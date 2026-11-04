Khoảnh khắc máy bay đâm xuống đất trước khi phát nổ thành một đám cháy lớn và phun khói đen dày đặc

Đoạn clip ghi lại cho thấy chiếc máy bay nhỏ mất độ cao và lao xuống đất ở Mexico, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn. Các dịch vụ cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường vụ tai nạn máy bay Cessna 210 sau khi nó rơi vào sáng 2/11, tại Pachuca, Hidalgo.
Video 2 giờ 13 phút trước

Vân Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

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