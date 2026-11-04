Hoắc Kiến Hoa tái xuất màn ảnh Đài Loan sau 20 năm, hóa thân thành bác sĩ cấp cứu

Sao quốc tế 04/11/2026 19:30

Sau khoảng hai thập kỷ vắng bóng trên màn ảnh truyền hình quê nhà, Hoắc Kiến Hoa chính thức trở lại với bộ phim y khoa Kỳ Tích Phòng Cấp Cứu (The Miracle of the Emergency Room).

Sau khoảng hai thập kỷ vắng bóng trên màn ảnh truyền hình quê nhà, Hoắc Kiến Hoa chính thức trở lại với bộ phim y khoa Kỳ Tích Phòng Cấp Cứu (The Miracle of the Emergency Room). Tác phẩm dự kiến phát hành toàn cầu trên Netflix từ ngày 12/11, quy tụ dàn diễn viên gồm Dương Cẩn Hoa, Thái Phàm Hy, Chiêm Tử Huyên và Bành Thiên Hựu.

Theo truyền thông Đài Loan, đây là lần đầu Hoắc Kiến Hoa đảm nhận vai chính trong một bộ phim truyền hình tại quê nhà kể từ Ngọc Bích Trên Mái Nhà năm 2006. Trong dự án mới, nam diễn viên hóa thân thành Châu Thừa Tuấn, phó trưởng khoa cấp cứu tại bệnh viện Trung Ương. Nhân vật là bác sĩ giàu kinh nghiệm, có chuyên môn vững vàng và thường xuyên phải đưa ra những quyết định quan trọng liên quan trực tiếp đến tính mạng bệnh nhân.

Hoắc Kiến Hoa tái xuất màn ảnh Đài Loan sau 20 năm, hóa thân thành bác sĩ cấp cứu - Ảnh 1

Ngoài công việc cứu chữa, Châu Thừa Tuấn còn chịu trách nhiệm hướng dẫn thế hệ bác sĩ trẻ. Anh tuyển dụng Lâm Cảnh Minh, một sinh viên y khoa có thành tích không quá nổi bật nhưng luôn mong muốn giúp đỡ người khác. Cùng với hai bác sĩ nội trú Đường Hy và Giang Đông Ngạn, những người trẻ phải trải qua môi trường cấp cứu khắc nghiệt, đối diện với các ca bệnh nguy hiểm, áp lực nghề nghiệp và những lựa chọn khó khăn.

Một điểm đáng chú ý của bộ phim là màn tái hợp giữa Hoắc Kiến Hoa và Dương Cẩn Hoa sau hơn 20 năm. Cả hai từng hợp tác trong Khu Vườn Bí Mật Của Tôi khi còn là những gương mặt trẻ của truyền hình Đài Loan. Tại buổi họp báo ngày 15/10, Hoắc Kiến Hoa tiết lộ cơ hội làm việc cùng đồng nghiệp cũ là một trong những lý do khiến anh quyết định nhận lời tham gia dự án. Nam diễn viên cũng tò mò muốn chứng kiến sự thay đổi trong diễn xuất của cả hai sau nhiều năm.

Trong phim, Dương Cẩn Hoa đảm nhận vai Hà Vũ Hoa, một bác sĩ cấp cứu kỳ cựu, quyết đoán nhưng mang nhiều tổn thương tâm lý. Nữ diễn viên chú trọng thể hiện sự đối lập giữa hình ảnh mạnh mẽ, bình tĩnh trong công việc và những bất an trong đời sống riêng tư.

Hoắc Kiến Hoa tái xuất màn ảnh Đài Loan sau 20 năm, hóa thân thành bác sĩ cấp cứu - Ảnh 2

Để chuẩn bị cho vai diễn, dàn diễn viên trải qua khoảng hai tháng huấn luyện chuyên môn trước khi ghi hình. Họ được hướng dẫn các thao tác như đặt nội khí quản, hồi sức tim phổi, sử dụng máy siêu âm và xử lý tình huống khẩn cấp. Hoắc Kiến Hoa thừa nhận việc ghi nhớ thuật ngữ y khoa bằng tiếng Anh là thử thách lớn. Anh phải luyện tập nhiều lần để lời thoại tự nhiên, đồng thời thực hiện các thao tác đủ thuyết phục trên màn ảnh.

Kỳ Tích Phòng Cấp Cứu do Lý Chí Tường đạo diễn, khai thác áp lực của đội ngũ y bác sĩ trước những tình huống liên quan đến sinh mạng con người, cùng các vấn đề về y đức và quyền lực trong bệnh viện. Với Hoắc Kiến Hoa, dự án không chỉ đánh dấu sự trở lại màn ảnh Đài Loan mà còn mở ra thử nghiệm mới với hình tượng bác sĩ chuyên nghiệp. Bộ phim dự kiến ra mắt trên Netflix ngày 12/11.

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