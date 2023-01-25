Biệt thự bạc tỷ trang hoàng như khách sạn của Angelababy

Sao quốc tế 25/01/2023 17:53

Nhiều người cho rằng, từ một góc phòng ăn cũng có thể hình dung về sự hoành tráng trong nơi ở và độ giàu có của Angelababy.

Mới đây, Angelababy đăng tải hình ảnh chúc Tết khán giả. Cô hiện đón năm mới cùng gia đình và con trai Tiểu Hải Miên ở Hong Kong.

Ảnh chụp trong ngôi nhà ở Hong Kong của người đẹp Cô phương bất tự thưởng gây chú ý. Qua một góc nhỏ, khán giả có thể nhìn thấy không gian sống đơn giản, gọn gàng nhưng không kém phần xa xỉ của gia đình Angelababy.

Biệt thự bạc tỷ trang hoàng như khách sạn của Angelababy - Ảnh 1
Biệt thự bạc tỷ trang hoàng như khách sạn của Angelababy - Ảnh 2
Biệt thự bạc tỷ trang hoàng như khách sạn của Angelababy - Ảnh 3
Biệt thự bạc tỷ trang hoàng như khách sạn của Angelababy - Ảnh 4
Biệt thự xa hoa, hoành tráng của Angelababy. Ảnh: Weibo

Nội thất phòng ăn treo đèn chùm pha lê của thương hiệu Baccarat, với giá 25.000 USD. Các bình hoa pha lê cũng của Baccarat, giá dao động 560-12.000 USD tùy size. Bộ bàn ăn Hermès Metiers mà gia đình Angelababy sử dụng có giá 23.700 USD. Tranh trang trí trong nhà cô khoảng 1.000 USD/bức, là tác phẩm của nhà điêu khắc, họa sĩ nổi tiếng Hướng Kinh.

Theo công chúng, từ một góc phòng ăn cũng có thể hình dung về sự hoành tráng trong nơi ở và độ giàu có của Angelababy.

Biệt thự bạc tỷ trang hoàng như khách sạn của Angelababy - Ảnh 5

Angelababy (tên thật là Dương Dĩnh) là con lai Đức - Trung Quốc. Cô bước chân vào giới giải trí từ năm 14 tuổi, với tư cách người mẫu. Sau khi công khai yêu Huỳnh Hiểu Minh vào năm 2011, độ nổi tiếng và thu nhập của Angelababy tăng như vũ bão, đến mức mà nhiều người chơi cổ phiếu và đầu tư bất động sản cũng khó bì kịp.

Mỗi lần đi sự kiện, nữ diễn viên này có thể nhận tới hàng nghìn USD. Khi trở thành nhân vật cố định trong show Running Man phiên bản Trung Quốc, cô được trả đến 500.000 NDT/tập (tương đương 1,4 tỷ đồng).

Năm 2017, trên bảng xếp hạng người nổi tiếng Trung Quốc của Forbes, thu nhập hàng năm của Angelababy đã đạt tới 200 triệu NDT (677 tỷ đồng). Đây được cho là nhờ vào tài năng trong lĩnh vực kinh doanh của người đẹp 32 tuổi. Cô tích cực đầu tư vào lĩnh vực ẩm thực, làm đẹp và nhận được thành công lớn từ đây.

Trước đại dịch Covid-19, cô được trả 5 triệu NDT (17,5 tỷ đồng) cho một tập của bộ phim Thời đại lập nghiệp. Như vậy, nếu hoàn thành hết 40 tập, người đẹp sẽ thu về 220 triệu NDT (730 tỷ đồng). Đây là con số "khủng" đã gây tranh cãi trong dư luận bởi Angelababy không phải là diễn viên được đánh giá cao về diễn xuất.

Theo Sina, Angelababy đầu tư 3 công ty, giữ 99% cổ phần. Nữ diễn viên cũng thử sức với kinh doanh. Cô mở tiệm làm nail, quán cà phê, nhà hàng lẩu. Về bất động sản, Angelababy có 2 căn hộ cao cấp tại Hong Kong là Residence Bel-air và Tây Sơn Thiên Hối, có giá hơn 15 triệu USD/căn; và một biệt thự hạng sang ở Paris (Pháp).

Hiện, sự nghiệp nghệ thuật của Angelababy gặp khó khăn. Cô bị nhiều nhãn hàng xa xỉ từ chối hợp tác, địa vị trong mảng phim ảnh bị xếp ngang hàng với lứa đàn em kém tiếng.

Sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh vào đầu năm 2022, Angelababy tham gia Mộ sắc tâm ước với phiên vị 2, chịu cảnh đứng sau tên của Nhậm Gia Luân, một đàn em vào nghề diễn xuất sau cô nhiều năm.

Ngoài ra, giữa năm 2022, Angelababy có 2 phim mới ra mắt là Phong khởi Lũng Tây và Dáng vẻ nên có của tình yêu. Cả hai tác phẩm đều có lượt xem đáng thất vọng, độ thảo luận thấp và màn thể hiện nhạt nhòa của Angelababy không giúp cô thoát khỏi danh xưng "thảm họa diễn xuất".

Trên Weibo, không ít dân mạng kêu gọi Angelababy chỉ nên tham gia show giải trí, đi thảm đỏ, chụp ảnh thời trang… để nâng cao tần suất lộ diện trước công chúng thay vì đóng phim. Còn người hâm mộ thì mong thần tượng tập trung cải thiện kỹ năng diễn xuất để có thể tiếp tục duy trì độ hot lâu dài tại showbiz Hoa ngữ.

 

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