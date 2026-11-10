Giá vàng hôm nay, ngày 10/11/2026: Vàng trong nước tăng tiếp, SJC đắt thêm 300 nghìn/lượng

Đời sống 10/11/2026 09:43

Hôm nay, ngày 10/11/2026 giá vàng trong nước tăng chậm hơn so với thế giới khiến mức đắt đỏ của vàng miếng SJC được rút ngắn còn 12 triệu đồng mỗi lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC thêm 300.000 đồng, mua vào lên 138,5 triệu đồng, bán ra 141,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá vàng miếng SJC 200.000 đồng mỗi lượng, mua vào 139,7 triệu đồng, bán ra 141,2 triệu đồng. ACB mua vào 139,7 triệu đồng, bán ra 142,2 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 300.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 137,2 triệu đồng, bán ra 141,2 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 138 triệu đồng, bán ra 141 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 10/11/2026: Vàng trong nước tăng tiếp, SJC đắt thêm 300 nghìn/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng nhẹ. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo VietNamNet, lúc 8h30 hôm nay (10/11, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay theo Kitco ở mức 4.135,1 USD/ounce, giảm 4,2 USD/ounce, tương đương 0,1% so với phiên trước. Giá bán ra ở mức 4.137,1 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tiếp đà phục hồi sau khi tăng khoảng 5% trong tuần trước. Lúc 21h ngày 9/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.122 USD/ounce, tăng 49 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 4.136 USD/ounce.

Báo cáo việc làm Mỹ công bố ngày 6/11 cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì sức chống chịu. Số việc làm phi nông nghiệp trong tháng 10 tăng 165.000, cao hơn mức dự báo khoảng 65.000; tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4,2% xuống 4,1%. Thu nhập bình quân theo giờ tăng 0,4% so với tháng trước.

Năng suất lao động quý III tăng 3,6%. Số việc làm cần tuyển dụng trong tháng 9 đạt 7,523 triệu. Chỉ số PMI sản xuất tháng 10 tăng lên 55,5 điểm.

Các số liệu này củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, thậm chí tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Hiện thị trường đặt cược khoảng 79-81% khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 8-9/12.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh 4,87%, còn kỳ hạn 2 năm ở mức 4,54%.

Tâm điểm tuần này là báo cáo CPI tháng 10 của Mỹ. Trước đó, CPI tháng 9 tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu lạm phát hạ nhiệt, đồng USD và lợi suất trái phiếu có thể giảm, qua đó hỗ trợ giá vàng. Ngược lại, lạm phát cao hơn dự báo có thể làm gia tăng kỳ vọng Fed tăng lãi suất, gây sức ép lên các tài sản không sinh lời như vàng.

Ngoài ra, thị trường cũng theo dõi báo cáo PPI, doanh số bán nhà và các bài phát biểu của quan chức Fed.

Giá dầu thô Brent giảm về 94,76 USD/thùng sau khi Tổng thống Donald Trump nhận định khả năng Mỹ tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào Iran là rất thấp.

Trên thị trường chứng khoán toàn cầu, nhiều chỉ số tăng điểm khi cổ phiếu công nghệ phục hồi. Chỉ số S&P 500 tăng 0,7%, Dow Jones tăng 1%. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 3,5%.

Trên thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC ngày 9/11 được niêm yết ở mức 138,2 triệu đồng/lượng mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày trước đó.

Giá vàng hôm nay, ngày 9/11/2026: SJC giao dịch ở mức 141 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/11/2026: SJC giao dịch ở mức 141 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 9/11/2026, vàng SJC được niêm yết ở mức 139 – 141 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.070,9 USD/oz.

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