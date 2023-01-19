Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đu trend quay TikTok khiến dân mạng thích thú

Sao quốc tế 19/01/2023 20:54

Hai ngôi sao của làng giải trí Hoa ngữ khiến khán giả đứng ngồi không yên và mê mẫn trước sự đáng yêu, nhắng nhít.

Mới đây, trên trang Douyin (Tiktok) của nữ diễn viên Bạch Lộc đã đăng tải một đoạn clip nhảy ngắn giữa cô và Vương Hạc Đệ tại phim trường khi cả hai đang cùng nhau quay phim. Cặp diễn viên này khiến khán giả đứng ngồi không yên và mê mẫn trước sự đáng yêu, nhắng nhít. Cặp đôi càng khiến cho khán giả tò mò và mong chờ ngày bộ phim mà họ hợp tác phát sóng để chiêm ngưỡng sự bùng nổ nhan sắc và phản ứng hoá học cực đỉnh giữa hai người.

Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đu trend quay TikTok khiến dân mạng thích thú - Ảnh 1
Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đu trend quay TikTok khiến dân mạng thích thú - Ảnh 2
Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đu trend quay TikTok khiến dân mạng thích thú - Ảnh 3
Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ nhắng nhít khi quay TikTok. Ảnh: Chụp màn hình

Để có được một video đu trend hoàn hảo, chỉn chu như thế, tất nhiên họ đã phải tập luyện và quay đi quay lại rất nhiều lần. Trên trang Douyin (Tiktok) của Vương Hạc Đệ cũng vừa mới đăng tải một đoạn clip khác có thể coi là một trong những bản quay nháp hay "cảnh NG" của họ.

Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc là hai trong số những cái tên có sức ảnh hướng lớn của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Không chỉ có lối diễn xuất chuyên nghiệp mà visual của hai người cũng được khán giả đánh giá cao. Khi có thông tin Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc viên này kết hợp trong dự án phim truyền hình Dĩ Ái Vi Oanh (Trêu Nhầm), cả khán giả và giới truyền thông đều tỏ ra khá thích thú và mong chờ chemistry giữa bộ đôi diễn viên này.

Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đu trend quay TikTok khiến dân mạng thích thú - Ảnh 4

Nội dung phim được khán giả rất mong đợi khi kể về câu chuyện giữa nữ phóng viên kinh tế Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) và thương nhân tài ba Thời Yến (Vương Hạc Đệ). Đang trên đà sự nghiệp thăng hoa nhờ thực lực của mình, Thư Ý rất mong muốn giành lấy vị trí trang đầu xuất bản, nên đã nỗ lực hết mình để giành lấy cơ hội phỏng vấn độc quyền tổng tài Thời Yến của Minh Dự Vân Sang. Từ lần gặp gỡ đó đã để lại cho cả hai ấn tượng sâu sắc về đối phương.

Thông qua sự nghiên cứu kỹ lưỡng của Thư Ý về các ngành nghề khác nhau, cô đã viết rất nhiều bài báo khách quan. Thời Yến cũng không ngừng tìm kiếm những ý tưởng khởi nghiệp chất lượng cao có tính trách nhiệm với xã hội để đầu tư, hy vọng có thể dùng hết sức của mình để cống hiến cho xã hội. Thời Yến phát hiện quan điểm được truyền đạt từ những bài báo của Thư Ý rất tương đồng với anh, nên đã đồng ý chấp nhận lời mời phỏng vấn quá trình khởi nghiệp của Minh Dự Vân Sang.

Trịnh Thư Ý cùng Thời Yến phân tích nghề nghiệp, thảo luận quan điểm, thông qua phương tiện truyền thông nhằm cung cấp những thông tin tài chính mới nhất đến cho độc giả. Trong quá trình đầu tư và phỏng vấn, cả hai cũng gặp phải không ít khó khăn và thử thách, hai trái tim dần giao thoa, tìm thấy sự đồng điệu và dần gần gũi hơn.

Sau cùng, trang web thông tin nghề nghiệp của Trịnh Thư Ý cũng được cô hiện thực hóa, trong khi Thời Yến dẫn dắt công ty hoàn thành rất nhiều dự án đầu tư. Sau bao nhiêu cố gắng, cả hai đều tạo nên một vùng trời riêng cho sự nghiệp của mình, đồng thời cũng tìm được hạnh phúc thật sự trong tình yêu đôi lứa.

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Từ khóa:   Bạch Lộc Vương Hạc Đệ Dĩ Ái Vi Doanh sao Hoa ngữ Cbiz

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