Tuổi già bệnh tật, phải ngồi xe lăn của ngôi sao võ thuật đình đám Hồng Kim Bảo

Sao quốc tế 26/01/2023 13:42

Hồng Kim Bảo đã qua tuổi 70, sức khỏe kém, phải ngồi xe lăn hoặc chống nạng khi di chuyển.

Gần đây, Hồng Thiên Minh - con trai của Hồng Kim Bảo đăng đoạn video quay cảnh sinh nhật lần thứ 71 của cha lên mạng xã hội và nhận được nhiều lời chúc từ người hâm mộ. Năm nay, gia đình siêu sao võ thuật không tổ chức tiệc tại nhà mà cùng đến trang trại tận hưởng khoảng thời gian yên bình bên nhau.

Tuổi già bệnh tật, phải ngồi xe lăn của ngôi sao võ thuật đình đám Hồng Kim Bảo - Ảnh 1
Hồng kim Bảo hồi sinh nhật 71 tuổi. Ảnh: Internet

Theo truyền thông, năm nay, gia đình sao võ thuật không tổ chức tiệc tại nhà mà cùng đến trang trại tận hưởng khoảng thời gian yên bình bên nhau. Hai cháu trai của Hồng Kim Bảo tự viết thiệp, chuẩn bị quà sinh nhật cho ông.

Nam diễn viên từng thổ lộ ông thích tận hưởng thời gian hạnh phúc bên gia đình. “Dù sao tôi cũng đã lớn tuổi, được ở bên con cháu là quãng thời gian vui vẻ nhất với tôi lúc này”, ngôi sao võ thuật nói.

Tuổi già bệnh tật, phải ngồi xe lăn của ngôi sao võ thuật đình đám Hồng Kim Bảo - Ảnh 2
Ngôi sao võ thuật đình đám một thời giờ phải chống chọi với nhiều bệnh. Ảnh: Internet

Hồng Kim Bảo nhiều năm qua vật lộn với nhiều căn bệnh. Từ một ngôi sao võ thuật tung hoành khắp màn ảnh Hong Kong, tuổi xế chiều ông phải đi lại bằng xe lăn. Nguyên nhân được cho là những vết thương khi đóng phim thời trẻ đã làm ông mắc bệnh về xương khớp nặng.

Không chỉ thế, cân nặng 100 kg cũng khiến “vua võ thuật” gặp trở ngại về sức khỏe, sinh hoạt. Nhưng ngôi sao võ thuật vẫn không muốn giải nghệ mà mong ước được cống hiến cho điện ảnh đến những giây phút cuối đời.

Hai năm qua, Hồng Kim Bảo tích cực tập vật lý trị liệu kết hợp các biện pháp châm cứu, bấm huyệt. Ông nỗ lực giảm hơn 10 kg sau khi mắc các chứng bệnh tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu... Nhờ thế, ông có thể tự mình đi lại thay vì phụ thuộc xe lăn như trước. 

Tuổi già bệnh tật, phải ngồi xe lăn của ngôi sao võ thuật đình đám Hồng Kim Bảo - Ảnh 3

Cao Lệ Hồng - vợ ông chia sẻ do ngoại hình hơn 100 ký trước đây khiến Hồng Kim Bảo ảnh hưởng đến bệnh tình. Do đó, bà động viên chồng giảm cân và trực tiếp theo dõi quá trình. "Việc giảm cân như một cuộc chiến với anh ấy. Tôi phải ra nhiều quy tắc ăn uống khiến anh đôi khi bực bội, nổi cáu", bà chia sẻ.

Trải qua hơn 20 năm hôn nhân, Hồng Kim Bảo và bà Cao Lệ Hồng vẫn luôn ân cần, dịu dàng với nhau. Những năm qua, sức khỏe tài tử giảm sút và phải trải qua cuộc phẫu thuật ở chân. Ông ngồi xe lăn, chống gậy tới các sự kiện. Nam nghệ sĩ biết ơn vợ khi luôn chăm sóc chu đáo cho chồng, con riêng, vun vén gia đình hòa thuận. Hồng Kim Bảo nhận thức được tình hình sức khỏe của mình hiện tại và bộc bạch rằng ông nên chăm sóc cơ thể, dành nhiều thời gian cho vợ.

Ở nhiều sự kiện, Hồng Kim Bảo không để vợ tách rời, hai người không ngại ngần thể hiện tình cảm. Trong mắt bạn bè, đồng nghiệp, Hồng Kim Bảo và cựu hoa hậu xứ Cảng thơm là cặp kiểu mẫu trong giới giải trí

Tuổi già bệnh tật, phải ngồi xe lăn của ngôi sao võ thuật đình đám Hồng Kim Bảo - Ảnh 4

Hồng Kim Bảo sinh năm 1952, với tên khai sinh Hồng Tam Mao. Ông sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, bà ngoại của ông là Tiễn Tự Anh, nữ diễn viên võ thuật nổi tiếng vào thời kỳ đầu của điện ảnh Trung Quốc.

Cái tên Hồng Kim Bảo ở thập niên 80-90 của thế kỷ trước là tên tuổi bảo chứng cho điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Tên tuổi ông gắn liền với nhiều tác phẩm đình đám như Thục Sơn truyện, Sát phá lang, Đoạt soái, Lão vệ sĩ, Rồng bất tử, Thất Tiểu Phúc,…Với hơn 50 năm tuổi nghề, Hồng Kim Bảo đã bỏ túi nhiều giải thưởng danh giá, trong đó bao gồm cả Kim Tượng và Kim Mã.

 

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