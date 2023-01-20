Sau bê bối tình ái, Mạnh Mỹ Kỳ quay trở lại làng nhạc bất chấp sự phản đối của công chúng

Sao quốc tế 20/01/2023 08:05

Mạnh Mỹ Kỳ có đời tư thị phi, bị tố làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm người khác.

Truyền thông đưa tin ngày 18/1, nhiều ca sĩ, nhạc sĩ Trung Quốc đã góp mặt trong sự kiện âm nhạc Weibo Music Awards gồm Trịnh Vân Long, Ngô Khắc Đàn, Vu Văn Văn, A Vân Ca, Đàm Duy Duy, Chung Hân Đồng, Dương Thừa Lâm, Châu Bút Sướng, Lý Tư Đan Ny, Châu Thâm, Mao Bất Dịch, Hy Lâm Na Y Cao, Hứa Giai Kỳ...

Trong đó, đáng chú ý là sự xuất hiện của nữ ca sĩ thần tượng Mạnh Mỹ Kỳ. Cô nhận được giải thưởng Nữ ca sĩ đột phá của năm. Theo Sina, đây là thảm đỏ đầu tiên của Mạnh Mỹ Kỳ sau hơn một năm vướng bê bối tình ái.

Sau bê bối tình ái, Mạnh Mỹ Kỳ quay trở lại làng nhạc bất chấp sự phản đối của công chúng - Ảnh 1
Mạnh Mỹ Kỳ quay lại showbiz sau bê bối tình ái. Ảnh: Internet

Tháng 10/2021, Mạnh Mỹ Kỳ thành tâm điểm làng giải trí khi tài khoản Huaniu đăng bài viết tố cáo bị ca sĩ "cướp bạn trai". Theo cô gái này, Mạnh Mỹ Kỳ chủ động hẹn nhà sản xuất âm nhạc Trần Lệnh Thao du lịch, tới khách sạn, dù biết Trần Lệnh Thao đang hẹn hò Huaniu.

Cô còn đăng một số ảnh chụp tin nhắn giữa Mạnh Mỹ Kỳ và Trần Lệnh Thao, trong đó nữ ca sĩ viết: "Em cảm thấy bắt đầu không kiểm soát được mình vì anh", "Chúng ta thật không dễ dàng tìm được ý nghĩa sống ở thế giới này"...

Sau tố cáo của Huaniu, ban đầu, công ty quản lý của Mạnh Mỹ Kỳ phủ nhận cô xen vào chuyện tình của người khác. Nhưng tối cùng ngày, Mạnh Mỹ Kỳ viết trên trang cá nhân cô vô tình làm tổn thương Huaniu, vì khi hẹn hò, Trần Lệnh Thao nói với cô anh độc thân, không có bạn gái.

Mỹ Kỳ viết: "Xin lỗi người bị tổn thương vì tôi. Xin lỗi các fan vì làm các bạn thất vọng". Mạnh Mỹ Kỳ cho biết đã chia tay Trần Lệnh Thao và sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại những hành động của bản thân.

Sau bê bối tình ái, Mạnh Mỹ Kỳ quay trở lại làng nhạc bất chấp sự phản đối của công chúng - Ảnh 2
Mạnh Mỹ Kỳ quay lại showbiz sau bê bối tình ái. Ảnh: Internet

Sự việc khiến danh tiếng Mạnh Mỹ Kỳ bị ảnh hưởng xấu. Dưới bài xin lỗi của ca sĩ, hàng trăm nghìn người yêu cầu cô rời khỏi làng giải trí.

Bất chấp sự phản đối của công chúng, Mạnh Mỹ Kỳ vẫn thường xuyên khoe clip tập hát nhảy, bán vé concert. Mạnh Mỹ Kỳ cho biết cô vẫn sẽ tiếp tục hoạt động nghệ thuật để phục vụ những người hâm mộ còn lại.

Ngoài ra, Mạnh Mỹ Kỳ còn thường đăng bài quảng bá phim mà cô đóng chính. Tuy nhiên, nỗ lực của Mạnh Mỹ Kỳ bị cho là thách thức dư luận. Dưới các bài đăng, khán giả cho rằng ngôi sao sinh năm 1998 không biết hối lỗi, vội vàng quay trở lại giới giải trí. Cô còn mua bài truyền thông nâng khả năng diễn xuất cũng như vũ đạo của mình.

Sau bê bối tình ái, Mạnh Mỹ Kỳ quay trở lại làng nhạc bất chấp sự phản đối của công chúng - Ảnh 3

Mạnh Mỹ Kỳ sinh năm 1998, là nghệ sĩ thần tượng được yêu thích ở Trung Quốc. Năm 2016, cô chính thức hoạt động nghệ thuật sau khi đoạt quán quân một cuộc thi tìm kiếm tài năng. Cô hoạt động sôi nổi ở nhiều lĩnh vực ca hát, đóng phim và làm streamer. Ngoài ca hát, Mỹ Kỳ còn lấn sân sang diễn xuất với Tru tiên, Marna, Trái tim mùa thu,...

 

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