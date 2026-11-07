Hồng Đào xúc động trước lời nhắn của con gái út

Hậu trường 07/11/2026 13:49

Mới đây, Hồng Đào thu hút sự chú ý khi chia sẻ câu chuyện trò chuyện cùng hai con gái Vicky và Sophia. Từ một cuộc đối thoại đời thường, nữ nghệ sĩ có dịp nhìn lại cách bản thân thể hiện cảm xúc trước các con, đồng thời nhận ra rằng người mẹ cũng cần được quyền yếu lòng và sẻ chia.

Mới đây, khi đăng tải poster phim Ngày Con Còn Mẹ, Hồng Đào kể rằng ba mẹ con vốn rất thân thiết, thường xuyên tâm sự về những chuyện trong cuộc sống. Tuy nhiên, trong một lần trò chuyện, con gái Vicky bất ngờ nhận xét rằng cô hiếm khi nhìn thấy mẹ khóc. Sophia cũng đồng tình, cho biết dường như chưa từng chứng kiến mẹ rơi nước mắt.

Trước nhận xét của hai con, Hồng Đào thừa nhận bản thân thường cố gắng giữ cảm xúc, không muốn để các con nhìn thấy những lúc mình buồn. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Thật ra mình ít khóc trước mặt con vì không muốn tụi nhỏ lo lắng”.

Dù vậy, cô luôn mong Vicky và Sophia có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc khi ở bên mẹ. Với Hồng Đào, các con có thể trở về nhà mỗi khi buồn, khóc nếu cần và xem mẹ như một chỗ dựa tinh thần. Điều khiến cô bất ngờ là phản ứng của Sophia khi cô con gái út nhẹ nhàng nói: “Mẹ cứ khóc đi, mẹ muốn khóc thì cứ khóc!”.

Hồng Đào xúc động trước lời nhắn của con gái út - Ảnh 1
Hồng Đào xúc động trước lời nhắn của con gái út

Lời nhắn giản dị này khiến Hồng Đào suy ngẫm về cách các thành viên trong gia đình chia sẻ tình cảm. Nữ nghệ sĩ nhận ra rằng tình yêu thương không có nghĩa mỗi người phải luôn tỏ ra mạnh mẽ hay che giấu những cảm xúc thật. Cô bày tỏ mong muốn ba mẹ con có thể cùng nhau trải qua mọi cung bậc cảm xúc: “Cứ vui thì cùng cười, buồn thì cùng khóc”.

Câu chuyện nhận được sự quan tâm bởi hé lộ mối quan hệ gần gũi giữa Hồng Đào và hai con gái. Qua những chia sẻ của nữ nghệ sĩ, Vicky và Sophia không chỉ là những người được mẹ chở che mà còn có thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho mẹ.

Đáng chú ý, chia sẻ này được chú ý trong thời điểm Hồng Đào chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng với Ngày Con Còn Mẹ, bộ phim tâm lý gia đình do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thực hiện. Trong phim, cô vào vai bà Tím, người mẹ có mối quan hệ nhiều khúc mắc với con gái Mây (Phương Anh Đào).

Mây lớn lên với cảm giác mẹ dành tình thương và sự ưu ái cho anh trai nhiều hơn, khiến khoảng cách giữa hai mẹ con ngày càng lớn. Những tổn thương tích tụ chỉ dần được nhìn nhận sau một biến cố bất ngờ, buộc các nhân vật đối diện với tình cảm thật sự dành cho nhau.

Hồng Đào xúc động trước lời nhắn của con gái út - Ảnh 2
Hồng Đào trong Ngày Con Còn Mẹ

Bên cạnh Hồng Đào và Phương Anh Đào, phim còn có sự góp mặt của Ma Ran Đô, Nguyên Thảo và Trần Huy Anh. Câu chuyện đời thực của Hồng Đào phần nào tạo nên sự kết nối thú vị với chủ đề tình mẫu tử mà bộ phim khai thác: đôi khi, điều quan trọng nhất trong gia đình không phải là cố tỏ ra mạnh mẽ, mà là đủ tin tưởng để cùng nhau bộc lộ cảm xúc.

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