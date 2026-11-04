Thót tim khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa nặng 16kg bò lên cửa sổ nhà dân

Theo Sohu, ngày 25/10, một cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra tại khu dân cư ở Liupanshui, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, khi con rắn lớn bò lên lan can bên ngoài cửa sổ ngôi nhà và bắt đầu trườn quanh. Ông Zhu, một cư dân trong khu vực, đã vô cùng sợ hãi khi phát hiện ra cảnh tượng này.
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Phong Lăng | Theo Phụ nữ sức khỏe

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