Hồng Kim Bảo gây bất ngờ khi đứng tập võ ở tuổi 74, con trai lên tiếng về tin đồn hồi phục sức khỏe

Sao quốc tế 03/11/2026 20:45

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh Hồng Kim Bảo đứng tập võ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong trang phục mang phong cách truyền thống Trung Quốc và đeo vòng tràng hạt, nam diễn viên thực hiện một số động tác quyền thuật rồi cúi chào. Dù tốc độ không còn nhanh nhẹn như thời trẻ, tư thế và kỹ thuật của ông vẫn khá vững vàng.

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh Hồng Kim Bảo đứng tập võ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong trang phục mang phong cách truyền thống Trung Quốc và đeo vòng tràng hạt, nam diễn viên thực hiện một số động tác quyền thuật rồi cúi chào. Dù tốc độ không còn nhanh nhẹn như thời trẻ, tư thế và kỹ thuật của ông vẫn khá vững vàng.

Hình ảnh này khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi những năm gần đây, Hồng Kim Bảo thường xuyên xuất hiện trên xe lăn. Một số người thậm chí suy đoán nam diễn viên đã sử dụng phương pháp điều trị đặc biệt để cải thiện thể trạng. Tuy nhiên, con trai ông là Hồng Thiên Minh đã lên tiếng phủ nhận, cho biết những đồn đoán này không có căn cứ.

Hồng Kim Bảo gây bất ngờ khi đứng tập võ ở tuổi 74, con trai lên tiếng về tin đồn hồi phục <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/suc-khoe-5'><a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/suc-khoe-5'>sức khỏe</a></a> - Ảnh 1

Thực tế, tình trạng sức khỏe của Hồng Kim Bảo chịu ảnh hưởng từ hàng loạt chấn thương tích tụ trong nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Ông gia nhập đoàn kinh kịch từ năm 9 tuổi, thường xuyên thực hiện các động tác nhào lộn và biểu diễn võ thuật với cường độ cao. Trong quá trình đóng phim hành động, nam diễn viên nhiều lần gặp chấn thương nghiêm trọng.

Năm 1987, đầu gối của Hồng Kim Bảo bị trật trong quá trình quay phim “Eastern Condors”. Sau đó, ông tiếp tục gặp tổn thương ở xương bánh chè khi tham gia một dự án khác. Những chấn thương kéo dài khiến sụn chêm bị rách, tình trạng thoái hóa khớp ngày càng nghiêm trọng. Có thời điểm, khớp gối của ông được mô tả gần như rơi vào tình trạng xương cọ xát trực tiếp với xương.

Năm 2017, Hồng Kim Bảo trải qua ca phẫu thuật đầu gối. Sau đó, ông phải sử dụng nạng và dần chuyển sang xe lăn để giảm áp lực lên khớp. Đến năm 2020, nam diễn viên tiếp tục được chẩn đoán mắc tiểu đường tuýp 2, khiến việc kiểm soát sức khỏe trở nên cần thiết hơn.

Hồng Kim Bảo gây bất ngờ khi đứng tập võ ở tuổi 74, con trai lên tiếng về tin đồn hồi phục sức khỏe - Ảnh 2

Theo chia sẻ của Hồng Thiên Minh, cha anh từng thực hiện ba lần cấy lợi khuẩn đường ruột, kết hợp điều chỉnh chế độ ăn và giảm gần 10kg. Chỉ số HbA1c của ông được cải thiện từ 9,2% xuống 5,8%. Vợ nam diễn viên, Cao Lệ Hồng, cũng chú trọng kiểm soát thực đơn hằng ngày, hạn chế tinh bột và thực phẩm nhiều chất béo.

Khả năng đi lại của Hồng Kim Bảo hiện không ổn định. Trong một số dịp, ông có thể chống nạng và tự di chuyển quãng đường ngắn. Tuy nhiên, khi tham gia sự kiện kéo dài hoặc phải đứng lâu, nam diễn viên vẫn cần đến xe lăn.

Dù gặp nhiều hạn chế về thể chất, Hồng Kim Bảo chưa rời xa điện ảnh. Ông tiếp tục tham gia chỉ đạo võ thuật cho các dự án và truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ trẻ trong gia đình. Ở tuổi 74, đoạn video tập võ mới không đồng nghĩa những tổn thương đầu gối đã được khắc phục hoàn toàn, nhưng cho thấy niềm đam mê võ thuật của nam diễn viên vẫn chưa hề nguội lạnh.

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