Hả hê khi người vợ không thể sinh con rời đi, 3 năm sau chạm mặt lại chồng tái mét mặt mày nghẹn đắng

Tâm sự Eva 06/11/2026 04:00

Mẹ tôi khóc lóc nói rằng bà già rồi, chỉ muốn nhìn mặt cháu nội thì mới nhắm mắt xuôi tay được. Lòng tôi rối rắm vô cùng, vì tôi không nỡ ly hôn với vợ. Nhưng nếu cứ tiếp tục tình cảnh này thì tôi mệt mỏi dằn vặt.

Tôi và vợ quen nhau từ khi đi học, sau khi tốt nghiệp, có công việc ổn định thì quyết định kết hôn.

6 năm lấy nhau, cả hai không có tin tức con cái, nguyên nhân là từ vợ tôi. Chúng tôi chạy chữa khắp nơi, tiền bạc đổ sông đổ biển vẫn không có kết quả. Sức lực cạn cùng, tình cảm của tôi và vợ cũng bị bào mòn. Bố mẹ chỉ cho tôi 6 năm để tìm con, họ không muốn giữ lại người vợ vô sinh ở lại bên tôi.

Mẹ tôi khóc lóc nói rằng bà già rồi, chỉ muốn nhìn mặt cháu nội thì mới nhắm mắt xuôi tay được. Lòng tôi rối rắm vô cùng, vì tôi không nỡ ly hôn với vợ. Nhưng nếu cứ tiếp tục tình cảnh này thì tôi mệt mỏi dằn vặt.

Vài ngày sau đó, sáng vừa tỉnh dậy thì tôi đã không thấy vợ đâu. Trên bàn trong phòng khách, đơn ly hôn vợ đã ký cùng một mảnh giấy để lại: “Anh đừng tìm em, tụi mình cứ kết thúc thế này đi”.

Tôi không đi tìm vợ, cũng không ký đơn ly hôn. Tôi không ký đơn vì không nỡ, nhưng không đi tìm vợ là vì thấy nhẹ nhõm. Tôi định để một thời gian sau thì sẽ ký đơn. Chẳng ngờ được suốt 3 năm sau đó, tờ đơn kia vẫn chưa được gửi đi.

Hả hê khi người vợ không thể sinh con rời đi, 3 năm sau chạm mặt lại chồng tái mét mặt mày nghẹn đắng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

3 năm sau khi vợ rời đi, tôi gặp lại cô ấy trong một lần đi công tác ở thành phố khác. Vợ tôi giờ làm trong tổ chức từ thiện, thường xuyên đi nhiều nơi giúp người khó khăn. Trông cô ấy tươi trẻ và tràn đầy sức sống. Trong lòng tôi bỗng quặn lên tình cảm chôn giấu bấy lâu.

Thật ra, suốt 3 năm qua, tôi chưa từng thấy mình thoải mái. Chỉ có những ngày đầu vợ đi, tôi thấy nhẹ nhõm vì tôi không phải là người bỏ rơi cô ấy. Nhưng những tháng ngày sau đó khiến tôi chán chường cùng cực. Tôi vẫn nhớ vợ nhưng lại không thể làm gì khác. Dù bố mẹ tôi có sắp xếp để tôi gặp nhiều người phụ nữ khác, nhưng tôi chẳng thể tìm được ai như vợ.

Từ lúc thấy dáng vẻ tiều tụy của tôi, bố mẹ dù có giận cũng đành thở dài bất lực. Đến một ngày khi thấy tôi bệnh liệt giường suốt một tháng, mẹ tôi nói không thể bỏ vợ thì hãy đi tìm cô ấy về. Bố mẹ tôi đã già rồi, cũng không chịu nổi cảnh nhìn con mình ngày một suy sụp. Họ nói chúng tôi có thể nhận con nuôi, họ không cấm cản phản đối nữa.

Đến hôm nay khi gặp lại vợ, tôi nghĩ đây là cơ hội cuối cùng ông trời cho tôi. Tôi không muốn vụt mất người vợ vô sinh này của mình. 6 năm quen vợ, 6 năm là vợ chồng, 3 năm không thể quên. Cuộc đời con người liệu có mấy lần 15 năm như thế, sao phải lãng phí bỏ qua nhau?

Chị dâu 3 con đột nhiên đòi nhận con nuôi, tôi lén đi xét nghiệm ADN thì bàng hoàng vì bị đuổi khỏi nhà

Chị dâu 3 con đột nhiên đòi nhận con nuôi, tôi lén đi xét nghiệm ADN thì bàng hoàng vì bị đuổi khỏi nhà

Tôi thì không tin vì chị thương xót mà nhận nuôi, tôi lại nghĩ chị dâu ngoại tình, có con bên ngoài rồi đợi thời cơ thích hợp thì đem về nhà. Tôi không thể để chị dâu làm càn, lừa dối nhà mình nên quyết định đi làm xét nghiệm ADN.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Điều kỳ diệu gì xảy ra khi duy trì thói quen uống nước lá dâu tằm tươi?

