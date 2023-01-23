Châu Tấn và bạn trai kém 13 tuổi lộ ảnh đón năm mới bên nhau

Diễn viên Châu Tấn và bạn trai, ca sĩ Trác Việt tận hưởng những ngày đầu năm mới bên nhau.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, Châu Tấn và Trác Việt đón Tết ở Bắc Kinh. Đêm giao thừa, hai người đi ăn tối với bạn bè, sau đó khoác tay nhau trở về nhà. Cánh paparazzi ghi lại nhiều khoảnh khắc Châu Tấn bày tỏ tình cảm với người yêu kém tuổi bằng những cái nắm tay hay ánh nhìn âu yếm. Dù chênh lệch tuổi tác nhưng hai người trông xứng đôi. Đây là năm thứ hai họ đồng hành dịp Tết.

Châu Tấn và bạn trai kém 13 tuổi đón năm mới bên nhau. Ảnh: Internet Châu Tấn và Trác Việt lộ chuyện hẹn hò vào tháng 10/2021. Hai nghệ sĩ quen biết sau khi ghi hình show truyền hình Mùa hè của nhóm nhạc vào năm 2020. Theo truyền thông, nữ diễn viên Châu Tấn và bạn trai khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Cả hai nghệ sĩ từ chối tiết lộ thông tin đời tư trước truyền thông và công chúng. Sau gần 2 năm bên nhau, hai nghệ sĩ vẫn giữ được mối quan hệ gắn bó, ngọt ngào. Dịp Tết Nguyên đán năm ngoái, truyền thông Hoa Ngữ đã quay được cảnh Châu Tấn dẫn theo Trác Việt - người bạn trai kém 13 tuổi trở về quê nhà của mình ở Cù Châu (Trung Quốc) để gặp bố mẹ.

Đôi tình nhân kín tiếng đời tư, chưa từng công khai sánh đôi. Trên trang cá nhân, thi thoảng Trác Việt bày tỏ tình yêu với Châu Tấn. Sinh nhật diễn viên năm ngoái, ca sĩ đăng link một khúc nhạc có chữ Tấn vào lúc 12h57. Theo Sina, đây là cách anh thể hiện tình yêu với cô. Trong tiếng Trung Quốc, con số 1257 biểu đạt ý một người đàn ông yêu vợ của mình. Châu Tấn và Trác Việt kín tiếng về chuyện tình cảm. Ảnh: Internet Được biết, mối quan hệ giữa Châu Tấn và Trác Việt được gia đình hai bên và bạn bè trong showbiz ủng hộ. Nhiều đồng nghiệp thậm chí đề nghị cả hai mạnh dạn công khai bày tỏ tình yêu với đối phương, thay vì nửa kín, nửa mở như hiện tại. Châu Tấn sinh năm 1974, là đại hoa đán của màn ảnh Trung Quốc. Cô từng hẹn hò tài tử Lý Á Bằng, nhà thiết kế thời trang Lý Đại Tề, thiếu gia Vương Thước... Cuối năm 2020, nữ diễn viên và tài tử Cao Thánh Viễn xác nhận đường ai nấy đi sau 6 năm kết hôn. Nguyên nhân đổ vỡ không được cặp sao tiết lộ. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho hay cả hai bất đồng trong chuyện con cái, tình cảm nhạt phai do hôn nhân xa cách. Tết Nguyên đán năm nay, Châu Tấn có phim điện ảnh Vô danh công chiếu, đóng chính cùng Lương Triều Vỹ, Vương Nhất Bác. Tác phẩm hiện đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng phòng vé Trung Quốc, thu được 154 triệu NDT (22,7 triệu USD).

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