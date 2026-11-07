Lưu Niệm bị công ty cũ tố cáo tham ô hơn 1 triệu NDT, studio lập tức lên tiếng

Sao quốc tế 07/11/2026 11:03

Ngày 4/11, thông tin nữ diễn viên Lưu Niệm bị công ty quản lý tố cáo với cảnh sát vì nghi vấn tham ô hơn 1 triệu NDT (khoảng 3,7 tỷ đồng) gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc. Vụ việc nhanh chóng trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều trên Weibo, thu hút sự chú ý của công chúng.

Theo tài khoản Youdian Entertainment, nguồn tin tiết lộ công ty quản lý đã trình báo cảnh sát vào tháng 9/2025, cáo buộc Lưu Niệm có hành vi chiếm đoạt tiền từ các hợp đồng thương mại. Biên nhận tiếp nhận vụ việc cho thấy vụ án được Sở Cảnh sát Cao Bi Điếm thuộc Chi nhánh Triều Dương, Cục Công an Bắc Kinh thụ lý.

Tranh chấp được cho là xuất phát từ bất đồng trong việc phân chia lợi nhuận. Theo lời một cựu nhân viên, hợp đồng ban đầu quy định hai bên chia thu nhập theo tỷ lệ 50/50. Tuy nhiên, sau khi nổi tiếng, Lưu Niệm đề xuất nâng phần lợi nhuận của mình lên 90%, trong khi công ty chỉ nhận 10%. Đề nghị này không được chấp thuận do phía quản lý cho rằng các khoản thuế đã chiếm khoảng 6%.

Đến cuối tháng 9/2025, nữ diễn viên được cho là ngừng phản hồi tin nhắn, đơn phương gửi thông báo chấm dứt hợp đồng và chặn liên lạc với toàn bộ nhân viên. Công ty sau đó phát hiện cô đã thành lập doanh nghiệp riêng, đồng thời trực tiếp liên hệ với các đối tác để yêu cầu chuyển tiền thanh toán từ những dự án do công ty cũ kết nối vào tài khoản mới.

 Lưu Niệm bị công ty cũ tố cáo tham ô hơn 1 triệu NDT, studio lập tức lên tiếng - Ảnh 1

Đáng chú ý, một cựu nhân viên cáo buộc Lưu Niệm và nhân viên phụ trách phát triển kinh doanh từng thông đồng xử lý các khoản thanh toán quảng cáo trong giai đoạn cuối năm 2024 đến đầu năm 2025. Hai người bị cho là đã che giấu giao dịch với công ty, đồng thời thông báo với đối tác rằng tài khoản của đơn vị quản lý gặp vấn đề để hướng dòng tiền vào tài khoản cá nhân của nữ diễn viên. Tổng số tiền liên quan được tiết lộ vượt quá 1 triệu NDT.

Nguồn tin cũng cho biết công ty từng đầu tư đáng kể để phát triển sự nghiệp Lưu Niệm, từ quảng bá hình ảnh đến bố trí đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp. Chi phí trả lương cho nhân sự phục vụ riêng nữ diễn viên được cho là lên tới 3-4 triệu NDT mỗi năm. Khi cô gặp khó khăn vì tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý AKB48 và khó tìm kiếm vai diễn, đơn vị này nhiều lần đứng ra bảo đảm quyền lợi với đối tác.

Theo nguồn tin nội bộ, vụ việc liên quan đến hàng chục thương hiệu và có diễn biến phức tạp. Cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra. Tuy nhiên, hiện chưa rõ Lưu Niệm đã được triệu tập để phục vụ quá trình xác minh hay chưa.

Trước những thông tin trên, studio của nữ diễn viên đã nhanh chóng lên tiếng phản hồi vào tối cùng ngày. Theo Sino Vision, phía Lưu Niệm phủ nhận các nội dung đang lan truyền, cho rằng một số tài khoản cố tình phát tán thông tin sai lệch về việc cô bị điều tra hình sự và biển thủ lợi nhuận thương mại.

Lưu Niệm bị công ty cũ tố cáo tham ô hơn 1 triệu NDT, studio lập tức lên tiếng - Ảnh 2

Studio yêu cầu các tài khoản liên quan xóa nội dung trong vòng 24 giờ, chấm dứt việc lan truyền tin đồn và công khai xin lỗi. Nếu không nhận được phản hồi phù hợp, phía nữ diễn viên tuyên bố sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý để bảo vệ danh tiếng và quyền lợi hợp pháp.

Lưu Niệm sinh năm 2001 tại Hà Nam, Trung Quốc. Cô từng là thành viên thế hệ đầu tiên của AKB48 Team SH, tham gia Produce 101 và Produce Camp 2020, giành vị trí thứ 12 tại chương trình. Năm 2024, cô chuyển hướng sang diễn xuất, đồng thời gia nhập thị trường phim ngắn và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của lĩnh vực này.

Đáng chú ý, ngày 30/10, Lưu Niệm vẫn đăng bài quảng bá dự án mới trên Weibo. Phim ngắn Vị quan này đã đến do cô đóng chính dự kiến lên sóng ngày 5/11, giữa lúc những ồn ào liên quan đến công ty quản lý cũ chưa có kết luận cuối cùng.

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