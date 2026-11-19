Đám cháy bùng phát tại nhà hàng đang hoàn thiện trên đường Võ Thị Sáu (xã Long Hải) khiến cột khói đen bốc cao.

Theo thông tin báo Tiền Phong, khoảng 15h ngày 18/11, một vụ cháy lớn xảy ra tại công trình xây dựng nhà hàng tiệc cưới trên đường Võ Thị Sáu, xã Long Hải, khiến người dân trong khu vực hốt hoảng.

Thời điểm xảy ra cháy, nhiều công nhân đang làm việc tại công trình. Phát hiện công trình bị cháy, các công nhân nhanh chóng dùng dụng cụ tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Lao Động.

Do khu vực cháy chứa nhiều mút xốp, đồ trang trí dễ bắt lửa, đám cháy nhanh chóng bùng phát và lan rộng, tạo cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Theo thông tin báo VNExpress, Cảnh sát điều hai xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường, phun nước dập lửa, ngăn cháy lan sang khu vực lân cận. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế.

Đại diện UBND xã Long Hải cho biết nhà hàng rộng hàng trăm mét vuông, đang trong giai đoạn hoàn thiện. Hỏa hoạn không gây thương vong, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

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