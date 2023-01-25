Trần Kiều Ân khoe biệt thự bề thế của nhà chồng ở Malaysia

Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi cảm thấy bầu không khí Tết âm lịch của Malaysia rất nồng đậm. Đâu đâu cũng là màu sắc rực rỡ náo nhiệt. Khí hậu rất ấm áp, con người cũng rất ấm áp. Cảm ơn Malaysia đã chào đón tôi".

Trần Kiều Ân khoe khuôn viên biệt thự của gia đình chồng trong video chúc Tết gửi khán giả. Căn nhà khá rộng bao gồm vườn cây bonsai, hồ cá koi. Chỉ cần nhìn cột nhà lớn cũng có thể hình dung độ khí khái và hoành tráng của biệt thự.

Năm 2019, Trần Kiều Ân và Alan Tăng Vỹ Xương gặp nhau qua một chương trình hẹn hò. Sau khi hẹn hò, cô hạn chế đóng phim để dành nhiều thời gian bên bạn trai. Đến tháng 5/2020, Alan chuyển sang Đài Loan sinh sống và làm việc để được ở gần Trần Kiều Ân. Cuối tháng 3/2022, họ đăng ký kết hôn, fan hâm mộ đều vui mừng chúc phúc cho cặp đôi.

Nữ diễn viên Tiếu ngạo giang hồ chia sẻ lần đầu tiên ăn Tết ở Malaysia, do không quen khí hậu nên cô thường xuyên bị sưng phù mặt. Để đảm bảo sự riêng tư, Trần Kiều Ân không mang theo trợ lý nên không có người giúp trang điểm , làm tóc. Cô không tự tin với kiểu tóc mới nhưng ông xã Alan Tăng Vỹ Xương liên tục khen vợ đáng yêu, hợp với không khí ngày Tết.

Nhiều người thắc mắc vì sao Trần Kiều Ân và chồng bên nhau đã 3 năm nhưng cô vẫn chưa về thăm gia đình nhà chồng. Trên thực tế, giai đoạn 2020 - 2022 là giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, vì giãn cách xã hội mà cô chưa có cơ hội thực hiện điều này.

Bên cạnh đó, Trần Kiều Ân và Alan vẫn chưa tổ chức đám cưới dù dịch bệnh đã được đẩy lùi thời gian qua. Nữ diễn viên cho biết cô chưa tổ chức hôn lễ vì ngại phiền hà. Trần Kiều Ân tiết lộ cô vẫn đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân và một lễ cưới rườm rà có thể phá hỏng không khí này.

Theo nhiều thông tin, tuy chưa ra mắt gia đình nhà chồng nhưng mối quan hệ giữa nữ diễn viên và nhà chồng rất tốt đẹp. Nữ diễn viên chia sẻ cô nhận được lời chúc mừng sinh nhật của cha mẹ chồng. Sự quan tâm của gia đình chồng khiến nữ diễn viên xúc động. Tuy nhiên, cô cũng cảm thấy có lỗi vì chưa hoàn thành bổn phận của con dâu.

Về vấn đề hôn nhân, Trần Kiều Ân cũng không quá kín tiếng. Cô từng chia sẻ ngày đăng ký kết hôn 31/3/2022 là thực hiện theo lời của cha chồng. Ông từng khuyên hai con kết hôn vào 2021 nhưng do dịch bệnh nên phải hoãn lại một năm.

Nữ diễn viên đã từng lo sợ bản thân ở độ tuổi không còn trẻ, sẽ bị bố mẹ chồng không đồng ý hôn sự này. Tuy vậy, gia đình Alan luôn coi Trần Kiều Ân như con gái khiến nữ diễn viên cảm thấy rất hạnh phúc.

Alan Tăng Vỹ Xương là một thiếu gia có gia thế với khối tài sản khủng. Anh kém Trần Kiều Ân 9 tuổi nhưng luôn biết cách yêu thương, quan tâm nữ diễn viên. Trần Kiều Ân cho biết cô bị mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ - một chứng bệnh nguy hiểm dễ đột tử và chính Alan là người phát hiện ra và đưa cô đi kiểm tra, chữa trị.

Trần Kiều Ân sinh năm 1979, cô từng là gương mặt quen thuộc trong các tác phẩm điện ảnh xứ Đài. Một vài dự án nổi bật cô nàng từng tham gia có thể kể đến như Hoàng Tử Ếch, Định Mệnh Anh Yêu Em. Cô còn tham gia các tác phẩm nổi tiếng như Tiếu Ngạo Giang Hồ, Đẳng Cấp Quý Cô, Nữ Nhân Của Vua, Cẩm Tú Duyên Hoa Lệ Mạo Hiểm…