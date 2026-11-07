Nguồn vitamin và khoáng chất dồi dào từ loại đậu ăn cả vỏ quen thuộc

Đậu tuyết (tên tiếng Anh: Snow pea) là một loại đậu ăn được cả vỏ, thuộc họ đậu (Fabaceae), có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải và châu Á. Loại đậu này còn được gọi với nhiều tên khác như: đậu Hà Lan vỏ dẹt, đậu biếc, đậu ngọt, đậu ván non...

Đặc điểm nổi bật của đậu tuyết là vỏ mỏng, dẹt, xanh tươi, có vị ngọt tự nhiên. Hạt đậu bên trong thường rất nhỏ, thậm chí còn non chưa kịp phát triển, vì người ta thu hoạch đậu khi còn non để ăn cả vỏ lẫn hạt.

Tăng cường hệ miễn dịch nhờ hàm lượng vitamin c khủng

Đậu tuyết là một nguồn cung cấp vitamin c tuyệt vời; chỉ một khẩu phần ăn có thể đáp ứng gần như toàn bộ nhu cầu hàng ngày của bạn. Là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, vitamin c đóng vai trò cốt yếu trong việc thúc đẩy sản xuất tế bào bạch cầu, từ đó tăng cường khả năng phòng vệ của cơ thể chống lại virus và vi khuẩn. Ngoài ra, nó còn giúp phục hồi vết thương và duy trì sức khỏe tổng thể của mô cơ.

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Hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh và ngăn ngừa táo bón

Với hàm lượng chất xơ dồi dào, đậu tuyết giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru và hiệu quả. Chất xơ không hòa tan giúp tăng khối lượng phân và kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng táo bón. Đồng thời, chất xơ hòa tan còn là nguồn thức ăn cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh vật và cải thiện khả năng hấp thu dinh dưỡng.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và hạ huyết áp

Sức khỏe tim mạch được cải thiện đáng kể khi bạn tiêu thụ đậu tuyết. Loại đậu này rất giàu các khoáng chất quan trọng như kali và magie, giúp thư giãn thành mạch máu và duy trì huyết áp ổn định ở mức khỏe mạnh. Bên cạnh đó, chất xơ hòa tan còn giúp giảm mức cholesterol ldl (cholesterol xấu) trong máu, từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng thon gọn

Đậu tuyết là lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang trong quá trình ăn kiêng hoặc kiểm soát cân nặng. Với hàm lượng calo thấp nhưng lại giàu protein và chất xơ, đậu tuyết mang lại cảm giác no lâu, giúp bạn hạn chế cơn thèm ăn và giảm lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Việc bổ sung đậu tuyết giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân một cách lành mạnh và bền vững.

Củng cố xương chắc khỏe và ngăn ngừa loãng xương

Đậu tuyết cung cấp một lượng lớn vitamin k, một chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe xương. Vitamin k cần thiết để kích hoạt các protein (như osteocalcin) giúp canxi được vận chuyển và sử dụng hiệu quả trong việc xây dựng và duy trì mật độ xương. Do đó, việc ăn đậu tuyết thường xuyên giúp xương khớp chắc khỏe, giảm nguy cơ gãy xương và ngăn ngừa loãng xương khi về già.

Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi sử dụng đậu tuyết

Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi sử dụng đậu tuyết để đảm bảo an toàn, dinh dưỡng và hương vị ngon nhất:

Không ăn sống đậu tuyết

Đậu tuyết (snow pea hoặc sugar snap pea) thuộc họ đậu, nếu ăn sống quá nhiều có thể gây khó tiêu vì chứa một số chất ức chế enzym tiêu hóa. Nên nấu chín nhẹ hoặc chần sơ trước khi ăn để loại bỏ những hợp chất này.

Rửa sạch và tước bỏ xơ

Trước khi chế biến, hãy rửa sạch và tước bỏ sợi xơ ở hai bên mép quả, đặc biệt là đậu già. Điều này giúp món ăn mềm hơn, dễ ăn và hấp thu tốt hơn.

Không nấu quá lâu

Đậu tuyết nấu lâu sẽ bị mềm nhũn, mất đi độ giòn và vị ngọt tự nhiên. Hãy chế biến nhanh, lửa lớn để giữ được màu xanh và độ giòn hấp dẫn.

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai và người có hệ tiêu hóa yếu nên dùng vừa phải

Dù đậu tuyết lành tính và giàu chất xơ, nhưng ăn quá nhiều có thể gây đầy hơi, chướng bụng. Nên ăn với lượng vừa phải và chế biến kỹ đối với người có hệ tiêu hóa yếu, người già và phụ nữ đang mang thai.