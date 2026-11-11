Huế: Cháy lớn cửa hàng xe máy, thiêu rụi nhiều tài sản, lan sang nhà liền kề

Cửa hàng xe máy trên đường Hà Nội, phường Thuận Hóa, bốc cháy dữ dội, lan sang cả cửa hàng phun xăm liền kề, ngày 11/11.

Theo thông tin báo Tiền Phong, sáng 11/11, thông tin từ UBND phường Thuận Hóa (TP. Huế) cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP. Huế vừa khống chế vụ cháy tại cửa hàng kinh doanh, trưng bày và sửa chữa xe máy ở số 19 đường Hà Nội, thuộc địa bàn phường.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, Trung tâm thông tin 114 tiếp nhận tin báo cháy tại địa chỉ trên. Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 lập tức điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe bồn, 1 xe thang cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Đám cháy xảy ra tại cửa hàng có quy mô 4 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 480 m2. Trong đó, tầng 1 và tầng 2 được sử dụng làm khu vực trưng bày, kinh doanh, sửa chữa xe máy xe máy và văn phòng; tầng 3 và tầng 4 không sử dụng.

Các phương tiện được điều động đến hiện trường để dập lửa. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Thanh Niên, do bên trong khu vực xảy ra hỏa hoạn chứa nhiều xe máy cùng nhiều thiết bị xe máy tử có tính chất dễ bắt lửa, ngọn lửa đã lan rất nhanh và thiêu rụi nhiều tài sản giá trị của 2 cơ sở kinh doanh liền kề. Rất may không có thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng đã phải nỗ lực triển khai đội hình chữa cháy trong nhiều giờ liên tục, đến hơn 5 giờ sáng đám cháy mới cơ bản khống chế và dập tắt.

Vụ cháy làm khoảng 50 khung xe máy bị thiêu rụi. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Qua kiểm đếm ban đầu, vụ cháy làm khoảng 50 khung xe máy bị thiêu rụi, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 540 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại hiện được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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