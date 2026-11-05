Giá vàng hôm nay, ngày 5/11/2026: SJC tăng vọt 2 triệu đồng, vàng thế giới bay cao

Đời sống 05/11/2026 09:44

Hôm nay, ngày 5/11/2026 giá vàng trong nước đã bật tăng cao đưa chiều bán ra lên 144,5 triệu đồng một lượng khi thế giới phục hồi.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 5/11, giá vàng trong nước tiếp đà tăng cao chỉ sau một ngày. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng 2,1 triệu đồng/lượng khi mua vàng miếng lên 141,5 triệu đồng và bán ra 144,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý chỉ tăng 1 triệu đồng ở chiều mua vàng miếng SJC, lên 140 triệu đồng nhưng tăng 2,1 triệu đồng ở chiều bán ra, đạt 144,5 triệu đồng...

Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC tăng 1,8 triệu đồng khi được mua vào 138,3 triệu đồng, bán ra 142,3 triệu đồng; Công ty Phú Quý tăng 1,5 triệu đồng, đưa chiều mua vào lên 140 triệu đồng, bán ra 143 triệu đồng... Chênh lệch giá vàng nhẫn tại SJC vẫn neo cao 4 triệu đồng/lượng khiến người mua vào lỗ ngay số tiền này.

Giá vàng hôm nay, ngày 5/11/2026: SJC tăng vọt 2 triệu đồng, vàng thế giới bay cao - Ảnh 1
Giá vàng trong nước quay đầu tăng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo VietNamNet, sáng 5/11, giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco được niêm yết ở mức 4.111 USD/ounce (mua vào) và 4.113 USD/ounce (bán ra), tăng 53,9 USD/ounce, tương đương 1,33% so với mức tham chiếu.

Biểu đồ giá cho thấy kim loại quý tăng mạnh từ vùng dưới 3.960 USD/ounce lên trên 4.100 USD/ounce. Đà tăng tăng tốc ở cuối biểu đồ, đưa giá vàng tiến sát mức cao nhất được ghi nhận là 4.120 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay, ngày 4/11/2026: Vàng SJC tăng nhẹ, cao hơn thế giới 17 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/11/2026: Vàng SJC tăng nhẹ, cao hơn thế giới 17 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 4/11/2026 giá vàng trong nước tăng nhẹ, nâng tổng mức tăng trong tuần này lên 2,2 triệu đồng mỗi lượng. Dù vậy, giá vàng miếng SJC vẫn cao hơn thế giới từ 16 - 17 triệu đồng/lượng.

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