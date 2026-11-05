Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai đang làm rõ vụ việc cháu Phạm H.H (12 tháng tuổi, trú xã Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) bị thương nặng rồi tử vong sau 1 tiếng được cha mẹ gửi tại nhà trẻ tư nhân trên đường Lê Quý Đôn, xã Đăk Đoa.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 5/11, nguồn tin của VietNamNet cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân cháu Phạm H.H. (12 tháng tuổi, trú xã Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) nhập viện trong tình trạng nguy kịch rồi tử vong sau đó.

Theo người nhà nạn nhân, khoảng 9h ngày 27/10, chị Phan Thị V. đưa con gái là cháu Phạm H.H. đến gửi tại cơ sở giữ trẻ tư nhân gần nhà thuộc xã Đắk Đoa.

Đến khoảng 10h cùng ngày, cô giáo gọi điện bảo gia đình đến đưa cháu H. đi bệnh viện cấp cứu.

Sau hơn 1 tuần được các bác sĩ tích cực chữa trị, bé gái 12 tháng tuổi đã tử vong do thương tích quá nặng - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VietNamNet, lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai xác nhận, khi đơn vị tiếp nhận, bệnh nhi đã hôn mê, ngừng tim, ngừng thở và được đặt ống từ trước. Quá trình điều trị, tình trạng của bệnh nhi không cải thiện nên ngày 3/11, gia đình đã đưa cháu từ bệnh viện về nhà.

Ông Phạm Đình Báu (bác của cháu H.) cho biết, do bị thương quá nặng, cháu bé đã tử vong vào tối 4/11. Hiện tại, gia đình đang lo hậu sự cho cháu.

Theo ông Báu, các cô giáo tại cơ sở giữ trẻ giải thích bé bị ngã từ võng xuống nền nhà. Tuy nhiên, ông cho rằng khoảng cách từ võng xuống nền nhà chỉ khoảng 15cm nên không thể gây ra chấn thương dẫn đến chết người.

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