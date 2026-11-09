NÓNG: Trường Giang có động thái pháp lý sau gần 2 tháng im ắng

Hậu trường 09/11/2026 11:38

Ngày 9/11, nghệ sĩ Trường Giang thu hút sự chú ý khi đăng tải thông cáo báo chí từ công ty luật đại diện pháp lý trên trang cá nhân chính thức.

Ngày 9/11, nghệ sĩ Trường Giang thu hút sự chú ý khi đăng tải thông cáo báo chí từ công ty luật đại diện pháp lý trên trang cá nhân chính thức. Văn bản cập nhật quá trình xử lý các tài khoản mạng xã hội bị cho là đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến nam nghệ sĩ, đồng thời công bố những bước pháp lý tiếp theo nhằm bảo vệ danh dự, nhân phẩm và uy tín của anh.

Trên Fanpage, Trường Giang cho biết phía đại diện đang phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật. Nam nghệ sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả đã quan tâm, chia sẻ và đồng hành trong thời gian qua.

NÓNG: Trường Giang có động thái pháp lý sau gần 2 tháng im ắng - Ảnh 1
Công ty luật thay mặt Trường Giang cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để giám sát, xử lý các trường hợp tiếp tục đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật

Theo thông cáo, công ty luật đã ghi nhận hàng chục nghìn tài khoản, trang và kênh trên các nền tảng như Facebook, Threads, TikTok, YouTube... đăng tải, lan truyền những nội dung mà đơn vị xác định là không đúng sự thật về Trường Giang. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ, phía luật sư đã tiến hành lập vi bằng, thu thập chứng cứ và gửi văn bản đến các cơ quan, tổ chức liên quan, đề nghị phối hợp xác minh, ngăn chặn và xử lý.

Đáng chú ý, ngày 3/11, công ty luật nhận được Thông báo số 4518/TB-ANM-Đ2 từ Phòng An ninh mạng, Công an TP.HCM về kết quả giải quyết đơn trình báo liên quan đến vụ việc. Theo nội dung được công bố, cơ quan công an đã rà soát, xác minh và phối hợp với công an các tỉnh, thành phố để mời những cá nhân, tổ chức quản lý tài khoản có liên quan lên làm việc.

Thông cáo cũng cho biết cơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các chủ tài khoản có hành vi tạo ra, phát tán thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Mức xử phạt được nêu là từ 10-20 triệu đồng đối với mỗi cá nhân hoặc tổ chức vi phạm.

Trong thời gian tới, phía đại diện pháp lý của Trường Giang sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để giám sát, rà soát và xử lý những trường hợp tiếp tục lan truyền nội dung sai sự thật. Công ty luật cũng dự kiến yêu cầu các nền tảng mạng xã hội gỡ bỏ nội dung vi phạm, khóa hoặc chấm dứt hoạt động đối với những tài khoản tái phạm. Bên cạnh đó, đơn vị này không loại trừ khả năng khởi kiện dân sự để yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự nếu hành vi có dấu hiệu cấu thành tội phạm.

NÓNG: Trường Giang có động thái pháp lý sau gần 2 tháng im ắng - Ảnh 2
Trường Giang đã vắng mặt trong 2 chặng ghi hình 2 Ngày 1 Đêm

Trước đó, ồn ào liên quan đến Trường Giang bắt nguồn từ việc nhiều đoạn clip cũ của nam nghệ sĩ trong các chương trình truyền hình thực tế, gameshow và hậu trường được chia sẻ trở lại. Một số phát ngôn, hành động của anh kéo theo nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Giữa làn sóng tranh luận, Trường Giang từng lên tiếng xin lỗi, nhìn nhận những thiếu sót trong quá khứ và gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, động thái này chưa thể khiến mọi tranh cãi lắng xuống.

Sau đó, nam nghệ sĩ thông báo tạm dừng ghi hình chương trình 2 Ngày 1 Đêm và gần như rút khỏi các hoạt động công khai. Suốt gần 2 tháng qua, sự vắng bóng của Trường Giang khiến nhiều khán giả quan tâm. Thông cáo pháp lý được công bố ngày 9/11 vì thế được xem là động thái đáng chú ý của nam nghệ sĩ sau thời gian dài hạn chế xuất hiện trước công chúng.

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