Điều kỳ diệu gì xảy ra khi duy trì thói quen uống nước lá dâu tằm tươi?

Dinh dưỡng 1 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 6/11/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Sau hôm nay, thứ Sáu 6/11/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (6/11/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (6/11/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Hả hê khi người vợ không thể sinh con rời đi, 3 năm sau chạm mặt lại chồng tái mét mặt mày nghẹn đắng

Hả hê khi người vợ không thể sinh con rời đi, 3 năm sau chạm mặt lại chồng tái mét mặt mày nghẹn đắng

Tâm sự Eva 2 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/11/2026), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Cuối ngày hôm nay (6/11/2026), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Bắt gặp mẹ chồng ở khách sạn, cô dâu mới rụng rời sụp đổ khi bà vội vã đưa 50 triệu rồi bỏ đi

Bắt gặp mẹ chồng ở khách sạn, cô dâu mới rụng rời sụp đổ khi bà vội vã đưa 50 triệu rồi bỏ đi

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Hớn hở lao tới khách sạn gặp bồ, người chồng tái mét sụp đổ khi nhận màn "dằn mặt" qua tin nhắn của vợ

Hớn hở lao tới khách sạn gặp bồ, người chồng tái mét sụp đổ khi nhận màn "dằn mặt" qua tin nhắn của vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 18 phút trước
Bị cô gái lạ vô cớ tát tới tấp giữa phố, nghe lý do tôi bàng hoàng gục ngã lột trần bí mật của gia đình

Bị cô gái lạ vô cớ tát tới tấp giữa phố, nghe lý do tôi bàng hoàng gục ngã lột trần bí mật của gia đình

Tâm sự gia đình 5 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 6/11/2026, 3 con giáp biến hung thành cát, tài vận cực tốt, kiếm được tiền tỷ, tha hồ làm giàu, an nhàn hưởng phước

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 6/11/2026, 3 con giáp biến hung thành cát, tài vận cực tốt, kiếm được tiền tỷ, tha hồ làm giàu, an nhàn hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước
Ngậm ngùi tiễn người yêu lên xe hoa, 4 năm sau tôi tái mét ngã ngửa phát hiện việc làm em đã giấu kín

Ngậm ngùi tiễn người yêu lên xe hoa, 4 năm sau tôi tái mét ngã ngửa phát hiện việc làm em đã giấu kín

Tâm sự 6 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 6/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi rước lộc về nhà, tiền tài bủa vây, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, sự nghiệp trắc trở trăm bề

Tử vi thứ Sáu 6/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi rước lộc về nhà, tiền tài bủa vây, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, sự nghiệp trắc trở trăm bề

Đúng ngày mai, thứ Sáu 6/11/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, xoay chuyển vận mệnh, may mắn gõ cửa, tài lộc đổ về ào ào

Đúng ngày mai, thứ Sáu 6/11/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, xoay chuyển vận mệnh, may mắn gõ cửa, tài lộc đổ về ào ào

Bé gái 1 tuổi tử vong bất thường sau khi gửi tại cơ sở giữ trẻ tư nhân

Bé gái 1 tuổi tử vong bất thường sau khi gửi tại cơ sở giữ trẻ tư nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhìn chồng cũ dắt đứa trẻ tới xin nối lại duyên xưa sau 2 năm chia tay, nghe xong gốc gác mẹ đứa bé tôi nghẹn ngào

Nhìn chồng cũ dắt đứa trẻ tới xin nối lại duyên xưa sau 2 năm chia tay, nghe xong gốc gác mẹ đứa bé tôi nghẹn ngào

Thấy bố chồng đột nhiên mua hoa về cắm rồi đẩy cửa vào nhà, nhìn bí mật của ông tôi bàng hoàng gục ngã tại chỗ

Thấy bố chồng đột nhiên mua hoa về cắm rồi đẩy cửa vào nhà, nhìn bí mật của ông tôi bàng hoàng gục ngã tại chỗ

Nhìn anh trai lén bước vào phòng người giúp việc, tôi lén báo cho chị dâu nhưng câu trả lời sau đó làm tôi không thốt nên lời

Nhìn anh trai lén bước vào phòng người giúp việc, tôi lén báo cho chị dâu nhưng câu trả lời sau đó làm tôi không thốt nên lời

Ly hôn 8 năm không một đồng chu cấp, chồng cũ vừa mất tôi đều đặn nhận 10 triệu/tháng, biết sự thật tôi bàng hoàng

Ly hôn 8 năm không một đồng chu cấp, chồng cũ vừa mất tôi đều đặn nhận 10 triệu/tháng, biết sự thật tôi bàng hoàng

Mới giỗ 14 ngày của chồng, gã xa lạ tìm tới nhìn con trai tôi rồi thốt ra lời đề nghị khiến tôi tái mặt

Mới giỗ 14 ngày của chồng, gã xa lạ tìm tới nhìn con trai tôi rồi thốt ra lời đề nghị khiến tôi tái mặt

Cú sốc ngày đầu ra mắt nhà người yêu và quyết định tháo chạy

Cú sốc ngày đầu ra mắt nhà người yêu và quyết định tháo chạy