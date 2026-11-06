Từ nàng thơ Trương Nghệ Mưu đến ba giải Ảnh hậu, Châu Đông Vũ vẫn loay hoay tìm lại hào quang

Từng được đạo diễn Trương Nghệ Mưu phát hiện và nâng đỡ, Châu Đông Vũ nhanh chóng trở thành một trong những nữ diễn viên nổi bật của điện ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, dù sở hữu ba giải Ảnh hậu danh giá, sự nghiệp của cô những năm gần đây lại chưa duy trì được sức nóng như kỳ vọng.

Năm 2010, Châu Đông Vũ được Trương Nghệ Mưu lựa chọn vào vai Tịnh Thu trong Chuyện tình cây táo gai. Dù chưa có nền tảng diễn xuất chuyên nghiệp, cô vẫn gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài trong trẻo, phù hợp với hình tượng nữ sinh trong sáng. Bước ngoặt lớn đến vào năm 2016 với bộ phim Thất nguyệt và An Sinh. Vai diễn An Sinh có tâm lý phức tạp giúp Châu Đông Vũ chứng minh khả năng diễn xuất và thoát khỏi hình ảnh nàng thơ mong manh. Nhờ tác phẩm này, cô cùng Mã Tư Thuần giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Kim Mã.

Đến năm 2019, vai Trần Niệm trong Em của thời niên thiếu tiếp tục đưa nữ diễn viên lên đỉnh cao. Màn thể hiện giàu cảm xúc trong câu chuyện về bạo lực học đường giúp cô lần lượt giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Kim Tượng và Kim Kê năm 2020. Qua đó, Châu Đông Vũ trở thành một trong những diễn viên trẻ nhất đạt bộ ba giải thưởng lớn của điện ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, thành công cũng đặt ra áp lực lớn khi nữ diễn viên phải tìm kiếm những vai diễn đủ sức vượt qua dấu ấn cũ.

Những năm gần đây, Châu Đông Vũ tích cực thử sức với nhiều thể loại. Năm 2021, cô tham gia phim cổ trang Thiên cổ quyết trần nhưng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Năm 2023, nữ diễn viên góp mặt trong hàng loạt dự án như Trường không chi vương, Nhiên đông, Ám sát, Kiên như bàn thạch và Nhiệt sưu. Đáng chú ý, Nhiên đông được lựa chọn vào hạng mục Un Certain Regard tại Liên hoan phim Cannes. Dù vậy, sự ghi nhận tại các liên hoan phim quốc tế không đồng nghĩa với sức hút thương mại. Trong bối cảnh thị trường điện ảnh Trung Quốc cạnh tranh ngày càng gay gắt, danh tiếng diễn viên không còn là yếu tố bảo đảm doanh thu. Hiện tại, Châu Đông Vũ vẫn tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn, từng làm giám khảo tại Liên hoan phim quốc tế Busan và tham gia các hoạt động của Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh. Bộ phim truyền hình Bí mật bên bờ biển của cô cũng đang chờ lên sóng. Vì vậy, nói Châu Đông Vũ hết thời là nhận định chưa thỏa đáng. Tuy nhiên, nữ diễn viên cần những vai diễn mới mẻ, trưởng thành và có chiều sâu để tiếp tục khẳng định năng lực. Ba chiếc cúp Ảnh hậu là thành tựu đáng tự hào, nhưng điều giúp cô duy trì vị thế vẫn phải là những tác phẩm thực sự chất lượng.

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