Dưới video của Lâm Chí Dĩnh nhiều người hâm mộ để lại lời chúc mừng nam diễn viên không bị ảnh hưởng dung nhan khi bị vỡ xương mặt, phải tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ. Bên cạnh đó, Lâm Chí Dĩnh cũng được khen ngợi trẻ trung hơn tuổi 49.

Ngày 22/7/2022, Lâm Chí Dĩnh và con trai Jenson gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng tại thành phố Đào Viên, Đài Loan, Trung Quốc. Tai nạn khiến ngôi sao Tuyệt đại song kiêu bị chấn thương sọ não nhẹ, vỡ xương mặt, xương bả vai và rơi vào hôn mê, mất 3 ngày sau mới tỉnh lại. Anh đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật nối xương và phẫu thuật tái tạo xương mặt.

Được biết, hiện Lâm Chí Dĩnh đang nghỉ Tết cùng vợ và ba con trai. Một trong những điều ước của nam diễn viên là khi lành bệnh sẽ đi du lịch vì đã lâu anh không được ngồi máy bay.

Sau một tháng điều trị và trải qua 3 ca phẫu thuật, Lâm Chí Dĩnh được xuất viện và được theo dõi sát sao quá trình phục hồi. Anh bị hôn mê và không nhớ được những gì liên quan tới vụ tai nạn.

Giữa tháng 9/2022, Lâm Chí Dĩnh khiến khán giả hâm mộ lo lắng khi thừa nhận cánh tay phải yếu, không có lực. Nam diễn viên không thể cầm nắm, kể cả các vật nhẹ như lược hay máy sấy tóc. Ngôi sao xứ Đài cho biết phải tập luyện để lấy lại cơ tay và khả năng cầm nắm đồ vật.

Tuy nhiên, sự hồi phục của anh thời gian gần đây khiến khán giả yên lòng. Trần Nhược Nghi - vợ của Lâm Chí Dĩnh thừa nhận, cô thấy gia đình may mắn khi nam nghệ sĩ an toàn vượt qua chấn thương từ tai nạn giao thông và sớm quay lại sinh hoạt đời thường.

Lâm Chí Dĩnh là nghệ sĩ nổi tiếng Đài Loan. Anh được khán giả yêu thích sau hàng loạt phim điện ảnh, truyền hình như Bá vương học đường, Tân Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm, Thiên thần tốc độ, Thiên ngoại phi tiên... Anh đăng ký kết hôn với người đẹp Trần Nhược Nghi (Kelly Chen) năm 2010, làm đám cưới năm 2013, hiện có ba con trai Kimi, Jenson và Kyson. Những năm gần đây, anh ít đóng phim.

Dù không hoạt động nghệ thuật, Lâm Chí Dĩnh vẫn có khối tài sản khổng lồ nhờ tài đầu tư kinh doanh. Theo truyền thông Đài Loan, chàng "Đoàn Dự" sở hữu nhiều công ty riêng, liên tục tấn công vào các thị trường kinh doanh mới cùng các anh em. Anh có khối tài sản lên tới hơn 1,5 tỷ USD, thuộc top những nghệ sĩ giàu nhất giới giải trí Hoa ngữ.